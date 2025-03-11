Україна наближається до завершення скринінгу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" у переговорах з ЄС, - Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про наближення до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 "Внутрішній ринок", що є ключовим етапом на шляху економічної інтеграції України до ЄС.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наближаємось до завершення скринінгу за Кластером 2 "Внутрішній ринок", який містить ключові питання, що стануть основою нашої економічної інтеграції в Європейський Союз. Рада констатує сьогодні високий рівень підготовки української делегації до зустрічі. Від вашої роботи залежить як інтеграція України до європейського спільного ринку, так і те, наскільки нам вдасться відстояти власні інтереси у цьому складному процесі", - зазначила Стефанішина.

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Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що перші три переговорні кластери між Україною та ЄС відкриються ще у першому півріччі цього року, а решта - до грудня.

Зазначається, що процедура вступу передбачає 35 переговорних розділів, з яких 33 об'єднані у шість кластерів. Глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем'єр-міністр України поставили завдання завершити процес вступу до ЄС до 2030 року.

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