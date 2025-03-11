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Новини Калашник новий глава Київської ОВА
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Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОВА

Новий очільник Київської ОВА Микола Калашник

Кабінет Міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

До цього Калашник був виконувачем обов'язків глави області.

Читайте: Уряд звільнив багаторічного голову Держстату Вернера. Його перевели до Держслужби у справах дітей

Автор: 

Кабмін (14065) Київська область (4004) призначення (2272) ОДА (1625) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+8
Ще одне ЗЕленє г.... .
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11.03.2025 12:22
+5
Можна спробувати пошукати скільки комунальної власності у Дарницькому районі пішло наліво.
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11.03.2025 12:36
+4
Від 2013 до 2017 працював у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації:

головним спеціалістом у відділі з питань майна комунальної власності;
головним спеціалістом;начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду.

Яка здібна людинка. Має досвід маніпуляцій з державною власністю.
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11.03.2025 12:35
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Ще одне ЗЕленє г.... .
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11.03.2025 12:22 Відповісти
"У 2017-2020 роках - керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації."

Зелене аж з 2017 р, ага.
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11.03.2025 12:29 Відповісти
У держструктурах від з 2019 року, а до цього більше профкомом керував, тож рахуй саме з 2019-го, він зелений як огірок на грядці! https://kyivvlada.com.ua/bd/dose-kalashnik-nikolaj-vladimirovich/ Досьє: Калашник Микола Володимирович
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11.03.2025 12:37 Відповісти
Дарницька районна державна адміністрація-це не держструктура. Ну-ну.
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11.03.2025 12:43 Відповісти
"прафсаюзи школа камунізма!"
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11.03.2025 12:45 Відповісти
"члєн НСДАП с 1933 г."
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11.03.2025 12:44 Відповісти
Гівно з часом змінює колір. Но як шо гівно поЗЕеленіло то це вже назавжди.
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11.03.2025 12:49 Відповісти
Саме головне-будь-кого записувати у зелене гівно. Навіть не знаючи про кого мова. За це завжди лайки.
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11.03.2025 12:52 Відповісти
А шо ні так?
Призначев владою крадіїв та зрадників ЗЕ?
Призначен.
Пов'язан з владою крадвїв та зрадників ЗЕ?
Пов'язан.
То він що, не ЗЕлене гівно а мармелад?
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11.03.2025 13:06 Відповісти
Може хтось з киян зможе згадати "досягнення" цієї особи у Дарницькому районі аби зрозуміти чого від нього чекати усім киянам?!
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11.03.2025 12:33 Відповісти
Можна спробувати пошукати скільки комунальної власності у Дарницькому районі пішло наліво.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Від 2013 до 2017 працював у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації:

головним спеціалістом у відділі з питань майна комунальної власності;
головним спеціалістом;начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду.

Яка здібна людинка. Має досвід маніпуляцій з державною власністю.
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11.03.2025 12:35 Відповісти
Додам, що посада "спеціаліст" не є державною посадою, але друзі пробивали для нього різні грамоти та звання. Тож вміє не тільки "відповідно" оформлювати документи, а й знаходити "потрібних" людей аби пробиватись доверху!
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11.03.2025 12:40 Відповісти
Це не родич, того Калашникова, що тітушками керував на АнтиМайдані???,
потім його розстріляли ригоАнали!!
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11.03.2025 12:39 Відповісти
видно талановитий менеджер
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11.03.2025 12:50 Відповісти
Власть продолжает заниматься дебилизмом, зачем две власти в города и сёлах Украины, они только вредят, а не помогают жителям!
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11.03.2025 13:08 Відповісти
Знаеш е таке, гроші ся кличуть? Вони не йдуть щось, комусь допомогати.
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11.03.2025 13:45 Відповісти
А банабак тоді хто?
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11.03.2025 13:43 Відповісти
 
 