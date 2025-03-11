Польща закуповує Starlink для підтримки інтернет-зв’язку в Україні, - міністр Польщі Гавковський

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що захист доступу військових до інтернету в Україні є важливим стратегічним інтересом Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми купуємо Starlinks для захисту інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - зазначив Гавковський.

Він повідомив, що наразі в Україні працює близько 30 000 комплектів Starlink, закуплених Польщею, і зараз триває процес закупівлі ще 5 тисяч комплектів, щоб забезпечити доступ до Інтернету для військових та цивільних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За потреби ми готові підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM, - Єврокомісія