Рашисти вдарили по Краматорську: загинув 19-річний хлопець, є поранені
У ніч на 2 березня 2025 року Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під удар потрапив приватний сектор.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув хлопець 2006 р.н. Також поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.
Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень - працюють всі відповідні служби.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 28 лютого російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.
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1. вже давно збудувати потужні оборонні споруди типу лінії Мажино + Атлантичний вал (натомість в нас в Ужгороді сконцентровані будівельні потужності, які за три роки війни побудували додатково ще 35-40% міста замість роботи на сході, а по західній Україні - всюди така ситуація),
2. а також реально запустити ВПК, а не тільки ходити з протягнутою рукою по світу.