УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11822 відвідувача онлайн
Новини Зброя України в лютому
974 4

Понад 100 зразків нової зброї дозволили використовувати ЗСУ в лютому, - Міноборони

Українська зброя в ЗСУ за лютий 2025 року

У лютому 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% - вітчизняного виробництва.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків і лише близько третина - українського виробництва.

"Серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Від початку року вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7313) зброя (7436)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова потужна брехня!
На цій війні всі сльози та горе дістались простому люду. Влада ж на цій війні збагатилась!
показати весь коментар
01.03.2025 16:56 Відповісти
Може Зеленського підштовхне адреналін в крові після Трампа , що він почне реагувати на неполадки всередині Країни з 5 колоною яка тягне у прірву і непокоїть Українців.
показати весь коментар
01.03.2025 17:22 Відповісти
Ракет українських як не було, так і немає. Потужна стабільність.
показати весь коментар
01.03.2025 17:40 Відповісти
 
 