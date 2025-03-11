Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОВА

Кабінет Міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

До цього Калашник був виконувачем обов'язків глави області.

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