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Майбутній пакет допомоги від ЄС має надіслати "дуже сильний" сигнал українцям, - Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що пакет допомоги Україні, який планується, має надіслати "дуже сильний" сигнал Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Він зазначив, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки він прихильний до "миру через силу".
Кубілюс натякнув, що у понеділок ЄС може запропонувати новий пакет допомоги Україні.
"Ми обговорюємо всі можливості, які б дозволили нам в дуже терміновому порядку надіслати дуже сильний сигнал українцям і світу, що ми стоїмо разом з Україною", - сказав він.
Водночас Кубілюс визнав, що є "плітки" щодо цифр нового пакета допомоги.
Топ коментарі
+5 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар21.02.2025 16:16 Відповісти Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар21.02.2025 16:13 Відповісти Посилання
+2 Ostap Zion #602720
показати весь коментар21.02.2025 16:14 Відповісти Посилання
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я вам в майбутньому подарую вічну молодість ...***
а я такий - "Тато, мама...я вам посилаю сильний і потужний сигнал допомоги.. все буде зроблено..я працюю над рішенням"
(батьки пішли копати самі)
- Хотите финпомощь? Х вам.
- Хотите нормальные санкции на ботокса?А вот х вам.
- Нате вам сигнал,потужный и жирный.
От війська на допомогу, або фінанси на контрактну армію, так. Потішили б.