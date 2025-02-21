Майбутній пакет допомоги від ЄС має надіслати "дуже сильний" сигнал українцям, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що пакет допомоги Україні, який планується, має надіслати "дуже сильний" сигнал Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки він прихильний до "миру через силу".

Кубілюс натякнув, що у понеділок ЄС може запропонувати новий пакет допомоги Україні.

"Ми обговорюємо всі можливості, які б дозволили нам в дуже терміновому порядку надіслати дуже сильний сигнал українцям і світу, що ми стоїмо разом з Україною", - сказав він.

Водночас Кубілюс визнав, що є "плітки" щодо цифр нового пакета допомоги.

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