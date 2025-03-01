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Новини Втрати ворога 28 лютого
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 875 610 осіб (+1050 за добу), 10 233 танки, 23 908 артсистем, 21 249 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 875 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб,

танків  ‒ 10233 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,

артилерійських систем – 23908 (+61) од,

РСЗВ – 1304 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 1088 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27402 (+128),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,

спеціальна техніка ‒ 3763 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили вдарили по позиціях ФСБ РФ у Брянській області: знищено важливу інфраструктуру ворога, - Генштаб. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) ліквідація (3874) знищення (7149)


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Топ коментарі
+17
Минув 4028 день москальсько-української війни.
196!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня норм. Логістика закрила чергову тисячу та перевалила за 39000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 875000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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01.03.2025 08:25
+9
Гарно 👍
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01.03.2025 07:22
+9
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01.03.2025 08:27
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Гарно 👍
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01.03.2025 07:22 Відповісти
Минув 4028 день москальсько-української війни.
196!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня норм. Логістика закрила чергову тисячу та перевалила за 39000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 875000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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01.03.2025 08:25 Відповісти
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01.03.2025 08:27 Відповісти
У перший день весни кабздон отримав 1050 підсніжників - хай милується, к¥рва!
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01.03.2025 08:44 Відповісти
Кількість вбитих чумардосів за дому останнім часом поменшало. Яка причина? Або їх вже стало недостатньо для мясних штурмів, або вони почали ефективніше використовувати свою пехоту. Які у кого думки з цього приводу?
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01.03.2025 08:56 Відповісти
За рахунок чого кацапи рухаються вперед ? Незрозуміло зовсім. У зведеннях останнім часом кацапських пушкарів виносять не по дитячому, чим вони підтримують своє м'ясо в штурмах.
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01.03.2025 10:02 Відповісти
с артой относительно понятно - миномёты и сау орки клянчут у сидзи через севкоров... а вот по броне - не совсем всё понятно...
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01.03.2025 12:29 Відповісти
Так у кацапні появився новий вид озброєння ішако-коне-бронекопитні
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01.03.2025 12:33 Відповісти
https://t.me/dragonspech/8618 Дмитро Каленчук-Вовнянко:https://uk.tgstat.com/channel/@dragonspech# Мені дуже подобається це фото. Воно символічне. В ньому - те відчуття, коли ти такий маленький, а зроблене тобою - таке велике.
"Справа громад" і Фонд Петра Порошенка святкують ювілей - на фронт передано 250 прально-душових комплексів. Тобто 250 батальйонів ЗСУ тепер мають змогу регілярно митися і прати одяг.
Банальна гігієна на фронті має нереальне значення просто для настрою особового складу. А ще гігієна це відсутність хвороб. Знаєте що воно таке, коли 2/3 взводу лягають з темперетарою або якоюсь інфекцією? Отож!
250 пралень-душових передали Фонд Порошенка і "Справа громад". А нині - санкції. Змогу допомагати фронту і "Справі громад" Петру Порошенко обрізали. Певно - МО солдатів мити більше не треба, саме воно не почухалося.
Тому ваша підтримка зараз - неоціненна.

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01.03.2025 09:11 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.03.2025 10:07 Відповісти
пво не перестаёт радовать
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01.03.2025 12:30 Відповісти
 
 