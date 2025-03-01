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Новини псевдовибори в Абхазії
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Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії

Україна засудила

Україна засуджує і не визнає так звані "президентські вибори" " в окупованій Росією грузинській Абхазії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів",- йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

заява МЗС про псевдовибори в Абхазії

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Автор: 

Абхазія (100) вибори (6683) Грузія (1843) МЗС (4109)


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Ха! США схвалить і назве демократичними.
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01.03.2025 20:37 Відповісти
В соцмережі? Нехай ще на паркані про це напишуть....
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01.03.2025 20:45 Відповісти
Угу, в Х написюкали, в телезі забули)) які вони кончені зі своїми соцмережами..
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01.03.2025 21:14 Відповісти
А може краще б спочатку Україна засудила політичне переслідування Порошенка і показові кримінальні шоу проти БОЙОВИХ ОФІЦЕРІВ кацапськими гнидами, а вже потім могли б пхати свого шмаркатого носа до інших проблем.
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01.03.2025 20:49 Відповісти
Арахамія утримався !
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01.03.2025 21:30 Відповісти
Ну вибори - то взагалi якась погача рiч, якщо подивитись на те як мислить преЗЕдент
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01.03.2025 21:31 Відповісти
Слава Украине!
Путин член карликовой макаки!
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02.03.2025 00:16 Відповісти
 
 