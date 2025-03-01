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Масована атака "шахедами" по Харкову: кількість постраждалих зросла до семи
У ніч на суботу, 1 березня, російські загарбники вдарили по Харкову щонайменше дев’ятьма безпілотниками. Поранень зазнали семеро осіб.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Один з "шахедів" поцілив по медзакладу у центрі Харкова, там виникла пожежа. З будівлі евакуювали 56 лежачих пацієнтів.
За словами Терехова, під ударом також опинилися житлові будинки, господарчі й офісні будівлі.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері, 28 лютого, російські загарбники масовано вдарили "шахедами" по Харкову.
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+10 АРТЕМ Булискерия #524928
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+6 АРТЕМ Булискерия #524928
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+5 Jul Severin
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Браво , кінчені. Я не здивуюся ,якщо ти бидлос у 2019 ще і по приколу голосував