Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська
Вдень 21 лютого російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині.
Про це повідомив начальник міської військадміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор. Є пошкодження житлових будинків", - ідеться в повідомленні.
Інформація щодо постраждалих поки не надходила, зʼясовуємо наслідки руйнувань - працюють всі відповідні служби.
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