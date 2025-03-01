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Новини атака шахедів на Харків
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Масована атака "шахедами" по Харкову: кількість постраждалих зросла до семи

атака шахедами по Харкову 28 лютого

У ніч на суботу, 1 березня, російські загарбники вдарили по Харкову щонайменше дев’ятьма безпілотниками. Поранень зазнали семеро осіб.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з "шахедів" поцілив по медзакладу у центрі Харкова, там виникла пожежа. З будівлі евакуювали 56 лежачих пацієнтів.

За словами Терехова, під ударом також опинилися житлові будинки, господарчі й офісні будівлі.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері, 28 лютого, російські загарбники масовано вдарили "шахедами" по Харкову.

Читайте також: Росіяни вдарили 12-ма БпЛА по передмістю Харкова, 2 людини поранені,- ОВА

 

Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565) Шахед (947) Харківська область (702) Харківський район (198)


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Топ коментарі
+10
Ну шо гудосий ********, розкажи Харківчанам ,як ти Трампа нафіг послав
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01.03.2025 02:56
+6
Ну і ось маємо результат
- Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины, - NBC News
- Администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников, - NBC
- Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации.

Браво , кінчені. Я не здивуюся ,якщо ти бидлос у 2019 ще і по приколу голосував
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01.03.2025 03:13
+5
Трамп венс пу ось ці троє злагоджено працюють сьогодні по Україні.
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01.03.2025 02:50
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Трамп венс пу ось ці троє злагоджено працюють сьогодні по Україні.
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01.03.2025 02:50 Відповісти
Ну шо гудосий ********, розкажи Харківчанам ,як ти Трампа нафіг послав
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01.03.2025 02:56 Відповісти
Трампа і Путіна ***** послала Україна "гундосий" просто передав меседж.
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01.03.2025 03:05 Відповісти
Ну і ось маємо результат
- Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины, - NBC News
- Администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников, - NBC
- Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации.

Браво , кінчені. Я не здивуюся ,якщо ти бидлос у 2019 ще і по приколу голосував
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01.03.2025 03:13 Відповісти
І все це старі новини ще до оцих срачів в білому домі. Не бидлос принесіть будь ласка джерело ось цих новин які ви описали.
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01.03.2025 03:42 Відповісти
Супер класний і правильний чел. Ти, мабуть, з окопа пишеш?
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01.03.2025 05:32 Відповісти
До чого тут окоп. Він конторська консерва
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01.03.2025 06:37 Відповісти
Все правильно сделал. Трамп шестерка *****. Если Орбан аплодирует Трампу, значит Трамп враг. А бомбардировки Харькова вчера начались? И кого ты "конченными" назвал?
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01.03.2025 06:35 Відповісти
Свій меседж собі залиши, поселун недоумкуватий.
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01.03.2025 06:15 Відповісти
А якби не послав то нападу б не було?
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01.03.2025 04:48 Відповісти
Почитав текст зустрічі Зі Трампона. Подивився відео. Я не прихильник Гундосого Найвеличнішого. Але очевидно- вина Зе полягає в тому що не зміг уникнути пастки яку влаштував Трамп і Венс для нього . Венс спровокував скандал, Для того щоб під цим приводом припинити допомогу Україні. якби Зе там себе не повів , щоб не казав, скандал би почали б під будь- яким приводом. Трамп- агент Кремля. І за наказом Путіна хочуть прибрати агета, який не справився з завданням - швидко здати Україну -Зеленського.
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01.03.2025 09:00 Відповісти
 
 