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Новини обстріли Херсонщини Удар РФ по маршрутці в Херсоні
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Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: одна людина загинула, 10 поранених, один чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 березня 2025 року російські війська знову атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі міста.

За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учора росіяни з дрона атакували швидку в Херсоні: ушпиталено фельдшерку і водія

Інформація наразі уточнюється. 

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще дев'ять отримали травми різного ступеню та доставлені до лікарні.

Оновлена інформація 

Як пізніше уточнили в департаменті комунікацій Нацполіції, через удар по маршрутці десять пасажирів травмовано, одна жінка загинула

"Сьогодні близько опівдня російський дрон вкотре атакував цивільний транспорт. Ворог підступно ударив по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона.

Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок чергового терористичного акту військ РФ проти цивільного населення поранено п’ятьох чоловіків, один з яких перебуває у важкому стані, та п’ять жінок. Ще одна містянка отримала травми, не сумісні із життям.

удар по маршрутці в Херсоні 2 березня 2025 року
удар по маршрутці в Херсоні 2 березня 2025 року
удар по маршрутці в Херсоні 2 березня 2025 року
удар по маршрутці в Херсоні 2 березня 2025 року

Автор: 

обстріл (28263) Херсон (3335) жертви (1784) Херсонська область (5710) Херсонський район (235)


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Топ коментарі
+9
доню все устраює - це Україна винувата, шо кацапня убиває українців!
*** собі голоснула спільнота
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02.03.2025 13:30
+8
Друже Трамп і його прихильники, розкажіть тим людям з тої маршрутки, хто агресор в цій війні!?!
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02.03.2025 13:51
+5
Путін хоче миру
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02.03.2025 14:00
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доню все устраює - це Україна винувата, шо кацапня убиває українців!
*** собі голоснула спільнота
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02.03.2025 13:30 Відповісти
Друже Трамп і його прихильники, розкажіть тим людям з тої маршрутки, хто агресор в цій війні!?!
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02.03.2025 13:51 Відповісти
Путін хоче миру
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02.03.2025 14:00 Відповісти
Ніхто в цьому навіть і не сумнівався, це все заради нашого блага!
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02.03.2025 14:06 Відповісти
Пан президент ма на своєму акаунті публікувати ВСІ злочини росії, всі їх вбивства громадян України, розстріл наших військовополонених рашистами, БЕЗ ЖОДНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ!!
Світ має БАЧИТИ КОЖЕН ЗЛОЧИН РАШИСТІВ ПРОТИ УКРАЇНИ!

Не знаю хто модерує його сторінку, але час вже не економити трафік. Саме ці публікації є НАДВАЖЛИВИМИ!
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02.03.2025 14:24 Відповісти
Пан президент нікому нічого не винен, воно на поржати!
знову зелені копитами бьють на підзабулі..
і кожен з вас каза і сметун!
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02.03.2025 15:02 Відповісти
я вважаю настав час руйнувати кацапські міста , щоб на слова Трампа ваші міста знищено, можно було сказати російські теж.
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02.03.2025 14:34 Відповісти
є чим?
щоно ірой нашаго часу привіз підртимкі нуль..
і повне отріцалово - діпломат яких, ****, світ не бачив!
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02.03.2025 15:09 Відповісти
Ну що це як не геноцид варварів проти українського народу і хтось намагаєтся приховати рашиські злочини.
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02.03.2025 14:37 Відповісти
everybody's dancing...
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02.03.2025 15:29 Відповісти
Вдарити у відповідь по кацапської маршрутки. Око за око, зуб за зуб.
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02.03.2025 16:13 Відповісти
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02.03.2025 21:40 Відповісти
 
 