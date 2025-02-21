Росіяни активізували пошуки зниклих безвісти в Курській області окупантів, - ГУР
Члени сімей зниклих безвісти російських загарбників активізували пошук через проєкт "Хочу найти". Із серпня 2024 року надійшло 3081 звернення щодо зниклих безвісти російських солдатів у Курській області.
Про це йдеться у статистиці на сайті Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у січні 2025 року кількість звернень до проєкту "Хочу найти" щодо зниклих безвісти військовослужбовців держави-агресора у Курській області, де воїни Сил безпеки і оборони України продовжують знищувати та брати в полон російських військових, зросла на 29%.
Крім того, із серпня 2024 року надійшло 3081 звернення щодо зниклих безвісти російських солдатів у Курській області. Із них 691 - упродовж січня 2025 року.
Десятка підрозділів ЗС РФ за кількістю звернень щодо зниклих безвісти військовослужбовців на Курщині
Так, до десятки входять:
- 810-та бригада морської піхоти, в/ч 13140;
- 488-й мотострілецький полк, в/ч 12721;
- 155-та бригада морської піхоти, в/ч 30926;
- 30-й мотострілецький полк, в/ч 72162;
- 51-й парашутно-десантний полк, в/ч 33842;
- 11-а десантно-штурмова бригада, в/ч 32364;
- 83-я десантно-штурмова бригада, в/ч 71289;
- 9-й мотострілецький полк, в/ч 38838;
- 40-а бригада морської піхоти, в/ч 10103;
- 234-й десантно-штурмовий полк, в/ч 74268.
Також у ГУР розповіли, що за 13 місяців надійшло вже 60 600 запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії держави-агресора Росії. Ця кількість не включає загиблих і є вдвічі-втричі меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі залишили заявки на пошук.
Проєкт "Хочу найти"
Це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який розпочав роботу з січня 2024 року для сприяння проведенню обмінів військовополоненими.
Проєкт надає інформацію щодо перебування військових ЗС РФ в Україні як військовополонених, що дозволяє їхнім родичам добиватися від російської влади надання статусу військовополонених, включення їх до списків на обмін та проведення цих обмінів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо виродку забороняється казати правду