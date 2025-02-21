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Новини Вибори під час війни
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Євросоюз не вимагає, щоб Україна зараз проводила вибори, - посол Матернова

вибори

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС не наполягає на проведенні виборів в Україні до завершення воєнного стану. 

Про це вона сказала під час спеціальної події Київського безпекового форуму до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, в Україні є Конституція, яка чітко регулює це питання і всі причини, які призвели до введення воєнного стану залишаються в силі", - зазначила Матернова.

Також посол ЄС вказала на російські обстріли, зокрема вчорашню атаку дронами на Київ, "тож ситуація поки не дозволяє завершення воєнного стану".

Водночас Матернова також сказала, що вступ України до ЄС "не буде легким".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС впевнений щодо того, куди йдуть надані кошти для України, - посол Матернова

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Автор: 

вибори (6726) Євросоюз (13787) Матернова Катаріна (87)


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Спочатку перемога.А вона буде наша.
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21.02.2025 19:55 Відповісти
Вибори в Україні це діло українського народу, всі інші йдіть зі своїми порадами далеко.
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21.02.2025 19:55 Відповісти
Вони підуть, а ми залишемось с яником2, чи є сумніви?
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21.02.2025 20:27 Відповісти
хуьло вимагає провести вибори в Україні - щоб привести до влади чергового хлопчину, який розповідатиме, що "первого русского убил, когда ему было 16 лет"

При цьому будь-хто, хто тут на форумі топить Зеленського - фактично домагається того ж самого, що і хуьло
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21.02.2025 20:06 Відповісти
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21.02.2025 20:09 Відповісти
Все правильно. Спочатку перемога - потім вибори з впевненістю що переможе проукраїнський кандидат.
Інакше "втомлені від війни" і "какаяразніца" виберуть вам чергового Бойка, Мураєва або Арестовича.
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21.02.2025 20:10 Відповісти
Нічому ця зрадницька війна народ не навчила"чому дурний бо бідний чому бідний бо дурний".
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21.02.2025 20:25 Відповісти
От вам військовий стан: 27 листопада РНБО офіційно проінформувала, що воєнний стан введено у 10 областях України з 14:00 26 листопада 2018 року по 14:00 26 грудня 2018 року. 26 грудня 2018 року відбулася нарада РНБО за участі Петра Порошенка. Воєнний стан в Україні був офіційно скасований.
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21.02.2025 20:28 Відповісти
 
 