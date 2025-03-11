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Новини переговори з РФ
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Росія обговорюватиме ситуацію в Україні зі США та всіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту, - Лавров

Сергій Лавров

Росія готова і продовжуватиме обговорювати Україну в контактах зі США і з усіма, хто готовий допомагати врегулюванню конфлікту.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше інформації щодо цієї заяви Лаврова наразі не відомо.

Також читайте: "Ядерна риторика Макрона" є загрозою для Росії, - Лавров

"Поки що пропозиції про введення миротворців в Україну нагадують спробу врятувати залишки української влади", - додав він.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64923)


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Топ коментарі
+17
Какой нормальный уважающий себя человек будет разговаривать с этими кровавыми лживыми лицемерами и террористами?

Вас нужно только уничтожать, повсеместно и без ограничений, нельзя, чтобы такие существа жили на планете Земля!
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11.03.2025 13:12
+11
Кінь ************** знову бреше, "конфлікт"!
Дебіл ***.
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11.03.2025 13:10
+11
врегулювання конфлікту - це коли ви всі у своїй рашці повиздихаєте. Обговорюйте
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11.03.2025 13:11
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Кінь ************** знову бреше, "конфлікт"!
Дебіл ***.
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11.03.2025 13:10 Відповісти
Да, и Рашка типо миротворцев, защищает русскоязычных, как ранее в Приднестровье и тд... это упдэйт методички 3 рейха. Гитлер тоже всё назвал защитой немцев а не актом агрессии
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11.03.2025 13:13 Відповісти
ПНХ, разом з трампівською сволотою.
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11.03.2025 13:10 Відповісти
врегулювання конфлікту - це коли ви всі у своїй рашці повиздихаєте. Обговорюйте
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11.03.2025 13:11 Відповісти
Какой нормальный уважающий себя человек будет разговаривать с этими кровавыми лживыми лицемерами и террористами?

Вас нужно только уничтожать, повсеместно и без ограничений, нельзя, чтобы такие существа жили на планете Земля!
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11.03.2025 13:12 Відповісти
Нущо,кацапи,сходили за хлебушком в Украину?
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11.03.2025 13:13 Відповісти
Пошли по шерсть, а вернулися стрижені
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11.03.2025 13:29 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, обговорюватель?
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11.03.2025 13:15 Відповісти
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11.03.2025 13:15 Відповісти
"Cитуацію в Україні" ? Навіщо навіщо розмножувати московитську пропаганду?
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11.03.2025 13:15 Відповісти
Конфлікт - слово за слово - ***** по столу
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11.03.2025 13:17 Відповісти
Який такий конфлікт-манфлікт? Є пряма агрессія нацистської россії на нашу мирну країну.
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11.03.2025 13:22 Відповісти
Оце правильний (з точки зору кацапів) підхід. "ми готові брехати і вішати лапшу на вуха всім, хто готовий нас слухати". Шкода шо Трамп повівся.
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11.03.2025 13:24 Відповісти
Конфлікт - це коли два півні б'ються, а не тоді, як з півня хочуть зробити холодець...
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Чому не оговорювали ситуацію зі всіма,перед тим як напали на мирних людей???
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Миротворці - дуже розповсюджений прийом для врегулювання конфлікту.
Але рашка чомусь різко проти.
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11.03.2025 13:34 Відповісти
Миротворці- заморожений стан війни,котрий в любий момент може бути розморожений
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11.03.2025 14:12 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya-kategorichno-vidkidae-bud-yaku-zamorozku-vijni-v-ukraini-narishkin.htm Росія категорично відкидає будь-яку "заморозку" війни в Україні, - Наришкін
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11.03.2025 14:19 Відповісти
...хтось тут,не так давно писав-"не вірте .3,14дерасам" і я з ним цілком згідний...
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11.03.2025 20:02 Відповісти
Ху йло хоче миру але проти миротворців. Тампон хоче підписати угоду але проти давати гарантію цій угоді. Ну ви поняли... Чи ще є хто не поняв до якого миру Ху йло і Тампон хочуть нас нагнути
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11.03.2025 13:35 Відповісти
рашисти із США про Україну .без України вже все обговорили. Залишається тепер говорити із ЄС І УКРАЇНОЮ...
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11.03.2025 14:10 Відповісти
Цікава думка. Затіяли конфлікт. Три роки кидали м'ясо та дрова у полум'я, а тепер контактують зі всіма, хто вогнегасник запропонує. Будь-який.
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11.03.2025 14:31 Відповісти
А мнение Украины ?
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11.03.2025 20:52 Відповісти
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12.03.2025 08:42 Відповісти
 
 