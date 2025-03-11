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Новини Оновлені карти DeepState Операція ЗСУ на Курщині Наступ РФ на Курщині Загроза оточення ЗСУ на Курщині
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Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки на Донеччині, війська РФ мають просування на Курщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області). Противник просунувся біля Мирного та Зозулівки у Курській області", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили Оборони відновили положення біля Синьківки та Бурлацького, - DeepState. МАПИ

Новосілка карта
Новосілка 

Мирний карта
Мирний

Зозулівка карта
Зозулівка 

Автор: 

Донецька область (8317) бойові дії (3689) Курськ (1085) Волноваський район (178) Новосілка (8) DeepState (72)


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Топ коментарі
+6
https://t.me/officer_alex33/5080 Офіцер ✙
Походу у підарів вже і буханки закінчились…. принаймні не застосовують їх так масово і активно, як це робили до цього; вистачило їх на пів року активних штурмів) Десь намагаються замінювати нивами, але то не той автомобіль, який є масовим на складах зберігання, як буханочки))

Десь таке відчуття, що на підході подібна криза з наявністю живої сили, схожа на ту, з якою ми зіткнулися в кінці 2023 - на початку 2024 років, десь це вони відчувають і хочуть мирняка, щоб зберегти своє лице і вийти переможцем у цій війні. Тому особисто ми маємо бути навпаки - бути готові в той момент, коли ворог просяде, а цей момент обов'язково настане.

Трамп: міссія нєвиполніма - спасті россію.
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11.03.2025 14:54
+3
А мені здається що в ЗСУ є якісь ідеї щодо Суджі. Кілька днів дійсно здавалося, що там фсьо. Але от щось стабілізувалося, й будуть стояти ще довго. Не все так однозначно.
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11.03.2025 14:49
+3
Дивлячись на те, що відбувається по лінії фронту можливо зробити висновки що рашистам вже не вдається однаково тиснути по усій лінії фронту і якщо за рахунок перекидання сил вони досягают успіхів на одному напрямку, то втрачають на іншому. Тож не дивлячись на багато поганих новин останнім часом є стратегічна позитивна для українців зміна динаміки війни!!!
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11.03.2025 14:52
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Таким темпом декілька днів - і з Суджею можна попрощатись.
Одне добре: тиснуть в лоба, не обходять по флангам, роблячи оточення.
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11.03.2025 14:45 Відповісти
А мені здається що в ЗСУ є якісь ідеї щодо Суджі. Кілька днів дійсно здавалося, що там фсьо. Але от щось стабілізувалося, й будуть стояти ще довго. Не все так однозначно.
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11.03.2025 14:49 Відповісти
А потом - на кієв. Інфа - сотка.
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11.03.2025 14:53 Відповісти
І не візьмете.
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11.03.2025 15:46 Відповісти
Три дня!
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11.03.2025 14:54 Відповісти
Тоді Суджу росіі віддали, зараз Крим віддаємо...Київ віддавати будемо?
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11.03.2025 17:25 Відповісти
У 2019 теж без єдиного пострілу...
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11.03.2025 17:34 Відповісти
Подивимось. Я чув, що КАБи вже менш ефективні.
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11.03.2025 15:09 Відповісти
Ну, по темпам наступу на Покровськ ще два місяці тому можна було стверджувати, що сьогодні русня мала б вже бути десь на третині дороги до Павлограду, але.
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11.03.2025 14:59 Відповісти
Я ж і кажу. І в Суджі так само встоїмо. Здається, орчатина вже видихається.
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11.03.2025 15:10 Відповісти
А ось цього ніхто не знає. Ані ми, ані русня.
Бо русні точно віддали наказ - вибити ЗСУ з курвщини.
Вони навіть іншими напрямками пожертвували, вже в Україні лише тактично відступають.
Ресурси у них ще є, хоч і щодня все менше.
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11.03.2025 15:11 Відповісти
Я не сказав що "знаю". Я заперечив Ваш прогноз, щодо прощання із Суджею на днях. Бо бачу деякі ознаки, що не все так однозначно. Звісно ж можу й помилятися. Подивимось.
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11.03.2025 15:25 Відповісти
Пишуть, що вже фсьо.
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11.03.2025 15:50 Відповісти
Ну ще не все, бої йдуть в Суджі
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11.03.2025 16:29 Відповісти
Дивлячись на те, що відбувається по лінії фронту можливо зробити висновки що рашистам вже не вдається однаково тиснути по усій лінії фронту і якщо за рахунок перекидання сил вони досягают успіхів на одному напрямку, то втрачають на іншому. Тож не дивлячись на багато поганих новин останнім часом є стратегічна позитивна для українців зміна динаміки війни!!!
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11.03.2025 14:52 Відповісти
https://t.me/officer_alex33/5080 Офіцер ✙
Походу у підарів вже і буханки закінчились…. принаймні не застосовують їх так масово і активно, як це робили до цього; вистачило їх на пів року активних штурмів) Десь намагаються замінювати нивами, але то не той автомобіль, який є масовим на складах зберігання, як буханочки))

Десь таке відчуття, що на підході подібна криза з наявністю живої сили, схожа на ту, з якою ми зіткнулися в кінці 2023 - на початку 2024 років, десь це вони відчувають і хочуть мирняка, щоб зберегти своє лице і вийти переможцем у цій війні. Тому особисто ми маємо бути навпаки - бути готові в той момент, коли ворог просяде, а цей момент обов'язково настане.

Трамп: міссія нєвиполніма - спасті россію.
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11.03.2025 14:54 Відповісти
Не вистачить найманців - оголосять ще мобілізацію ... і всєго дєлов
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11.03.2025 16:13 Відповісти
Так, це всєго і дєлов.
Відправити в окопи тих, хто навіть за шалені гроші не пішов, бо воно йому не треба.
"Весело" стане на росії. Будуть згадувати досвід 22-го року з стрибів через кордон в висоту.
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11.03.2025 16:15 Відповісти
ИМХО - вони , до цього , підготувалися ... Врахували попередні помилки і вже не пострибають ...
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11.03.2025 16:25 Відповісти
Тоді тим, кого мобілізували, і його родичам, буде дуже весело.
Не таким вони вЯлічіє дєржави бачили, не таким...
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11.03.2025 16:30 Відповісти
На них пофігу - нам , від того , буде не легше ...
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11.03.2025 16:32 Відповісти
Але їм - важче.
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11.03.2025 16:45 Відповісти
Кажется DeepState не рассказывает что там действительно происходит, чтобы не навредить отходящим частям.
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11.03.2025 15:23 Відповісти
В соц.мережі є відео де 11 бр.ВДВ Росії, входить в Суджу і просувається до центру. Також є відео де ЗСУ спокійного виходять з Суджи. Згідно останніх повідомлень, частина ЗСУ вночі і вранці полями і польовими дорогами відходили в сторону кордону України. Також є інформація, що деякі підрозділи ЗСУ стримують наступ штурмовиків в самій Суджі, йде перестрілка. Але в Суджу підходять ще інші підрозділи штурмовиків.
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11.03.2025 15:59 Відповісти
 
 