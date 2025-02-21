Війська РФ атакували БПЛА та ракетами дві громади на Сумщині: є пошкодження (оновлено)
21 лютого російські безпілотники вдарили по Шосткинській громаді Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади. Атаку здійснено двома БпЛА", - зазначили в ОВА.
Унаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури.
На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються.
Інформації про травмованих станом на 19:00 немає, сказав Суспільному голова Шосткинської громади Микола Нога.
Оновлено 19:40
Згодом в ОВА повідомили, що сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Лебединській громаді.
Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Наслідки атаки уточнюються.
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