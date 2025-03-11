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Новини Робота ППО Сухопутних військ за тиждень
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375 повітряних цілей ворога знищила ППО Сухопутних військ за тиждень. ІНФОГРАФІКА

ППО Сухопутних військ

Упродовж минулого тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 375 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 375 одиниць повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, знищено:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 284 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 8 од.;
  • БпЛА Zala - 17 од.;
  • БпЛА Supercam - 29 од.;
  • БпЛА "Ланцет" - 12 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" та інші - 25 од.

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ППО Сухопутних військ

Автор: 

ППО (3143) знищення (7138)


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