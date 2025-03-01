Війська РФ атакували дроном Дар’ївку на Херсонщині: поранено дитину, її стан - важкий
Вдень 1 березня 2025 року російські військові атакували з БпЛА Дар'ївку Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні.
"Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота.
Стан - дитини тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку", - йдеться у повідомленні.
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Елена Елена #308522
показати весь коментар01.03.2025 12:54 Відповісти Мені подобається 3
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.03.2025 14:48 Відповісти Мені подобається 0
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