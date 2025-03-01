Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро для України, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше, ми маємо заново розбудувати нашу, німецьку, підтримку України та до того ж негайно. Я звертаюсь до всіх демократичних партій, представлених в Бундестазі, вивільнити заблоковані 3 млрд євро допомоги", - сказала міністерка.

Також Бербок запропонувала низку кроків щодо допомоги Україні з боку Євросоюзу, а також підвищення обороноздатності самого ЄС.

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