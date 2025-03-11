Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОВА
Кабінет Міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОВА.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
До цього Калашник був виконувачем обов'язків глави області.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
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Зелене аж з 2017 р, ага.
Призначев владою крадіїв та зрадників ЗЕ?
Призначен.
Пов'язан з владою крадвїв та зрадників ЗЕ?
Пов'язан.
То він що, не ЗЕлене гівно а мармелад?
головним спеціалістом у відділі з питань майна комунальної власності;
головним спеціалістом;начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду.
Яка здібна людинка. Має досвід маніпуляцій з державною власністю.
потім його розстріляли ригоАнали!!