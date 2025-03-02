Рашисти вдарили по Краматорську: загинув 19-річний хлопець, є поранені

У ніч на 2 березня 2025 року Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під удар потрапив приватний сектор.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув хлопець 2006 р.н. Також поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень - працюють всі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зранку завдали двох ударів по Краматорську, постраждала цивільна особа, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 28 лютого російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.