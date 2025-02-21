Війська РФ атакували БПЛА та ракетами дві громади на Сумщині: є пошкодження (оновлено)

21 лютого російські безпілотники вдарили по Шосткинській громаді Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади. Атаку здійснено двома БпЛА", - зазначили в ОВА.

Унаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури.

На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються.

Інформації про травмованих станом на 19:00 немає, сказав Суспільному голова Шосткинської громади Микола Нога.

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Оновлено 19:40

Згодом в ОВА повідомили, що сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Лебединській громаді.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Наслідки атаки уточнюються.