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Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки на Донеччині, війська РФ мають просування на Курщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області). Противник просунувся біля Мирного та Зозулівки у Курській області", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.03.2025 14:54
+3 Николай Декапольцев
показати весь коментар11.03.2025 14:49
+3 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар11.03.2025 14:52
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Одне добре: тиснуть в лоба, не обходять по флангам, роблячи оточення.
Бо русні точно віддали наказ - вибити ЗСУ з курвщини.
Вони навіть іншими напрямками пожертвували, вже в Україні лише тактично відступають.
Ресурси у них ще є, хоч і щодня все менше.
Походу у підарів вже і буханки закінчились…. принаймні не застосовують їх так масово і активно, як це робили до цього; вистачило їх на пів року активних штурмів) Десь намагаються замінювати нивами, але то не той автомобіль, який є масовим на складах зберігання, як буханочки))
Десь таке відчуття, що на підході подібна криза з наявністю живої сили, схожа на ту, з якою ми зіткнулися в кінці 2023 - на початку 2024 років, десь це вони відчувають і хочуть мирняка, щоб зберегти своє лице і вийти переможцем у цій війні. Тому особисто ми маємо бути навпаки - бути готові в той момент, коли ворог просяде, а цей момент обов'язково настане.
Трамп: міссія нєвиполніма - спасті россію.
Відправити в окопи тих, хто навіть за шалені гроші не пішов, бо воно йому не треба.
"Весело" стане на росії. Будуть згадувати досвід 22-го року з стрибів через кордон в висоту.
Не таким вони вЯлічіє дєржави бачили, не таким...