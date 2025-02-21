Євросоюз не вимагає, щоб Україна зараз проводила вибори, - посол Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС не наполягає на проведенні виборів в Україні до завершення воєнного стану.

Про це вона сказала під час спеціальної події Київського безпекового форуму до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, в Україні є Конституція, яка чітко регулює це питання і всі причини, які призвели до введення воєнного стану залишаються в силі", - зазначила Матернова.

Також посол ЄС вказала на російські обстріли, зокрема вчорашню атаку дронами на Київ, "тож ситуація поки не дозволяє завершення воєнного стану".

Водночас Матернова також сказала, що вступ України до ЄС "не буде легким".

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".