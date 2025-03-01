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Новини Ситуація на фронті на ранок 1 березня
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Покровський, Торецький та Курський напрямки залишаються найгарячішими на фронті, - Генштаб. КАРТА

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Ворог атакує позиції Сил оборони на сході та півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2449 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Юнаківка, Басівка Сумської області; Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, Безруки Харківської області; Краматорськ, Білокузьминівка, Красноторка, Костянтинівка, Звірове, Леонтовичі, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове Донецької області; Січневе Дніпропетровської області; Залізничне, Гуляйполе, П’ятихатки Запорізької області; Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Бойові дії на сході

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Харківський напрямок

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - куп'янський напрямок

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Лиманський напрямок

Також, вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Сіверський напрямок

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Краматорський напрямок

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Торецький напрямок

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Покровський напрямок

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. Зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Новопавлівський напрямок

Ситуація на півдні та півночі

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.

Карти бойових дій на ранок 1 березня

На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Оріхівський напрямок

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Карти бойових дій на ранок 1 березня - Курський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Удари по ворогу 

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 128 БпЛА та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Взяли у полон російських розвідників: Штурм воїнів 115-ї бригади на Лиманському напрямку. ВIДЕО

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Генштаб ЗС (6501) бойові дії (3705) війна в Україні (3558)


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@"На Бурлацькому напрямку точаться бої в районі н.п. Привільне, Бурлацьке, Скудне та у напрямку н.п. Дніпроенергія. У Скудному штурмова група противника просунулася на глибину до 350 метрів.
Бурлацьке, за повідомленнями бійця ЗСУ із позивним «Мучной», перейшло під контроль супротивника.
Ситуація залишається складною."
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01.03.2025 14:52 Відповісти
 
 