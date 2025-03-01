Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії

Україна засуджує і не визнає так звані "президентські вибори" " в окупованій Росією грузинській Абхазії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів",- йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

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