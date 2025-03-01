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Новини Європа та США
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Європі давно настав час показати, що вона здатна захистити свій континент, - сенатор Грем

Грем каже, що Європа повинна сама захищати себе

Сенатор-республіканець Лінді Грем заявив, що Європа повинна сама захищати свій континент. Так він відреагував на дострокове завершення офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це американський законодавець написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем звернувся до європейців, які, за його словами, "відчули себе ображеними" через те, що президент США Дональд Трамп "відмовився від лекцій" Володимира Зеленського.

Він закликав Європу самостійно захищати свій контитент, зокрема і Україну від агресії РФ.

"Європейцям давно настав час показати, що вони здатні захистити свій власний континент", - написав американський політик. 

Грем також вважає, що "європейців не слухають погані хлопці", маючи на увазі Росію.

"Я кажу це з великим сумом: остання група людей, на яку я б розраховував у захисті свободи, – це європейці",- заявив сенатор США.

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Автор: 

Європа (1793) США (22545) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+28
Після вчорашнього лизоблюдства Грему треба засунути язик собі в сраку.
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01.03.2025 22:04
+20
красота ! Ну чего вы стесняетесь господа уроды уничтожающие сша ,говорите прямо - наш друг и союзник ***** из раши . Да еще один неплохой парень из сев кореи . А вы - европейцы нищеброды и слабаки !
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01.03.2025 22:09
+15
Дали рижій бикоті по галагонах. І скоро весь світ буде посилати трампістів найух.
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01.03.2025 22:10
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Після вчорашнього лизоблюдства Грему треба засунути язик собі в сраку.
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01.03.2025 22:04 Відповісти
Дали рижій бикоті по галагонах. І скоро весь світ буде посилати трампістів найух.
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01.03.2025 22:10 Відповісти
Він не доказав... для цього потрібно знищити його основну загрозу...
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01.03.2025 22:05 Відповісти
Оце власне і є справжній клоун. Злий клоун Арлекін.
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01.03.2025 22:06 Відповісти
А чому він комік? Якшо я тобі ябло в глину змішую, а твій тато не взмозі слова сказати,ше й при тому я і татові кажу шо в сраку видру якшо полізиш, то це вірне реченя від сосідив (Европа-Америка), а ше буде вірно шо тато ***** сцикло!
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01.03.2025 22:15 Відповісти
Тепер нормально повтори те, що хотів донести. Якщо зможеш.
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01.03.2025 22:41 Відповісти
Та це ясно. Але ж не кидати союзників під час війни у них на континенті.
Якось я "Велику Америку МАГА" не так уявляв.
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01.03.2025 22:06 Відповісти
Як же це жорстоко, але правда, Європа окрім глибокої стурбованості запропонувати нічого не може.
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01.03.2025 22:06 Відповісти
а что предоставили сша круче европы ? Именно от них исходило все торможение и ракет и прочего . Их разрешения и поддержки ждали европейцы а они бакланы - низзя !
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01.03.2025 22:11 Відповісти
А Тауруси теж США не дозволяла?
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01.03.2025 22:40 Відповісти
Сам Шольц казав, що передача Таурусів це ескалація.
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01.03.2025 23:27 Відповісти
Все так, але ж і США не давали іншим країнам, в тому числі і європейським, створювати ядерку та ракетні програми обіцяючи свій захист. А тепер США просто зливаються і кидають навіть союзників в пащу людожерами.
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01.03.2025 22:49 Відповісти
Франція т Британія має свою ядерку, просто ядерна зброя, це дороге задоволення і її можуть дозволити тільки багаті країни, Північна Корея це виняток, але там вся система працює на зброю, та і СРСР зробила там значний вклад.
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01.03.2025 23:29 Відповісти
якщо Україна не почне виробляти по-тихому свою власну ядерну зброю- то років через 20 України не буде на карті взагалі
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02.03.2025 05:17 Відповісти
Якщо Україна почне виробляти свою ядерну зброю, то попаде в міжнародну ізоляцію.
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02.03.2025 08:10 Відповісти
От тут я згоден на 100%
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01.03.2025 22:08 Відповісти
Ну так забирайтеся к ****** з Європи, на *** ви тут треба.
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01.03.2025 22:08 Відповісти
Сенатору потрібно підучити географію. Континентів 6 - Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида. Європа - "частина світу" - умовне позначення якогось регіону. Як пампаси або Трансільванія.
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01.03.2025 22:09 Відповісти
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02.03.2025 09:39 Відповісти
Почитайте статтю, зверніть увагу на розділ "Як різні країни вчать континенти".
Це пояснює, чому він назвав Європу континентом.
https://waytravel.com.ua/skilky-kontynentiv-na-zemli.html Скільки континентів на землі 2025 - waytravel.com.ua
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02.03.2025 09:48 Відповісти
красота ! Ну чего вы стесняетесь господа уроды уничтожающие сша ,говорите прямо - наш друг и союзник ***** из раши . Да еще один неплохой парень из сев кореи . А вы - европейцы нищеброды и слабаки !
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01.03.2025 22:09 Відповісти
цей грем зламався, заносьте мадамулю Green - гірше точно не буде...
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01.03.2025 22:10 Відповісти
повна хата їбанутих - в минулому республіканців...
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01.03.2025 22:11 Відповісти
справжній друг ....
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01.03.2025 22:12 Відповісти
Грем мабуть рекордсмен Конгресу - по "перевзуванню" в повітрі .
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01.03.2025 22:12 Відповісти
Правда очі коле?
Це американська політична близькозорість та бездіяльність породила диктатуру *****.
"А тепер ми пішли, а ви самі розбирайтеся".
Світ може змітися так, що потім будете лікті собі кусати, але вже пізно буде.
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01.03.2025 22:12 Відповісти
ви б з Трампом містер Грем, сходили б в Афганістан і забрали б там 2 трильони долларів, які США туди військовою допомогою засунули - і залишили б ті копалини в Україні в спокої до поворнення окупованих територій
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01.03.2025 22:14 Відповісти
Ніззя. Там таліби, міцна релігія, діаспора по всьому світові.... можуть і нового Бінладена виростити, і друге найн-елевен влаштувати.

Ну їх, ті два трильйони.
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01.03.2025 22:19 Відповісти
такое скажите) там же в афгане свои парни - добрые бородатые и невинные жертвы . Как же их оббирать и щемить ? дык .. еще и ***** они друганы . Низзя .
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01.03.2025 22:20 Відповісти
мабуть таки час бабусі Еуропі прокидатися
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01.03.2025 22:14 Відповісти
Европа похожа на 40-летнюю дитину которая боится уехать из родительского дома.
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01.03.2025 22:15 Відповісти
Цікаво, а якщо Америка загрузне у низці конфліктів по всьому світу - до кого вона звертатиметься по допомогу? Коли вони воювали у Югославії, Іраку, Афганістані, Лівії, то завжди створювали коаліцію з європейцями. Зараз вони про це і не згадують.
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01.03.2025 22:16 Відповісти
Ви хіба не бачите тренда? Америці вже пофіг що там у вас в іншому світі. Вона вже піклується лише про себе. І це прикро, але логічно.
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01.03.2025 22:22 Відповісти
Їй то може і пофіг, а от іншим - ні. Американці хочуть піти зі світової арени, але забувають одну просту річ: вони нажили купу ворогів. І ті прагнуть їм помститися. Причому не просто змусити їх піти у самоізоляцію. Ні, вони прагнуть їх розвалити і знищити. Щоб взагалі Америки не було. І цього ДУЖЕ хоче насамперед *****, якого вони зробили своїм другом і бізнес-партнером.
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01.03.2025 22:28 Відповісти
Це той випадок, коли святе місце пустим не буває. А кандидатів небагато - Китай та росія. Чи хто ще?
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01.03.2025 22:30 Відповісти
Так оно и было до Второй мировой. Вспомните период начала 20-го века. Стремительно растущая экономика США. Комические " морские котики" оккупационные войска на Чукотке. Доллар, в Европе, никому не нужен. Прошел век. Всё возвращается на свои места
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01.03.2025 22:36 Відповісти
"велікой амеріке всі винні як земля колгоспу"
wtf - what is 'kolgosp'?
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01.03.2025 22:16 Відповісти
...і сказати америці до побачення!
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01.03.2025 22:18 Відповісти
Спочатку гнід Орбана та Фіцу прихлопніть, потім можете плани робити
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01.03.2025 22:19 Відповісти
Якщо Европа (едіна маю на увазі) прокіниця -усерутся усі...
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01.03.2025 22:19 Відповісти
только сразу после пробуждения нужно повесить орбана - фицо и прочих холуев кремлевского маниака ! Вот тогда это будет Единая Европа .
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01.03.2025 22:22 Відповісти
Трамп з тим в Венсом мають вибачитись перед Зеленським
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01.03.2025 22:20 Відповісти
...і зазирнути Зеленському в очі...
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01.03.2025 22:31 Відповісти
Все, что сможет дать Европа- больше денежек. Военно-технические запасы истощены за 3 года а предоставлять новейшее никто не станет(своя рубашка ближе к телу). О вступлении в войну, само собой речи не идет, никто, даже самые близкие к Украине, этого не хотят и не сделают.
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01.03.2025 22:28 Відповісти
не хочуть вони вступати у війну - прийде, навіть якщо віддадуть вони Україну Хутину, через 2 роки Xутін прийде за ними
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02.03.2025 05:22 Відповісти
С 2022 года, ЕС отвечала за финансирование правительства и зарплат в Украине. Всей военной помощью заведовали США.

И даже больше - 90% военной помощи из ЕС шло по схеме "Европейская страна отдает Украине а взамен получает новую технику из США". Примеры:

- ПВО Греции, поставленное взамен на новое из США 28.01.2024.

- 200 танков Т-72 Польши, поставленных в обмен на корейские танки К2 в 2022 (не поставлено до сих пор ни одного).

- Дания поставила Украине F16 взамен на новые F35 из США в конце 2023.

- Польша поставила Украине СУ-25 и МИГ-29 взамен на F-16 от США в 2024.

Почти все поставки оружия из Европы - это поставки взамен на новое вооружение из США. С выходом самой США из финансирования конфликта, поставлять будет нечего:

- У ВСЕЙ армии Британии на балансе 227 танков. Из них на ходу - 148.

- У ВСЕЙ армии Германии на балансе - 321 танк. Из них на ходу в лучшем случае 60%.

- У ВСЕЙ армии Франции на балансе 215 танков.

Даже если ПОЛНОСТЬЮ раздеть армии Европы оставив их беззащитными даже перед вторжением Мозамбика, это все равно будет меньше чем уже поставлено Украине за 3 года конфликта. Деньги то возможно и найдут - но заряжать тугие пачки купюр в танки не получится. Снаряды надо где-то брать, а ЕС их в год производит меньше чем Россия за 3 недели.
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01.03.2025 22:30 Відповісти
Знаєш вартість української ядерної зброї на сьогоднішній день ???Якщо ні,то засунь свій американо-рашистський какалятор в одно місце і проходь дальше в напрямку,котрий вказував захисник з о,Зміїний
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01.03.2025 22:36 Відповісти
До чого тут взагалi ядерна зброя?
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01.03.2025 22:40 Відповісти
до США.їх словесної брехні і обіцянок і до України....проходиш
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01.03.2025 22:42 Відповісти
Танки ничего не решают. Украинцы палят лапотные танки сотнями в мсц. У вас какой то древнючий взгляд на войну, образца времен раннего Брежнева ))
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02.03.2025 08:12 Відповісти
Испанцы намекнули , что если сша такие хитровы@банные , и Европа должна себя защищать сама , то пусть амеры забирают свои базы с их территории , они туда свои поставят !
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01.03.2025 22:31 Відповісти
В Испании есть армия?
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01.03.2025 22:39 Відповісти
Да
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01.03.2025 23:32 Відповісти
Так США ж взяла Європу під свою парасольку а по ВВП вони на рівні - тільки зброі Європа виробляє в рази менше
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01.03.2025 22:31 Відповісти
Европа может начать производство ядерного оружия.
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01.03.2025 22:44 Відповісти
Зачем начинать, если оно давно есть , у Франции и Великобритании. Не ну если по принципу-каждой стране Европы по ЯО, тогда без вопросов.
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01.03.2025 22:49 Відповісти
Этого мало.
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01.03.2025 23:01 Відповісти
Я другий день читаю коменти і всповнив 2019 рік ..Хтось написав що Цензорнет - це ферма порохоботів
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01.03.2025 22:46 Відповісти
Ось і все лідерство США, мильна бульбашка, коли будо все добре так вони друзі Європи та лідери, а як дійшло до діла, так умили руки
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01.03.2025 23:07 Відповісти
Трмп перетворє США з мирового лідера на мирового п*дера
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01.03.2025 23:09 Відповісти
міжнародний Кривавий Червоний Хрест тепер передає російським полоненим презервативи, а то якщо їм захочеться покохати один одного, а тут інфекція, треба бідненьких російських дебілів презервативами забезпечити в українському полоні.
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02.03.2025 05:27 Відповісти
Європі пора зміцнюватись та стати новим світовим лідером замість США
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01.03.2025 23:37 Відповісти
З таким підходом дочекаєтесь ви у себе план Барбаросса 2 від китайсько-рашистського блоку, тільки тоді замість наркокартелів і чурбанів в шльопанцях відбиватись ви будете від ядерних ракет,які прилетять на ваші дурні голови.
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02.03.2025 02:04 Відповісти
Влияние сша в европе как раз таки и обеспечивается защитой сша. Как только европа перейдет на защиту самой себя о влияние сша в европе можно будет просто забыть. К штатам в европе начнут относится как к например Чили - т.е. да, чота там такое есть но да и поевать на то что оно там сидя черти где вякает
Трамп дурачок. Европа с ее техническими возможностями может быстро и качественно вооружится а британия и франция оперативно развернут по всей ес ядерный зонтик. И кому тогда нужны будут в ес сша? ))
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02.03.2025 08:19 Відповісти
 
 