Європі давно настав час показати, що вона здатна захистити свій континент, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Лінді Грем заявив, що Європа повинна сама захищати свій континент. Так він відреагував на дострокове завершення офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США.
Про це американський законодавець написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Грем звернувся до європейців, які, за його словами, "відчули себе ображеними" через те, що президент США Дональд Трамп "відмовився від лекцій" Володимира Зеленського.
Він закликав Європу самостійно захищати свій контитент, зокрема і Україну від агресії РФ.
"Європейцям давно настав час показати, що вони здатні захистити свій власний континент", - написав американський політик.
Грем також вважає, що "європейців не слухають погані хлопці", маючи на увазі Росію.
"Я кажу це з великим сумом: остання група людей, на яку я б розраховував у захисті свободи, – це європейці",- заявив сенатор США.
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Якось я "Велику Америку МАГА" не так уявляв.
Це пояснює, чому він назвав Європу континентом.
https://waytravel.com.ua/skilky-kontynentiv-na-zemli.html Скільки континентів на землі 2025 - waytravel.com.ua
Це американська політична близькозорість та бездіяльність породила диктатуру *****.
"А тепер ми пішли, а ви самі розбирайтеся".
Світ може змітися так, що потім будете лікті собі кусати, але вже пізно буде.
Ну їх, ті два трильйони.
wtf - what is 'kolgosp'?
И даже больше - 90% военной помощи из ЕС шло по схеме "Европейская страна отдает Украине а взамен получает новую технику из США". Примеры:
- ПВО Греции, поставленное взамен на новое из США 28.01.2024.
- 200 танков Т-72 Польши, поставленных в обмен на корейские танки К2 в 2022 (не поставлено до сих пор ни одного).
- Дания поставила Украине F16 взамен на новые F35 из США в конце 2023.
- Польша поставила Украине СУ-25 и МИГ-29 взамен на F-16 от США в 2024.
Почти все поставки оружия из Европы - это поставки взамен на новое вооружение из США. С выходом самой США из финансирования конфликта, поставлять будет нечего:
- У ВСЕЙ армии Британии на балансе 227 танков. Из них на ходу - 148.
- У ВСЕЙ армии Германии на балансе - 321 танк. Из них на ходу в лучшем случае 60%.
- У ВСЕЙ армии Франции на балансе 215 танков.
Даже если ПОЛНОСТЬЮ раздеть армии Европы оставив их беззащитными даже перед вторжением Мозамбика, это все равно будет меньше чем уже поставлено Украине за 3 года конфликта. Деньги то возможно и найдут - но заряжать тугие пачки купюр в танки не получится. Снаряды надо где-то брать, а ЕС их в год производит меньше чем Россия за 3 недели.
Трамп дурачок. Европа с ее техническими возможностями может быстро и качественно вооружится а британия и франция оперативно развернут по всей ес ядерный зонтик. И кому тогда нужны будут в ес сша? ))