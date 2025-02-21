21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації, повернули до України, - ОП
У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 21-річну дівчину, яка понад десять років жила під окупацією.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною. Підліткові роки минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в Україні на дівчину чекав рідний дядько, який був готовий допомогти їй розпочати нове життя. Однак виїзд із тимчасово окупованої території був надзвичайно складним і небезпечним.
"Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя", - підкреслив Єрмак.
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А взагалі з 11 років дитину виховувати на окупованих територіях !! Це якесь диво або неповна інформація
Як на мене для 95 кварталу і кацапам пише тексти одна і та ж команда
Щось мені підсказує що декого просто викинуть з ФіннляндіЇ))
Вони також під пропагандою, а ті хто в школу пішов в 2014-16 рр взагалі не бачили нічого з Української символіки, літератури, історії та ін.
Їздив визволяти дівчину з окупації!
Тепер вона отримає український паспорт і поїде в Європу.
А там видно буде...
Молода.
Все життя ще попереду.