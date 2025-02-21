Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Яценюк
Найкращий шлях щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, - це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди.
Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
Голова КБФ нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, - це парламент: "Отже, парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу".
"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Яценюк.
При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 21.02.2025
одні палять машини...а ти гроші відпрацьовуешь свого кумира Зе....ось такі як ти не були ні на майданах ні на барикадах...це ви привели цих до влади...нема совісті у вас.
Мене бісить ,коли тварі які причетні до цього всього далі хочуть у владу і грошей накрасти.
Я читаю цензор з початку війни і що з того ,що перший раз вирішив написати свою думку?
Немає з кого вибирати.
Але зе переплюнув його в гіршу сторону.
Тоді навіть якби кота в президенти проти пороха поклали,то кіт би виграв.
Тож бюджет копійчаний за Яценюка в перерахунку, якщо порівнювати з попередніми роками.
ФАЙНА ,,РОБОТА".
У квітні курс був 11.8 в грудні 15.
І да, яйценюк прем"єром став не в квітні.
Ще ні при жодному прем"ер міністрові України так не ,,бавились" з курсом гривні і так не не заробляли на ньому як при яйценюку.
Спочатку опустивши гривню більш ніж в п"ять разів, заробивши на курсі, а потім трохи відкативши гривню назад, і знову і на цьому заробивши.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 21.02.2025
шо деньги не пахнут зебидло
Это ему вояки из Крыма звонили.
"Россияне ангары с военной техникой взламывают. Что делать?"
В армии живется легко, там думать не надо.
Не знаешь как поступить? Поступай по уставу. Не?
Як він виїде із країни на якусь обовязкову зустріч потягом якщо вагони ще не сконструювали відповідних розмірів, а літаки типу "Антей" ще не літають (аеропорти закриті)