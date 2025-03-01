Європі давно настав час показати, що вона здатна захистити свій континент, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Лінді Грем заявив, що Європа повинна сама захищати свій континент. Так він відреагував на дострокове завершення офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це американський законодавець написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем звернувся до європейців, які, за його словами, "відчули себе ображеними" через те, що президент США Дональд Трамп "відмовився від лекцій" Володимира Зеленського.

Він закликав Європу самостійно захищати свій контитент, зокрема і Україну від агресії РФ.

"Європейцям давно настав час показати, що вони здатні захистити свій власний континент", - написав американський політик.

Грем також вважає, що "європейців не слухають погані хлопці", маючи на увазі Росію.

"Я кажу це з великим сумом: остання група людей, на яку я б розраховував у захисті свободи, – це європейці",- заявив сенатор США.

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