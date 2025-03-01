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Новини обстріли Херсонщини Діти - жертви війни
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Війська РФ атакували дроном Дар’ївку на Херсонщині: поранено дитину, її стан - важкий

дрон атакував Херсонщину

Вдень 1 березня 2025 року російські військові атакували з БпЛА Дар'ївку Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні.

"Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота.

Стан - дитини тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28263) Херсонська область (5710) Херсонський район (235) Дар’ївка (3)


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Трам сказав-що він та росія дуже хочуть миру.Бачимо...
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01.03.2025 12:54 Відповісти
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирним населенням ,що б ви виздихали кацапи варвари.
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01.03.2025 14:48 Відповісти
 
 