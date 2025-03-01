Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 875 610 осіб (+1050 за добу), 10 233 танки, 23 908 артсистем, 21 249 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 875 610 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб,
танків ‒ 10233 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,
артилерійських систем – 23908 (+61) од,
РСЗВ – 1304 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1088 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128),
крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,
спеціальна техніка ‒ 3763 (+0)
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196!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня норм. Логістика закрила чергову тисячу та перевалила за 39000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 875000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
"Справа громад" і Фонд Петра Порошенка святкують ювілей - на фронт передано 250 прально-душових комплексів. Тобто 250 батальйонів ЗСУ тепер мають змогу регілярно митися і прати одяг.
Банальна гігієна на фронті має нереальне значення просто для настрою особового складу. А ще гігієна це відсутність хвороб. Знаєте що воно таке, коли 2/3 взводу лягають з темперетарою або якоюсь інфекцією? Отож!
250 пралень-душових передали Фонд Порошенка і "Справа громад". А нині - санкції. Змогу допомагати фронту і "Справі громад" Петру Порошенко обрізали. Певно - МО солдатів мити більше не треба, саме воно не почухалося.
Тому ваша підтримка зараз - неоціненна.
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