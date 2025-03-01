Понад 100 зразків нової зброї дозволили використовувати ЗСУ в лютому, - Міноборони

У лютому 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% - вітчизняного виробництва.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків і лише близько третина - українського виробництва.

"Серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Від початку року вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління", - йдеться в повідомленні.