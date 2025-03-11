Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 887 620 осіб (+1300 за добу), 10 303 танки, 24 346 артсистем, 21 423 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 887 620 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 887620 (+1300) осіб,
танків ‒ 10303 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,
артилерійських систем – 24346 (+75) од,
РСЗВ – 1313 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198),
крилаті ракети ‒ 3121 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,
спеціальна техніка ‒ 3775 (+2)
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Логістика перша тисяча з початку місяця.
1. Ви ніхєра не знаєте, що то були за розвіддані, які давали США Україні.
2. Ви ніхєра не знаєте, що насправді коїться на курщині.
3. Ви ніхєра не знаєте, чому ГШ ЗСУ вирішив згортати операцію на курщині.
Я теж нічого цього не знаю. Том нічого стверджувати не можу.
Про все це ми, вірогідно (але це не обов'язково) дізнаємось через надцять років після завершення війни. А поки що ваші твердження з області "одна бабка в тєлєзі мені точно-точно сказала".
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! ВМИРАЮТЬ ВОРОГИ!
248!!! одиниць знищеної техніки та 1300 чумардосів за день.
Арта просто супер, все решта теж присутнє файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 887 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
На улицах саратова,
Кто здох под Бахмутом в полях,
Кто вижил, яйца потерял,
Орчихам те не нравятся.
╬
Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что по всей украинской земли дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной стра_ны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанты войны!