Польща закуповує Starlink для підтримки інтернет-зв’язку в Україні, - міністр Польщі Гавковський
Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що захист доступу військових до інтернету в Україні є важливим стратегічним інтересом Польщі.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Ми купуємо Starlinks для захисту інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - зазначив Гавковський.
Він повідомив, що наразі в Україні працює близько 30 000 комплектів Starlink, закуплених Польщею, і зараз триває процес закупівлі ще 5 тисяч комплектів, щоб забезпечити доступ до Інтернету для військових та цивільних.
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