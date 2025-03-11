375 повітряних цілей ворога знищила ППО Сухопутних військ за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулого тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 375 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 375 одиниць повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, знищено:

БпЛА Shahed-131/136 - 284 од.;

БпЛА Орлан 10/30 - 8 од.;

БпЛА Zala - 17 од.;

БпЛА Supercam - 29 од.;

БпЛА "Ланцет" - 12 од.;

БпЛА "Привіт-82" та інші - 25 од.

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