Повідомлення про прорив ворогом кордону на Сумщині не відповідає дійсності, - Держприкордонслужба

Інформація про нібито прорив ворогом кордону на Сумщині не відповідає дійсності.

Про це повідомив на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення, що РФ прорвали кордон на відтинку Сумщини і сильно заглибились, - не відповідає дійсності. Звісно, що ворог намагається зайти на територію України, щоб покращити своє положення. Можливо, ворог виношує плани оточити наше угруповання на Курщині, або перерізати логістичні шляхи", - сказав Демченко і додав, що два напрямки - населений пункт Новеньке і Журавка на Сумщині, які є лівим флангом по кордону Курщини, найбільш активні наразі.

Так, за його словами, по напрямку Журавки ворог намагався прорвати оборону колонами техніки.

"Техніка була спалена силами оборони України. Там не вдалось . Але він (ворог. - Ред.) продовжує там використовувати невеличкі штурмові групи", - уточнив речник.

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За його словами, більш активно наразі ворог намагається використовувати штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке.

"Їхня основна задача - максимально зайти на нашу територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території. Але всі ті групи які заходять на територію України, знищуються", - запевнив Демченко і додав, що "це кіл-зона, де росіяни вмирають".