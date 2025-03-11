Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки на Донеччині, війська РФ мають просування на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області). Противник просунувся біля Мирного та Зозулівки у Курській області", - йдеться у повідомленні.

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Новосілка



Мирний



Зозулівка