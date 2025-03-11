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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Повідомлення про прорив ворогом кордону на Сумщині не відповідає дійсності, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні Сумщини

Інформація про нібито прорив ворогом кордону на Сумщині не відповідає дійсності. 

Про це повідомив на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення, що РФ прорвали кордон на відтинку Сумщини і сильно заглибились, - не відповідає дійсності. Звісно, що ворог намагається зайти на територію України, щоб покращити своє положення. Можливо, ворог виношує плани оточити наше угруповання на Курщині, або перерізати логістичні шляхи", - сказав Демченко і додав, що два напрямки - населений пункт Новеньке і Журавка на Сумщині, які є лівим флангом по кордону Курщини, найбільш активні наразі.

Так, за його словами, по напрямку Журавки ворог намагався прорвати оборону колонами техніки.

"Техніка була спалена силами оборони України. Там не вдалось . Але він (ворог. - Ред.) продовжує там використовувати невеличкі штурмові групи", - уточнив речник.

Також читайте: Масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на Сумщині немає. Ворог намагається діяти поодинокими групами, - ЦПД

За його словами, більш активно наразі ворог намагається використовувати штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке.

"Їхня основна задача - максимально зайти на нашу територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території. Але всі ті групи які заходять на територію України, знищуються", - запевнив Демченко і додав, що "це кіл-зона, де росіяни вмирають".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4750) Сумська область (3547) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
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Что там, пишут кацап уже в судже? Что-то резко все расклеилось((
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11.03.2025 14:05
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Что там, пишут кацап уже в судже? Что-то резко все расклеилось((
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11.03.2025 14:05 Відповісти
Ну що? Поки йдуть переговори на Близькому сході схоже збувається прогноз що зближення Москви із Вашингтоном призведе до зближення Пекіну та Брюселю на користь України. Це й економічно дозволить ЄС та Китаю подолати вибрики Трампа у економіці і посилить позиції ЄС у відстоюванні інтересів Києва та послабить позиції Москви котра ще нещодавно розраховувала на китайців у війні проти українців та обході санкцій. Чекаємо на розвиток подій а на Московії (т.з. "роССії") вже вереск пішов!
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11.03.2025 14:14 Відповісти
Навіщо вони це повторюють кожен день. Де і хто розповідає про прорив кордону.
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11.03.2025 14:18 Відповісти
Готуймося, гуртуємося проти кАрєйок.
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11.03.2025 14:21 Відповісти
Чому прикордонники не звертаються до місцевих? Не створюють загони самооборони ? Місцеві допоможуть, бо свій дом треба захищати.
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11.03.2025 14:22 Відповісти
Ви вважаєте що тут тільки прикордонники? Таке було 24.2.2022 коли командующий дисертацію писав а зараз тут ЗСУ і фортифікації є.
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11.03.2025 16:16 Відповісти
Я не вважаю. Я бачу своїми очима. А що вам розказують, я не підозрюю. Сподіваюсь не в ОПісі.
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11.03.2025 17:43 Відповісти
А звідки Ви бачите своїми очима необхідність створення загонів самооборони при такій кількості військових яка тут є? З Юнаківки, чи з Сум чи може з західного краю географії, бо в Україні хто подалі від війни той більше знає про неї. Хоч розумієте що багато сел, в яких Ви хочете самооборону, розбиті і безлюдні.
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11.03.2025 18:22 Відповісти
Останнім реченням ви довели свою тезу "хто подалі від війни" саме про себе. Я на кордоні. 14 км від Брянщини. Щось про це каже. Ні на годину не покидав своїх земляків, і підтримував морально всіх, хто залишився й залишається. У нас багато сіл, які закинуті, і існують тільки на мапі. Виною не війна. А переселення селян до міст у попередні роки. Проте навіть ті, що дві-три хатинки повинні бути під захистом. Господарів цих будинків. Мені за 60, а я готовий повзати, бігати, вчитись застосовувати Стінгер та ЕНЛАУ. Хто як не ми ! Тут на кордоні.
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11.03.2025 22:38 Відповісти
Ну якщо з Брянщиною то живите Ви в умовному Чайкіне чи Семенівка чи ще десь там і ситуація на Чернігівщині трохи інша, так, заходять ДРГ але не те що у нас на Сумщині. Почався діалог з теми прикордонників і самооборони. Після деокупації по самим Сумам за два з половиной роки було не більше 6-7 прильотів, а прикордонні села обстрілювали відносно рідко. Після рейду в квітні 2024 того конченого РДК почали руйнувати села В-писарівської ОТГ, а з початком суджанської операції всю прикордонну смугу в 560 км і прилітало й за 50 км від кордону. Прикордонні села зруйновані і безлюдні саме за останні сім місяців, яка самооборона, тут досить військових тільки аби командували ними вміючи . Це я кажу як колишній офіцер. Бо бійців поселяють в якусь школу і через день прилітає тому що розвідувальні дрони контролюють територію а батькам-командирам не досить розуму. Мені уже під 70, окупація була дуже веселою та й зараз канонада, живемо на "тривожних чемоданах" як раніше в армії термін був. Я не розказую людям десь що їм робити але роздуваюсь коли з'являються звідкись люди які не знаючи теми щось радять. Тримаємось!
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12.03.2025 09:05 Відповісти
Слава Україні ! Друже, дуже дивно що ти користуєшся "бабським радіо". Я перевіряю всі джерела. Так ось 560 км - це від Глухова до перехрестя Харківської та Луганської областей. Якщо ти військовий, то знаєш що у межах фронту все обстрілюється. Мої родичі в В.-Писарівці це відчувають на своїй шкірі. Проте це не фронт в 560 км. А лише окремі ділянки. У нас трохи далі Глухова відносно спокійно. Доки. Ось я й дивуюсь, чого не використати цю паузу для підсилення кордону за рахунок тих же пенсіонерів місцевих. Я та ще 30% з задоволенням ! Я теж військовий, і мене готувати довго не треба.
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12.03.2025 15:26 Відповісти
Що там Ви перевіряєте і розказуєте якісь басні про довжину кордону. Можете прочитати в uk/wikipedia довжину кордону по Сумській області 563.8 км. Може це теж нічого не значить для такого як Ви перевірятеля. Звісно, можно про щось дискутувати але про однозначне і елементарне (як довжина кордону) це вже занадто. Все, досить.
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12.03.2025 17:42 Відповісти
Слава Україні ! Хоча б на це відповів. Зрозуміло вже, що ти не ДРУЖЕ. А якийсь бажаючий посваритися ! То й сварись на базарі с бабцями про довжину кордону. А ми будемо шукати шляхи допомагати прикордонникам.
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12.03.2025 18:29 Відповісти
тебе чекають ...
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11.03.2025 16:31 Відповісти
Я ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ ! Спробуємо позмагатись на довгих дистанціях ?
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11.03.2025 17:44 Відповісти
 
 