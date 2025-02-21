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Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська

Удар по Краматорську 13 лютого

Вдень 21 лютого російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині.

Про це повідомив начальник міської військадміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор. Є пошкодження житлових будинків", - ідеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих поки не надходила, зʼясовуємо наслідки руйнувань - працюють всі відповідні служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: троє загиблих, поранено 8 осіб, з них дві дитини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29575) Донецька область (8954) Краматорський район (430)


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