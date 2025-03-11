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Новини Членство України в ЄС
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Україна наближається до завершення скринінгу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" у переговорах з ЄС, - Стефанішина

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про наближення до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 "Внутрішній ринок", що є ключовим етапом на шляху економічної інтеграції України до ЄС.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наближаємось до завершення скринінгу за Кластером 2 "Внутрішній ринок", який містить ключові питання, що стануть основою нашої економічної інтеграції в Європейський Союз. Рада констатує сьогодні високий рівень підготовки української делегації до зустрічі. Від вашої роботи залежить як інтеграція України до європейського спільного ринку, так і те, наскільки нам вдасться відстояти власні інтереси у цьому складному процесі", - зазначила Стефанішина.

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Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що перші три переговорні кластери між Україною та ЄС відкриються ще у першому півріччі цього року, а решта - до грудня.

Зазначається, що процедура вступу передбачає 35 переговорних розділів, з яких 33 об'єднані у шість кластерів. Глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем'єр-міністр України поставили завдання завершити процес вступу до ЄС до 2030 року.

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Автор: 

членство в ЄС (1231) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+8
Скрінінгу за кластером? Серйозно?
Така вумна, як вутка.
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11.03.2025 11:11
+5
А скринінг НАДпотужної корупції серед зе-дебілів з 95 кварталу вже закінчили ? З ЄС чи у кулуарах ОПі ?
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11.03.2025 11:06
+1
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11.03.2025 11:23
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А скринінг НАДпотужної корупції серед зе-дебілів з 95 кварталу вже закінчили ? З ЄС чи у кулуарах ОПі ?
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11.03.2025 11:06 Відповісти
И придурок Орбан поставит вето. ЕС тоже организация поумертвая, там целая группа стран работает в интересах рыжего и плешивого
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11.03.2025 11:09 Відповісти
Скрінінгу за кластером? Серйозно?
Така вумна, як вутка.
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11.03.2025 11:11 Відповісти
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11.03.2025 11:23 Відповісти
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11.03.2025 11:44 Відповісти
скринінг, кластер, внутрешній ринок, що це? мівіна для зеуйобків 73%, яку не доїв абристович?
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11.03.2025 11:23 Відповісти
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11.03.2025 11:25 Відповісти
хто на кому стояв?
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11.03.2025 11:54 Відповісти
А як же перший, там повний аут, чи будем вибирати, що трішки підходить, а решта як Бог дасть
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11.03.2025 12:23 Відповісти
 
 