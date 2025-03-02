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Новини Обстріл Краматорська Діти - жертви війни
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Рашисти вдарили по Краматорську: загинув 19-річний хлопець, є поранені

Обстріл Краматорська 28 лютого

У ніч на 2 березня 2025 року Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під удар потрапив приватний сектор.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув хлопець 2006 р.н. Також поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень - працюють всі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зранку завдали двох ударів по Краматорську, постраждала цивільна особа, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 28 лютого російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.

Автор: 

Краматорськ (651) обстріл (28263) Донецька область (8335) Краматорський район (196) війна в Україні (3558)


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Кацапи не змінили своїх принципів, куди йдуть, там все знищують до сміття. В ці дня перед ними Слов'янськ і Краматорськ, а далі інші населені пункти Донецької і вже Дніпропетровської області.
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02.03.2025 08:55 Відповісти
Все ближче до останніх великих міст Донеччини(((
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02.03.2025 08:59 Відповісти
Просуваються невпинно далі. За три роки війни, якби не було корупції і ворюг, можна було б:
1. вже давно збудувати потужні оборонні споруди типу лінії Мажино + Атлантичний вал (натомість в нас в Ужгороді сконцентровані будівельні потужності, які за три роки війни побудували додатково ще 35-40% міста замість роботи на сході, а по західній Україні - всюди така ситуація),
2. а також реально запустити ВПК, а не тільки ходити з протягнутою рукою по світу.
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02.03.2025 09:17 Відповісти
Жодного дня чи ночі не проходить що б рашиські варавари не воювали з мирним населенням ,а недоумковатий продажний Трамп заявляє про якийсь мир з терористом путіном .
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02.03.2025 11:36 Відповісти
 
 