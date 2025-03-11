Війська РФ посилили тиск на Лиманському напрямку та збільшили кількість атак біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку противник намагався просунутися в районі Вовчанська, успіху не мав, ворог отримав відсіч від наших захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку армія агресора атакувала наші укріплення поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі атаки виявилися марними та безуспішними. Також окупанти докладають зусиль, щоб за допомогою гумових човнів перекинути сили на західний берег річки Оскіл. Сили оборони не допуcтили погіршення тактичного положення.

На Лиманському напрямку фіксується посилення тиску на позиції Сил оборони. Ворожі штурми відбито біля Греківки, Катеринівки, Зеленої Долини, Нового, Колодязів та Ямполівки. Втрат наших позицій не допущено.

"На Сіверському напрямку окупанти проводили наступальні дії у районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Для доставки особового складу окупанти намагалися застосувати мототехніку і квадроцикли. Всі атаки було успішно відбито нашими захисниками, техніку ворога знищено. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

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На Краматорському та Торецькому напрямках ворог атакував наші оборонні укріплення біля Білої Гори, Диліївки, Кримського, Юрʼївки, Пантелеймонівки та Щербинівки - безуспішно. В районах Часового Яру та Торецька просування окупантів не допущено.

"На Покровському напрямку противник вів наступальні дії у районах Єлизаветівки, Променю, Миколаївки, Лисівки, Удачного, Богданівки, Даченського та Надіївки. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг. Продовжуються штурми Котлярівки задля виходу на адміністративний кордон Донецької області - безуспішно", - додають в ОСУВ "Хортиця".

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку ворог збільшив кількість своїх атак у районах Костянтинополя, Розливу, Скудного, Бурлацького та Веселого. Противник отримав гідну відсіч та відступив. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, бійці Сил оборони ефективно знищують його особовий склад та техніку, сповільнюючи та зупиняючи просування агресора.

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