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Новини Ситуація на фронті
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Росіяни посилюють атаки на фронті: за добу сталося 140 бойових зіткнень, - Генштаб

зведення Генштабу

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Вовча Харківської області; Леонтовичі, Сухий Яр, Воскресенка, Шевченко Донецької області; Новогеоргіївка Запорізької області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Карти бойових дій

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

Карти бойових дій

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

Карти бойових дій

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

Карти бойових дій

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

Карти бойових дій

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

Карти бойових дій

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

Карти бойових дій

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

Карти бойових дій

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили сім атак в районах Новосілки та Привільного.

Карти бойових дій

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.

Карти бойових дій

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників.

Карти бойових дій

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню.

Карти бойових дій

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 134 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Генштаб ЗС (6488) бойові дії (3689) війна в Україні (3518)


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11.03.2025 08:36 Відповісти
@ "У Курській області російські війська зайняли н.п. Зазульовка та Кубаткін."
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11.03.2025 09:26 Відповісти
Російські війська двічі обстріляли Краматорськ. три стрілки на фото
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12.03.2025 08:01 Відповісти
 
 