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Новини Starlink для України
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Польща закуповує Starlink для підтримки інтернет-зв’язку в Україні, - міністр Польщі Гавковський

starlink,старлінк

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що захист доступу військових до інтернету в Україні є важливим стратегічним інтересом Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми купуємо Starlinks для захисту інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - зазначив Гавковський.

Він повідомив, що наразі в Україні працює близько 30 000 комплектів Starlink, закуплених Польщею, і зараз триває процес закупівлі ще 5 тисяч комплектів, щоб забезпечити доступ до Інтернету для військових та цивільних.

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Автор: 

Польща (8478) закупівлі (3351) Starlink (263)


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віце-прем'єр розумніше Сикорського, і не став ризикувати отримати звання small man.
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Низкий поклон полякам за их помощь, украинцы этого не забудут!
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11.03.2025 13:03 Відповісти
Неблагодарность один из самых страшных человеческих пороков.

Мне стыдно за вас.
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11.03.2025 13:09 Відповісти
Смердючий наркоман і шизак- фашист маск може відключити всерівно.
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11.03.2025 13:16 Відповісти
 
 