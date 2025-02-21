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Новини
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Дніпровська кіностудія Original Spirit звернулася до директора ДБР Сухачова через дії силовиків

Дніпровська кіностудія Original Spirit звернулася до директора ДБР

Дніпровська кіностудія "Оріджінал Спіріт Юа" (Original Spirit) опублікувала звернення до директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачева, заявивши що унаслідок обшуків компанії завдано збитків на 84 мільйони гривень.

Про це йдеться у зверненні компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Олексію Олександровичу!.. Ми змушені звернутися до Вас через кричущий випадок свавілля та беззаконня. У той час, коли одна частина країни бореться на передовій, а бізнес робить усе можливе для підтримки економіки, знаходяться особи, які, використовуючи службове становище, знищують законні підприємства заради власного збагачення.

Йдеться про наше підприємство - кіностудію в Дніпрі, яка не лише забезпечує робочі місця, а й приносить валютну виручку державі", - йдеться у зверненні.

У компанії наголосили, що замість підтримки та сприяння розвитку вони зіткнулися з безпрецедентним тиском, що має всі ознаки цілеспрямованої рейдерської атаки.

"І це не діяльність кримінальних структур, а дії представників правоохоронної системи та суддівського корпусу - саме тих, хто мав би гарантувати захист бізнесу та правопорядок", - додається у зверненні.

Наголошується, що підприємство намагаються незаконно захопити шляхом зловживання адміністративним ресурсом і використання корупційних зв’язків у судовій системі.

У компанії зауважили, що до цієї злочинної схеми залучені високопосадовці Національної поліції та судової влади. Вони діють за класичним сценарієм рейдерства: маніпуляції, незаконні слідчі дії, шантаж, залякування, безпідставне блокування роботи компанії, тиск на керівництво та співробітників з єдиною метою - знищення бізнесу.

"У січні цього року, вже вдруге за останні півтора року, компанія стала жертвою безпідставного кримінального переслідування. Співробітники правоохоронних органів, порушуючи всі процесуальні норми, провели багатоденний обшук, вилучили техніку, заблокували виробничі потужності та завдали нам збитків на 84 мільйони гривень", - йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У січні до суду направлено 610 обвинувальних актів щодо корупційних злочинів, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

"Ці злочини відбуваються в умовах війни, коли економічна стабільність держави має бути пріоритетом. Підприємці, які сумлінно сплачують податки, створюють робочі місця та підтримують країну, стають жертвами корумпованих чиновників. Подібні дії не лише завдають економічної шкоди, а й підривають довіру до державних інституцій, створюючи атмосферу безкарності та правового свавілля", - додають у компанії.

В компанії також повідомили, що подали позов до суду з вимогою з забовʼязати уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві ТОВ "Оріджінал Спіріт Юа".

"Ми звертаємось до Вас із проханням втрутитися у ситуацію, забезпечити об’єктивне та неупереджене розслідування, а також припинити незаконну діяльність осіб, які використовують свої повноваження для особистого збагачення та тиску на бізнес", - резюмували в компанії.

Автор: 

збитки (1447) ДБР (3591) Сухачов Олексій (61)


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А куди дивить СБУ та інші спецслужби? Чи вони в долі?
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21.02.2025 15:33 Відповісти
Тип только проснулся)) а офисы кто кришует по твоему?)))) мудрый нарид в своём репертуаре
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21.02.2025 15:54 Відповісти
шо это за киностудия хоум видео такая в Днепре???))
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21.02.2025 15:42 Відповісти
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21.02.2025 15:49 Відповісти
Ааа, ну все понятно тогда)) разборки казиков и самых честных потужных полицейских)) видать долю не узгодили)))))
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21.02.2025 15:55 Відповісти
А ти думав у нас Тітаніки знімають та Хрещених батьків???
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Ахахах)
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21.02.2025 16:01 Відповісти
Киностудия с многомиллиоными вложениями и не имеет нормальной крыши? Авантюристы рисковые.
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21.02.2025 15:49 Відповісти
якось скромно замовчено за культурні продукти студіі...може це щось схоже на нацистський серіал "Ліквідація"?
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21.02.2025 16:39 Відповісти
 
 