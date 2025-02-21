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Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Яценюк

Яценюк Арсеній

Найкращий шлях щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, - це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова КБФ нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, - це парламент: "Отже, парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу".

"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Яценюк.

При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".

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Автор: 

вибори (6726) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+11
Уже гроші з стіни закінчилися, знову у владу хоче.
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21.02.2025 20:31 Відповісти
+9
Потопельники на дні роздуваються від газів та спливають.
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21.02.2025 20:31 Відповісти
+9
За жодного прем'єра бюджет так не наповнювався. Але дебіли проти...
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21.02.2025 20:39 Відповісти
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Потопельники на дні роздуваються від газів та спливають.
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21.02.2025 20:31 Відповісти
Це не потопельник, він зараз при кориті разом з бугалтером чорної каси Пишним.
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21.02.2025 20:42 Відповісти
Уже гроші з стіни закінчилися, знову у владу хоче.
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21.02.2025 20:31 Відповісти
Дмитро #602747

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Реєстрація: 21.02.2025

одні палять машини...а ти гроші відпрацьовуешь свого кумира Зе....ось такі як ти не були ні на майданах ні на барикадах...це ви привели цих до влади...нема совісті у вас.
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21.02.2025 20:38 Відповісти
Мені пох на пороха ,а тим більше на зе, їх судити потрібно за все що натворили.
Мене бісить ,коли тварі які причетні до цього всього далі хочуть у владу і грошей накрасти.

Я читаю цензор з початку війни і що з того ,що перший раз вирішив написати свою думку?
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21.02.2025 20:46 Відповісти
За фьодоричем скучаєш? Такого хозяйствєнніка потєрялі...
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21.02.2025 21:07 Відповісти
Будеш за Мураєва голосувати?
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21.02.2025 21:08 Відповісти
Ні, мураєв від ахметова продажний як і решта, ще українофоб та любитель рф.
Немає з кого вибирати.
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21.02.2025 21:14 Відповісти
А за кого у першому та другому турі 2019 голосував?
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21.02.2025 21:23 Відповісти
В першому не голосував, в другому за зе для чогось проголосував, бо порох не подобався з його обіцянками і виконанням.Тоді багато голосували, головне щоб не порох.
Але зе переплюнув його в гіршу сторону.

Тоді навіть якби кота в президенти проти пороха поклали,то кіт би виграв.
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21.02.2025 21:34 Відповісти
При кожному новому президентові живеться все гірше ,ніж при попередньому.
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21.02.2025 21:37 Відповісти
то сам тоді балотуйся як немає з кого обирати. )
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22.02.2025 01:00 Відповісти
За жодного прем'єра бюджет так не наповнювався. Але дебіли проти...
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21.02.2025 20:39 Відповісти
Гривня тоді впала в декілька раз проти долара.
Тож бюджет копійчаний за Яценюка в перерахунку, якщо порівнювати з попередніми роками.
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21.02.2025 21:01 Відповісти
Гривня впала тому що росія почала війну, а не через Яценюка. І впала не в рази а з 14 до 25.
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21.02.2025 21:05 Відповісти
Курс по 8 був наскільки пам'ятаю
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21.02.2025 21:20 Відповісти
При яйценюку гривня впала від 8, до 44, а потім її повернули до 25.
ФАЙНА ,,РОБОТА".
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21.02.2025 21:24 Відповісти
Є ж гугел, архіви - нахіба брехать?
У квітні курс був 11.8 в грудні 15.
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21.02.2025 21:32 Відповісти
Для дітей є гугел, а Є ТАКОЖ ЛЮДИ КОТРІ УСЕ ЦЕ ПЕРЕЖИЛИ В НАЯВНОСТІ А НЕ ВІРТУАЛЬНО.
І да, яйценюк прем"єром став не в квітні.
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21.02.2025 23:26 Відповісти
ЖОДЕН ПРЕМ"ЄР ТАК НЕ ОПУСТИВ ГРИВНЮ ЯК ЦЕ ЗРОБИВ яйценюк.
Ще ні при жодному прем"ер міністрові України так не ,,бавились" з курсом гривні і так не не заробляли на ньому як при яйценюку.
Спочатку опустивши гривню більш ніж в п"ять разів, заробивши на курсі, а потім трохи відкативши гривню назад, і знову і на цьому заробивши.
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21.02.2025 21:20 Відповісти
Тільки повні дебіли вважають, що Яценюк тоді особисто керував курсом гривні.
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22.02.2025 11:33 Відповісти
Щось я не відчуваю наближення всеосяжної... Може я чогось не знаю?
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21.02.2025 20:35 Відповісти
Підскажіть, що таке "всеосяжна мирна угода"?
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21.02.2025 20:37 Відповісти
Мір ва всьом мірє. Інакше це вже не всеосяжна.
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21.02.2025 21:10 Відповісти
А таке буває ? Це ж фантастика .
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21.02.2025 21:36 Відповісти
Тому я й кажу, щоб дуже обережно вживали слова все, нічого, завжди, ніколи, скрізь, ніде...
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21.02.2025 21:50 Відповісти
все паны уедут в монако, все холопы пойдут воевать с Польшей. в Украине - мир потому как никого не останется.
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22.02.2025 02:49 Відповісти
Це найкращий шлях для відтермінування мирної угоди
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21.02.2025 20:37 Відповісти
Боти які ви тупі
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21.02.2025 20:41 Відповісти
COLOMBO

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Реєстрація: 21.02.2025

шо деньги не пахнут зебидло
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21.02.2025 20:41 Відповісти
Парламент під ковпаком ОПи Ухвалюватиме не ''волю народу'', волю д'єрмака.
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21.02.2025 20:39 Відповісти
30 днів на все про все, далі на вила.
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21.02.2025 20:41 Відповісти
90 днів
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21.02.2025 21:19 Відповісти
Можна ще й резолюцію ухвалити. Але достатньо і законодавчих норм.
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21.02.2025 20:42 Відповісти
Яценюк це той зрадник який приймав участь в РНБО у 2014му при здачі кацапам Криму ? чи однохфамілец?
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21.02.2025 20:51 Відповісти
Той, той.
Это ему вояки из Крыма звонили.
"Россияне ангары с военной техникой взламывают. Что делать?"
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21.02.2025 21:12 Відповісти
Я также говорила с нашими партнерами за границей, и они также предупреждают - российские войска на границах, и просят не делать лишних движений. Мы должны их послушать, потому что без них мы абсолютно бессильны... Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Иначе это будет проигрыш", - говорится в тексте стенограммы.
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21.02.2025 21:26 Відповісти
Это Яценюк был против вывода танков из казарм?
В армии живется легко, там думать не надо.
Не знаешь как поступить? Поступай по уставу. Не?
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21.02.2025 21:53 Відповісти
говорила Тимошенко
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22.02.2025 11:49 Відповісти
Якщо вона й казала таке то, хто на той час була ЮВТ? Жінка котру тільки-но витягнули з в'язниці. Як ви думаєте чи можна в її ситуації адекватно сприймати дійсність. А ось звалити на неї провину, це в традиціях нашого хуцпатого олімпу.
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22.02.2025 15:49 Відповісти
Заюлю?
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21.02.2025 21:52 Відповісти
Какие 6 месяцев кролик,шоу должно закончится завтра,помощники сивковича и тедеева это паразиты на теле израненной страны.
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21.02.2025 20:58 Відповісти
Це ****** чмо хай сидить в Маямі, а то на кулю в лоб може нарватися...
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21.02.2025 21:00 Відповісти
Ще раз. Президент це не прізвище, а посада. Зараз обов'язки Президента має виконувати Голова Верховної Ради до наступних виборів.
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21.02.2025 21:12 Відповісти
він не зможе виконувати...
Як він виїде із країни на якусь обовязкову зустріч потягом якщо вагони ще не сконструювали відповідних розмірів, а літаки типу "Антей" ще не літають (аеропорти закриті)
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21.02.2025 21:24 Відповісти
Хіба що...на такий випадок ще Шмигаль є.
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21.02.2025 21:25 Відповісти
Шмигаль (рекордсмен по роках на кріслі) місце повинен тримати зайнятим, щоб "завгосп" не захопив у власність....
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21.02.2025 21:35 Відповісти
Ну...тоді Порошенко...за згодою сторін...
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21.02.2025 21:53 Відповісти
Порошенко із буцігарні (СІЗО) до того часу ще не вийде....
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21.02.2025 22:01 Відповісти
Багато хто в буцигарні опиниться, без вісти пропаде...як кажуть - демократія, це як повітря...коли воно є ти його не помічаєш, а коли пропадає...
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21.02.2025 22:06 Відповісти
Боневтік зараз із металами і рейтингами розбереться і займеться "активніше" продєлками Порошенка
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21.02.2025 22:09 Відповісти
Нинєшнєє пакалєніє людєй будєт жить прі Зєлєнскам...
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21.02.2025 22:26 Відповісти
зелений змінять на смарагдовий!
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21.02.2025 22:30 Відповісти
не пацаны, хорош там сидеть, на вашем месте буду Я, а вы должны пойти нах уй
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21.02.2025 21:25 Відповісти
Те що після тих угод залишиться від країни на всіх не хватить,що ж ви всі тирити будете,Сєня?
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21.02.2025 21:28 Відповісти
дистанционно же.
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22.02.2025 02:55 Відповісти
Нормас кролика пиарить начали... Теряйся уже куля в лоба
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21.02.2025 22:02 Відповісти
Думаєш Янукович був кращим Прем'єром, ніж Кролик?
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21.02.2025 22:28 Відповісти
Яценюк з минулої епохи, повчає, а я хочу запитати : а де ваш співфронтовік народний Аваков?
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21.02.2025 22:48 Відповісти
Дело Сеня говорит. А по комментария заметны 72%.....
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22.02.2025 11:50 Відповісти
Цікаво, а чому саме півроку, а не 60 днів. Яким законом, це регулюється?
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22.02.2025 15:51 Відповісти
 
 