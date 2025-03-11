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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 887 620 осіб (+1300 за добу), 10 303 танки, 24 346 артсистем, 21 423 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 887 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 887620 (+1300) осіб,

танків ‒ 10303 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,

артилерійських систем – 24346 (+75) од,

РСЗВ – 1313 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198),

крилаті ракети  ‒ 3121 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3775 (+2)

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Знищення російської армії та техніки

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+18
Минув 4038 день москальсько-української війни.
248!!! одиниць знищеної техніки та 1300 чумардосів за день.
Арта просто супер, все решта теж присутнє файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 887 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
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11.03.2025 08:46
+14
Слава Україні ! Смерть ворогам !
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11.03.2025 07:40
+11
Арта 75 +2 - третій результат з початку війни.
Логістика перша тисяча з початку місяця.
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11.03.2025 07:48
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Слава Україні ! Смерть ворогам !
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11.03.2025 07:40 Відповісти
⚡️У Міноборони рф заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями. Атаку назвали наймасовішою у 2025 році.
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11.03.2025 07:43 Відповісти
Арта 75 +2 - третій результат з початку війни.
Логістика перша тисяча з початку місяця.
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11.03.2025 07:48 Відповісти
1300 дохлих кацапів це добре ,без допомоги сша
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11.03.2025 07:48 Відповісти
Так але на Курщині нашим хлопцям від цього не легше....
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11.03.2025 08:08 Відповісти
Дозвольте з Вами не погодитись. Я розумію всю тяжкість і складність ситуації, але казати що виведення зі строю більше тисячі окупантів за добу разом з 2-ма сотнями техніки не облегшує ситуацію на полі бою це маніпуляція. Так, дуже хотілось би щоб усі окупанти здохли, але чарівної палички у нас нема, тому робимо що можемо.
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11.03.2025 09:09 Відповісти
Я маю на увазі розвіддані з території Мордору. Відсутність яких суттєво ускладнює і без того важку ситуацію на Курщині.
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11.03.2025 09:47 Відповісти
Це так, але сподіваюсь це ненадовго.
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11.03.2025 10:08 Відповісти
Це вам, шановний, особисто Сирський доповів, ну, щодо того, що саме цих даних "не вистачає" на курщині або що відсутність саме цих даних щось "ускладнює" на курщині? Чи це ви прочитали в засрашинській тєлєзі?

1. Ви ніхєра не знаєте, що то були за розвіддані, які давали США Україні.
2. Ви ніхєра не знаєте, що насправді коїться на курщині.
3. Ви ніхєра не знаєте, чому ГШ ЗСУ вирішив згортати операцію на курщині.

Я теж нічого цього не знаю. Том нічого стверджувати не можу.

Про все це ми, вірогідно (але це не обов'язково) дізнаємось через надцять років після завершення війни. А поки що ваші твердження з області "одна бабка в тєлєзі мені точно-точно сказала".
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11.03.2025 11:32 Відповісти
🤝🥺😢🙏🙏🙏
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11.03.2025 09:24 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА ГЕРОЯМ ! -
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! ВМИРАЮТЬ ВОРОГИ!
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11.03.2025 08:10 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.03.2025 08:32 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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11.03.2025 09:26 Відповісти
Минув 4038 день москальсько-української війни.
248!!! одиниць знищеної техніки та 1300 чумардосів за день.
Арта просто супер, все решта теж присутнє файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 887 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
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11.03.2025 08:46 Відповісти
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11.03.2025 08:57 Відповісти
Не видно орков ни хера,
На улицах саратова,
Кто здох под Бахмутом в полях,
Кто вижил, яйца потерял,
Орчихам те не нравятся.
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11.03.2025 09:33 Відповісти
.ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что по всей украинской земли дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной стра_ны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанты войны!
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11.03.2025 11:46 Відповісти
 
 