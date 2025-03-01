1 511 7
Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії
Україна засуджує і не визнає так звані "президентські вибори" " в окупованій Росією грузинській Абхазії.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми завжди будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів",- йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путин член карликовой макаки!