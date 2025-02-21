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"Зеленський сяде на довічне, якщо я стану президентом", - ексрадник Єрмака Арестович

Арестович пригрозив Зеленському довічним ув’язненням

Колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що якщо стане президентом, то дасть команду затримати чинного главу держави Володимира Зеленського та оголосити йому вирок.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене почали часто запитувати: - чи заарештую я Зеленського, якщо стану Президентом?
Ну, що ви. Як я можу? Заарештовує суд. Я дам команду затримати. І ніякий закордон його та його шоблу не врятує. Виловимо всіх, де б не ховалися, дістанемо з-під землі, привеземо і зачитуватимемо вирок у прямому ефірі.

Ні, навіть волосся не впаде з його голови. Він сидітиме (думаю, на довічному), а люди пам'ятатимуть, як він вкладав їх десятками тисяч тільки б не відчепитися від своєї улюбленої влади. Влади вбивати та грабувати", - зазначив він

За словами Арестовича, він "змусить працювати державу на людей".

"Якщо знадобиться – силою", - підсумував колишній радник Єрмака.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що адміністрація Трампа готує санкції проти оточення президента України Володимира Зеленського.

Арестович заявляв, що керівництво України - корупційне та неадекватне, воно пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів.

Також ексрадник глави ОП сказав, що Володимир Зеленський та його команда шкодять Україні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексрадник Єрмака Арестович: "США готують санкції проти оточення Зеленського: Міндича, Шефіра, Колюбаєва, Піщанської"

Арестович пригрозив Зеленському довічним ув’язненням

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+66
Дайте ему селедку
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21.02.2025 10:58 Відповісти
+60
Не сси Льоха, сядите на довічне всі разом!
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21.02.2025 10:59 Відповісти
+46
Це шо за вилупок?
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21.02.2025 10:59 Відповісти
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Як цього прихвостя, взагалі випустили з країни!?
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21.02.2025 12:10 Відповісти
Ми живемо в такий час , коли новообраний президент гірший за попередника .
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21.02.2025 12:11 Відповісти
Залужний стане президентом, якщо погодиться піти. Англійці недарма його з України висмикнули до можливого падіння рейтингу. При чому оголосять про це як раз перед закінченням строків подання. Як зробив Зеленський. Недарма Залужний кандидатську захистив зовсім не на військову тематику. А Арестович, мабуть, десь знайшов джерело фінансування. Замітьте, як тільки щось починає звучати про вибори, тут і винирює цей улюбленець дам бальзаківського віку.
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21.02.2025 12:12 Відповісти
Ну то есть нормас, когда президента назначают из-за рубежа?)
Вот он суверенитет украинский
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21.02.2025 12:35 Відповісти
так ось хто в нас та проросійська маріонетка, на яку хочуть поставити путін з трампом..., неочікувано... хоч і смішно...
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21.02.2025 12:15 Відповісти
Так. Тут буває весело.
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21.02.2025 12:19 Відповісти
Нам потрібно терміново встановити вимоги до кандидатів у президенти та ВР, та кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок! Бо як лізуть до влади так обіцяють наперегонки, а як до лізли то тільки крадуть та брешуть
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21.02.2025 12:17 Відповісти
********** прикольний, *****, розвідник, льотчик та інфоциган.
Третя дружина подала на розлучення, мабуть не хоче бути першою лєдєю.
Цікаво, як він може навчати своїх піддослідних вмінню вести стосунки з жінками, якщо його третя дружина кидає? Він канєшна бабій тим і подобається ТП.
До речі, про президентські амбіції він вже давно казав, ще коли тусовався по Європах з харошими рускімі аппазіціанєрамі.
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21.02.2025 12:18 Відповісти
"...розвідник, льотчик..." , та ще люся.
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21.02.2025 14:36 Відповісти
Незабаром новина. Арестовича знаходять мертвим у своєму номері. Весь такий гарний. Кітєль з погонами підполковника, гарно напрасована форменна спідниця, макіяж, зачіска, грайливі неуставні черевички. Начебто на власну інавгурацію збирався. Але не дійшов.Втомився.
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21.02.2025 12:21 Відповісти
Ой! Десь ми таке вже чули🦾
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21.02.2025 12:23 Відповісти
Використав сімʼю для перетину кордону. Всім кричав, що атєц трьох дітей. Воно ізначально було тварюкою, яка ненавидить мову та українців. Зрадник , аферист. Доля наздожене .
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21.02.2025 12:24 Відповісти
А він це заявляє звідки? Він вже повернувся в Україну?
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21.02.2025 12:25 Відповісти
Немае нiякоi вiри до людини, яка перевзулася, та поливае брудом свого экс кумира.
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21.02.2025 12:27 Відповісти
NO PASARAN !!! ондого вже е "толкова" людина(Бойко). Обдгистович запiзнився. Пора розпочинати пити "Боржомi" (лiкувальна).
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21.02.2025 12:31 Відповісти
Лох якийсь цей Арестович
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21.02.2025 12:40 Відповісти
А там все зебилы - оторви и выбрось.
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21.02.2025 12:49 Відповісти
твоя камера повина бути рядом
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21.02.2025 12:41 Відповісти
Люсьєн готується з Монако стрибнути в президентське крісло. Головне лиш щоб війна за два-три тижні закінчилась як він пророкував. Хоча поправді цей клоун забере пару відсотків, в нього є електорат любителі безплатної лапші на вуха
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21.02.2025 12:48 Відповісти
Так у свій час думали і про Гундоса. Не недооцінюйте тупість охлосу.
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21.02.2025 12:54 Відповісти
Про "два-три тижні" він не брехав жодного слова. Вони збирались "злити" Україну якраз за такий термін.
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21.02.2025 13:12 Відповісти
для початку тобі треба встати з його хйя
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21.02.2025 12:49 Відповісти
Це щоби не забули, що така ************ існує на Світі???
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21.02.2025 12:53 Відповісти
ПОПередн1к таке вже казав , вийшло т1льки в пороха
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21.02.2025 12:57 Відповісти
ну ты люся и ********!
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21.02.2025 13:02 Відповісти
Якщо я стану презом то всіх посаджу на довічне,де цих наркоманів набирають на найвищі посади?
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21.02.2025 13:10 Відповісти
Та пока он с Марса прилетит?
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21.02.2025 13:12 Відповісти
ці і є новий кандидат від сша???
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21.02.2025 13:14 Відповісти
Ось вона перша кацапська консерва вибухнула. Він стане президентом))) - дурний думкою багатіє.
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21.02.2025 13:26 Відповісти
чесно я бы ему по губам поводил
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21.02.2025 13:39 Відповісти
За 2-3 тижні станеш, не переживай так.
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21.02.2025 13:40 Відповісти
... аферистовіч ?
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21.02.2025 14:10 Відповісти
чим менші шанси виграть вибори тим епатажніша повинна бути заява.
дякуємо що не виліз на стіл та не насрав на ікону.
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21.02.2025 14:39 Відповісти
Яка падлюка...А казали нарцис та під....ст!!
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21.02.2025 17:17 Відповісти
двє,трі нєдєлі
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21.02.2025 19:07 Відповісти
*********
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22.02.2025 10:47 Відповісти
От що відбувається коли Зеаномалія мутує без нагляду спеціалістів, іншими смовами коли Зе якось впливає в цей світ.
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22.02.2025 11:31 Відповісти
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