У ЄС немає консенсусу у справі надання Україні заморожених російських коштів, - Туск

Наразі у справі передачі Україні заморожених російських коштів серед європейських лідерів немає єдності у поглядах.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції для польських ЗМІ після зустрічі в неділю у Лондоні лідерів кількох країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Канади та глави МЗС Туреччини, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі розуміють, що найкраще ці кошти було б передати на оборону і відбудову України. Однак є побоювання негативних наслідків для євро, банківської системи", - сказав Туск.

Він зазначив, що Польща переконує партнерів щодо необхідності передачі Україні коштів, проте голос Варшави не буде вирішальним, оскільки Польща не входить до єврозони. Водночас польський прем’єр запевнив, що відсотки із заморожених російських коштів працюють на Україну.

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Також Туск наголосив, що наразі потрібно зосередитися на тому, щоб у червні будо продовжено на наступний період санкції щодо замороження російських активів в ЄС. Він висловив побоювання, що свій спротив з цього приводу висловлюватиме Угорщина, на позицію якої можуть також впливати США.

"Треба зосередитися на продовженні санкцій, адже вони діють",- каже Туск.

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