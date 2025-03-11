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Росія обговорюватиме ситуацію в Україні зі США та всіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту, - Лавров
Росія готова і продовжуватиме обговорювати Україну в контактах зі США і з усіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту.
Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ.
Більше інформації щодо цієї заяви Лаврова наразі не відомо.
"Поки що пропозиції про введення миротворців в Україну нагадують спробу врятувати залишки української влади", - додав він.
Топ коментарі
+17 Владимир Капарунин
показати весь коментар11.03.2025 13:12
+11 Вадим #601947
показати весь коментар11.03.2025 13:10
+11 ола жмуд
показати весь коментар11.03.2025 13:11
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Дебіл ***.
Вас нужно только уничтожать, повсеместно и без ограничений, нельзя, чтобы такие существа жили на планете Земля!
Але рашка чомусь різко проти.