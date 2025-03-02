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Новини Передача Україні заморожених російських активів
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У ЄС немає консенсусу у справі надання Україні заморожених російських коштів, - Туск

Прем’єр Польщі Туск про знерухомлені роактиви для України

Наразі у справі передачі Україні заморожених російських коштів серед європейських лідерів немає єдності у поглядах.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції для польських ЗМІ після зустрічі в неділю у Лондоні лідерів кількох країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Канади та глави МЗС Туреччини, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі розуміють, що найкраще ці кошти було б передати на оборону і відбудову України. Однак є побоювання негативних наслідків для євро, банківської системи", - сказав Туск.

Він зазначив, що Польща переконує партнерів щодо необхідності передачі Україні коштів, проте голос Варшави не буде вирішальним, оскільки Польща не входить до єврозони. Водночас польський прем’єр запевнив, що відсотки із заморожених російських коштів працюють на Україну.

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Також Туск наголосив, що наразі потрібно зосередитися на тому, щоб у червні будо продовжено на наступний період санкції щодо замороження російських активів в ЄС. Він висловив побоювання, що свій спротив з цього приводу висловлюватиме Угорщина, на позицію якої можуть також впливати США.

"Треба зосередитися на продовженні санкцій, адже вони діють",- каже Туск.

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Автор: 

Польща (8484) Туск Дональд (513) Євросоюз (13322) заморожені активи (546)


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Топ коментарі
+10
Ідіоти кончені. І це ті які ще нам хочуть якісь гарантії безпеки дати? ***** насере на ваші гарантії і полізе далі на Україну а ці будуть шукати пів року консенсус потрібно стріляти в рашистів чи просто втекти за Віслу. ***** конфіскувало всі європейські літаки, заводи і фабрики за один день, а ці все шукають консенсус можна тратити гроші вбивці чи ще прийдеться з вбивцею пити шампанське
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02.03.2025 23:36
+9
Зато незламний Лідор фотографій наробив
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02.03.2025 23:31
+8
Тобто все скінчилося пшиком, як воно і мало бути.
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03.03.2025 00:22
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Хай віддають проценти від цих активів. А далі подивимся.
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02.03.2025 23:29 Відповісти
Зато незламний Лідор фотографій наробив
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02.03.2025 23:31 Відповісти
В ЄС для цього є "дурілка картонная" - Орбан. Все що не хоче робити ЄС блокує "злий Орбан". І це, уявляєте, ось уже декілька років сходить йому з лап. Як так? Так просто так не буває...
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02.03.2025 23:32 Відповісти
Ідіоти кончені. І це ті які ще нам хочуть якісь гарантії безпеки дати? ***** насере на ваші гарантії і полізе далі на Україну а ці будуть шукати пів року консенсус потрібно стріляти в рашистів чи просто втекти за Віслу. ***** конфіскувало всі європейські літаки, заводи і фабрики за один день, а ці все шукають консенсус можна тратити гроші вбивці чи ще прийдеться з вбивцею пити шампанське
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02.03.2025 23:36 Відповісти
Так, у попередній статті на цензорі, зі слів найвеличнішого писалося, що Європа єдина, як ніколи.
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02.03.2025 23:37 Відповісти
Була єдина, поки Туск заявляти не вийшов
"ЄС дєло тонкає..."
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03.03.2025 00:30 Відповісти
Тобто все скінчилося пшиком, як воно і мало бути.
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03.03.2025 00:22 Відповісти
Маячня, з дупи вийнята. Конфіскація сраних кацапських грошей нічим не загрожує ані євро, ані банківській системі ЄС - тільки самій немитій козляндії.
А ось невиконання будапештського меморандуму призведе до того, що хрін хто колись відмовиться тепер від ядерної зброї, і навіть найостанніша африканська країна прагнутиме мати, якщо не балістичну ядерну зброю, то хоча б маленьку дешеву брудну радіоактивну бомбу, щоб ніхто не чіпав.
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03.03.2025 01:39 Відповісти
Все,як завжди.Потужна підтримка на словах.
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03.03.2025 04:06 Відповісти
В Європі взагалі нема консенсусу перед викликом великої віїйни за відсутності допомоги американців. Безкінечні зібрання, але мало рішучіх дій, інфантільність та небажання виходити з зони комфорту ні на милиметр, пошук компромісів до нескінченності та безвідповідальне гаяння дрогоцінного часу. Європа сповзає в війну під балаконину її лідерів.
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03.03.2025 06:44 Відповісти
На відсотки під активи вони надають нам допомогу. Стосовно самих активів сумніваюсь, що вони нам нададуть - бо це негативно позначиться на їх репутації, гляди, ще втечуть потенційні інвестори. Хотілося б, звичайно, помилятися
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03.03.2025 08:54 Відповісти
 
 