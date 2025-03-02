Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: одна людина загинула, 10 поранених, один чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 березня 2025 року російські війська знову атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі міста.

За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.

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Інформація наразі уточнюється.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще дев'ять отримали травми різного ступеню та доставлені до лікарні.

Оновлена інформація

Як пізніше уточнили в департаменті комунікацій Нацполіції, через удар по маршрутці десять пасажирів травмовано, одна жінка загинула

"Сьогодні близько опівдня російський дрон вкотре атакував цивільний транспорт. Ворог підступно ударив по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона.

Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок чергового терористичного акту військ РФ проти цивільного населення поранено п’ятьох чоловіків, один з яких перебуває у важкому стані, та п’ять жінок. Ще одна містянка отримала травми, не сумісні із життям.







