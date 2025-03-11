Росія обговорюватиме ситуацію в Україні зі США та всіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту, - Лавров

Росія готова і продовжуватиме обговорювати Україну в контактах зі США і з усіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше інформації щодо цієї заяви Лаврова наразі не відомо.

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"Поки що пропозиції про введення миротворців в Україну нагадують спробу врятувати залишки української влади", - додав він.