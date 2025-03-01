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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро для України, - Бербок

Бербок закликала розблокувати 3 млрд євро для України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що Бундестаг має негайно розблокувати 3 млрд євро допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше, ми маємо заново розбудувати нашу, німецьку, підтримку України та до того ж негайно. Я звертаюсь до всіх демократичних партій, представлених в Бундестазі, вивільнити заблоковані 3 млрд євро допомоги", - сказала міністерка.

Також Бербок запропонувала низку кроків щодо допомоги Україні з боку Євросоюзу, а також підвищення обороноздатності самого ЄС.

Читайте: Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні, - Мерц

Автор: 

Німеччина (7326) Бундестаг (195) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+13
давайте Тайруси , це краще за гроші ! буде гарний копняк Трампу .
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01.03.2025 16:16
+11
Краще на ці гроші дайте ракети ,ппо і танки.
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01.03.2025 16:26
+7
Бербок, это одна из умнейших политиков не только Германии, но и всего мира.
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01.03.2025 16:58
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01.03.2025 16:13 Відповісти
давайте Тайруси , це краще за гроші ! буде гарний копняк Трампу .
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01.03.2025 16:16 Відповісти
Краще на ці гроші дайте ракети ,ппо і танки.
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01.03.2025 16:26 Відповісти
Німці злі на американців котрі вмішувались в вибори, Венс зі своїми підкрашеними очима бігав в Мюнхені, Маск котрий зігу кидав.

Треба забути про США, там до влади прийшли техно-фашисти, вони хочуть забрати наші ресурси за туалетний папір, заморозити війну, і вести бізнес з росією.

Марко Рубіо сказав, "ми не можемо дати Зеленському зброї, бо в такому разі він не захоче йти на мирні переговори".

Шансів получити зброю у нас немає, без різниці, був би вчора словесний скандал чи ні. Нам поставили ультиматум.

Но закуповувати зброю можна, Європа повина виділити кредити, чи під наші ресурси.
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01.03.2025 16:46 Відповісти
3 дадуть і ... один одразу Лідор відправить Болгарії. Він у нас щедрий хлопчик. Всіх підтримає, крім своїх ЗСУ та своїх рятівників - генералів. Для тих у нього лавка. Підсудних.
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01.03.2025 16:47 Відповісти
Це може статись, але не в Болгарію, а в офшор.
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01.03.2025 17:40 Відповісти
Через Болгарію, щоб було все чин-чином. А там .... невідомі стежки серед невідомих звірюшок.
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01.03.2025 21:00 Відповісти
Бербок, это одна из умнейших политиков не только Германии, но и всего мира.
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01.03.2025 16:58 Відповісти
Чому б Україні не запропонувати ФРН, Польщі та Чехії не запропонувати спільними зусиллями створити європейську ядерну зброю (з використанням українських урану, плутонію та ракетних технологій і німецьких, польських та чеських виробничих потужностей і грошей), адже видається, що на американську ядерну парасольку годі комусь вже сподіватися)?
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01.03.2025 17:52 Відповісти
Заметушились. Не хочуть ГДР пуйлу віддавати.
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01.03.2025 18:01 Відповісти
нашкребли мусорів в кількості 2500? Чи просто бусифікованих мусорами так назвали??
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01.03.2025 19:03 Відповісти
 
 