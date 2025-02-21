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21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації, повернули до України, - ОП

В Україну повернули групу дітей

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 21-річну дівчину, яка понад десять років жила під окупацією.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною. Підліткові роки минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Україні на дівчину чекав рідний дядько, який був готовий допомогти їй розпочати нове життя. Однак виїзд із тимчасово окупованої території був надзвичайно складним і небезпечним.

"Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя", - підкреслив Єрмак.

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Автор: 

окупація (6767) повернення (253) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+15
так, дивний випадок..., 10 років з незасраними мізками... це дивно..., в нас є такі, що живуть не в окупації, а в голові насрано...
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21.02.2025 14:49 Відповісти
+13
дЄрмак піариться - мутняк ....
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21.02.2025 14:56 Відповісти
+6
Може родичі давали що почитати правильне .
А взагалі з 11 років дитину виховувати на окупованих територіях !! Це якесь диво або неповна інформація
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21.02.2025 14:53 Відповісти
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так, дивний випадок..., 10 років з незасраними мізками... це дивно..., в нас є такі, що живуть не в окупації, а в голові насрано...
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21.02.2025 14:49 Відповісти
Може родичі давали що почитати правильне .
А взагалі з 11 років дитину виховувати на окупованих територіях !! Це якесь диво або неповна інформація
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21.02.2025 14:53 Відповісти
дЄрмак піариться - мутняк ....
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21.02.2025 14:56 Відповісти
Ти вваєшь, що пропаганда в Україні на данний час краща за пропашанду кацапську?! Є якісь відмінності?
Як на мене для 95 кварталу і кацапам пише тексти одна і та ж команда
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21.02.2025 14:58 Відповісти
на відміну від тебе мені ні з чим порівнювати, я не споживаю нічого кацапського, навіть "гарних рускіх" не читаю, а в Україні пропаганду чого треба розглядати? я не розумію..., в мене є 2 мрії - 1. щоб Україна вистояла, 2. щоб рашка з усією своєю пропагандою пішла на ##й назавжди... не знаю- метеорит, потоп, революція. мор, що завгодно...
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21.02.2025 15:09 Відповісти
На відміну від тебе я не розуміюся у сортах гівна і як бачу твоя засрата лайном голова вже розлучилась думати без підказки. Яке лайно тобі у макітру положили, те лайно ти і смокчешь... Ти таке ж саме створіння як і кацап, ніякої різниці окрім паспорту...
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21.02.2025 17:13 Відповісти
не користуйся гугл перекладачем, він не завжди коректно перекладає, я так і зрозуміла, що ти звичайний кацапський віслюк, який щось забув на цензорі...
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21.02.2025 17:48 Відповісти
тобто ти хочеш сказати що фінскі медіа несуть пропаганду "незалежності Фінляндії".
Щось мені підсказує що декого просто викинуть з ФіннляндіЇ))
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21.02.2025 17:38 Відповісти
Таке щось перднуло у калюжу... Хоч саме зрозуміло що написало?
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21.02.2025 18:12 Відповісти
Запитаєш це у прокурора який тебе копняком виганятиме до лаптеносійської *********)))
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21.02.2025 22:54 Відповісти
Ти там уже підсмактуєшь? Їбобо?
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21.02.2025 23:23 Відповісти
А на Кримській Області, уявіть на хвилинку, сотні тисяч молодих людей і дітей які НЕ знають державної мови та нічого про Україну!
Вони також під пропагандою, а ті хто в школу пішов в 2014-16 рр взагалі не бачили нічого з Української символіки, літератури, історії та ін.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
Стісняюсь спитать: а зараз "рускім школьнікам" розповідають про "таваріщя трампа бальшова друґа раісі"?
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21.02.2025 14:59 Відповісти
Друже Швейк ви не проти перелогінитись?
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21.02.2025 17:42 Відповісти
Маугли
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21.02.2025 15:07 Відповісти
Мауглі- консуль лаптєвих.Кацапську рожу видноздалеку.
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21.02.2025 15:34 Відповісти
Блд...а вони собаки кінчені знають скіки в окупації людей страждає зараз через їх недолугі дії?
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21.02.2025 15:11 Відповісти
Так ось де був ефективний менеджер Андрюха!!!
Їздив визволяти дівчину з окупації!

Тепер вона отримає український паспорт і поїде в Європу.
А там видно буде...
Молода.
Все життя ще попереду.
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21.02.2025 15:13 Відповісти
Стесняюсь спросить, а уборщица в аэропорту, имеет отношение к авиации?
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21.02.2025 16:10 Відповісти
Адо 2022 року її ніяк не могли повернути ?
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21.02.2025 16:25 Відповісти
 
 