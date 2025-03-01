Війська РФ атакували дроном Дар’ївку на Херсонщині: поранено дитину, її стан - важкий

Вдень 1 березня 2025 року російські військові атакували з БпЛА Дар'ївку Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні.

"Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота.

Стан - дитини тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку", - йдеться у повідомленні.