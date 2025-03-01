Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро для України, - Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро допомоги для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перше, ми маємо заново розбудувати нашу, німецьку, підтримку України та до того ж негайно. Я звертаюсь до всіх демократичних партій, представлених в Бундестазі, вивільнити заблоковані 3 млрд євро допомоги", - сказала міністерка.
Також Бербок запропонувала низку кроків щодо допомоги Україні з боку Євросоюзу, а також підвищення обороноздатності самого ЄС.
Топ коментарі
+13 роман #583809
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+11 Alex Smith
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+7 Михаил #602926
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Треба забути про США, там до влади прийшли техно-фашисти, вони хочуть забрати наші ресурси за туалетний папір, заморозити війну, і вести бізнес з росією.
Марко Рубіо сказав, "ми не можемо дати Зеленському зброї, бо в такому разі він не захоче йти на мирні переговори".
Шансів получити зброю у нас немає, без різниці, був би вчора словесний скандал чи ні. Нам поставили ультиматум.
Но закуповувати зброю можна, Європа повина виділити кредити, чи під наші ресурси.