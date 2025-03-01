Понад 100 зразків нової зброї дозволили використовувати ЗСУ в лютому, - Міноборони
У лютому 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% - вітчизняного виробництва.
Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків і лише близько третина - українського виробництва.
"Серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.
Від початку року вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління", - йдеться в повідомленні.
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