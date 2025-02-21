Зеленський та Павел обговорили продовження ініціативи Чехії щодо постачання снарядів Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні теми — подальші кроки, спільні плани та збереження сильних, аргументованих позицій. Європа має звучати єдиним голосом задля досягнення справедливого миру, і ми його досягнемо", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів і нову пропозицію Чеської Республіки щодо підтримки України.

"Високо цінуємо те, що навіть у ці складні часи чеський народ стоїть пліч-о-пліч з Україною", - додав голова держави.

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