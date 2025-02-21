Росіяни активізували пошуки зниклих безвісти в Курській області окупантів, - ГУР

Члени сімей зниклих безвісти російських загарбників активізували пошук через проєкт "Хочу найти". Із серпня 2024 року надійшло 3081 звернення щодо зниклих безвісти російських солдатів у Курській області.

Про це йдеться у статистиці на сайті Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у січні 2025 року кількість звернень до проєкту "Хочу найти" щодо зниклих безвісти військовослужбовців держави-агресора у Курській області, де воїни Сил безпеки і оборони України продовжують знищувати та брати в полон російських військових, зросла на 29%.

Крім того, із серпня 2024 року надійшло 3081 звернення щодо зниклих безвісти російських солдатів у Курській області. Із них 691 - упродовж січня 2025 року.

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Десятка підрозділів ЗС РФ за кількістю звернень щодо зниклих безвісти військовослужбовців на Курщині

Так, до десятки входять:

810-та бригада морської піхоти, в/ч 13140;

488-й мотострілецький полк, в/ч 12721;

155-та бригада морської піхоти, в/ч 30926;

30-й мотострілецький полк, в/ч 72162;

51-й парашутно-десантний полк, в/ч 33842;

11-а десантно-штурмова бригада, в/ч 32364;

83-я десантно-штурмова бригада, в/ч 71289;

9-й мотострілецький полк, в/ч 38838;

40-а бригада морської піхоти, в/ч 10103;

234-й десантно-штурмовий полк, в/ч 74268.

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Також у ГУР розповіли, що за 13 місяців надійшло вже 60 600 запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії держави-агресора Росії. Ця кількість не включає загиблих і є вдвічі-втричі меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі залишили заявки на пошук.

Проєкт "Хочу найти"

Це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який розпочав роботу з січня 2024 року для сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

Проєкт надає інформацію щодо перебування військових ЗС РФ в Україні як військовополонених, що дозволяє їхнім родичам добиватися від російської влади надання статусу військовополонених, включення їх до списків на обмін та проведення цих обмінів.