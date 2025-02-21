Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Яценюк

Найкращий шлях щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, - це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова КБФ нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, - це парламент: "Отже, парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу".

"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Яценюк.

При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".

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