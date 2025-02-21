21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації, повернули до України, - ОП

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 21-річну дівчину, яка понад десять років жила під окупацією.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною. Підліткові роки минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Україні на дівчину чекав рідний дядько, який був готовий допомогти їй розпочати нове життя. Однак виїзд із тимчасово окупованої території був надзвичайно складним і небезпечним.

"Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя", - підкреслив Єрмак.

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