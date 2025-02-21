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Новини Допомога Україні
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Майбутній пакет допомоги від ЄС має надіслати "дуже сильний" сигнал українцям, - Кубілюс

Євросоюз готує пакет допомоги для України

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що пакет допомоги Україні, який планується, має надіслати "дуже сильний" сигнал Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки він прихильний до "миру через силу".

Кубілюс натякнув, що у понеділок ЄС може запропонувати новий пакет допомоги Україні.

"Ми обговорюємо всі можливості, які б дозволили нам в дуже терміновому порядку надіслати дуже сильний сигнал українцям і світу, що ми стоїмо разом з Україною", - сказав він.

Водночас Кубілюс визнав, що є "плітки" щодо цифр нового пакета допомоги.

Читайте: ЄС може спрямувати на оборону 93 млрд "ковідних" євро, - фон дер Ляєн

Автор: 

Євросоюз (13787) Кубілюс Андрюс (59)


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Топ коментарі
+5
Трампон вже послав і вам і нам дуже потужний смердючий сигнал.
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21.02.2025 16:16 Відповісти
+4
"дуже сильний" сигнал Україні
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21.02.2025 16:13 Відповісти
+2
майбутній..має ....

я вам в майбутньому подарую вічну молодість ...***
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21.02.2025 16:14 Відповісти
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Вже не путіну має сигнали посилати, а українцям
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21.02.2025 16:13 Відповісти
"дуже сильний" сигнал Україні
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21.02.2025 16:13 Відповісти
майбутній..має ....

я вам в майбутньому подарую вічну молодість ...***
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21.02.2025 16:14 Відповісти
Мабуть потужний
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21.02.2025 16:14 Відповісти
Трампон вже послав і вам і нам дуже потужний смердючий сигнал.
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21.02.2025 16:16 Відповісти
це як мене звучить так, наприклад, батьки попросять допомоги викопати картоплю

а я такий - "Тато, мама...я вам посилаю сильний і потужний сигнал допомоги.. все буде зроблено..я працюю над рішенням"

(батьки пішли копати самі)
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21.02.2025 16:16 Відповісти
Хотите ракеты? Х вам.
- Хотите финпомощь? Х вам.
- Хотите нормальные санкции на ботокса?А вот х вам.
- Нате вам сигнал,потужный и жирный.
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21.02.2025 16:20 Відповісти
три роки всі сигналять, кому тільки не ліньки.Самий сильний сигнал ,за три роки війни, подав американський "трамбон"-"Я закінчу війну за 24 години".На справді світова спільнота почула ехо.чи то відголосся реально того,що насправді сказав "трамбон" -Хер то правда."не лохи", а може і великі лохи"
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21.02.2025 16:24 Відповісти
стратегические бобордировщики с таурсами? ну посмотрим
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21.02.2025 16:37 Відповісти
За три роки сильні сигнали якось вже не тішать.
От війська на допомогу, або фінанси на контрактну армію, так. Потішили б.
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21.02.2025 16:48 Відповісти
Ваші потужні сигнали дуже схожі на пердеж слона
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21.02.2025 17:26 Відповісти
 
 