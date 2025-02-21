"Зеленський сяде на довічне, якщо я стану президентом", - ексрадник Єрмака Арестович

Колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що якщо стане президентом, то дасть команду затримати чинного главу держави Володимира Зеленського та оголосити йому вирок.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене почали часто запитувати: - чи заарештую я Зеленського, якщо стану Президентом?

Ну, що ви. Як я можу? Заарештовує суд. Я дам команду затримати. І ніякий закордон його та його шоблу не врятує. Виловимо всіх, де б не ховалися, дістанемо з-під землі, привеземо і зачитуватимемо вирок у прямому ефірі.

Ні, навіть волосся не впаде з його голови. Він сидітиме (думаю, на довічному), а люди пам'ятатимуть, як він вкладав їх десятками тисяч тільки б не відчепитися від своєї улюбленої влади. Влади вбивати та грабувати", - зазначив він

За словами Арестовича, він "змусить працювати державу на людей".

"Якщо знадобиться – силою", - підсумував колишній радник Єрмака.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що адміністрація Трампа готує санкції проти оточення президента України Володимира Зеленського.

Арестович заявляв, що керівництво України - корупційне та неадекватне, воно пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів.

Також ексрадник глави ОП сказав, що Володимир Зеленський та його команда шкодять Україні

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