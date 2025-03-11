Наші дії в найближчі тижні будуть вирішальними для наступних 5-10 років, - Брекельманс
Глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що найближчі тижні будуть вирішальними у формуванні наступних 5-10 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Він нагадав, що НАТО було створено для запобігання майбутнім війнам "за допомогою об'єднаної сили".
"І сьогодні, коли ми йдемо до входу в штаб-квартиру НАТО, ми проходимо повз… шматок сталі від веж-близнюків, нагадування про 11 вересня і нагадування про наслідки тероризму. Це також нагадування про те, що коли наші американські союзники просять про допомогу, європейські союзники відповідають на цей заклик", - сказав Брекельманс.
Міністр запитав, які реліквії війни стоятимуть через 5-10 років.
"Чи буде це шматок бетону від житлового будинку в Харкові? Це неможливо передбачити, але я вже знаю, що наші дії в найближчі дні і тижні будуть вирішальними у формуванні наступних п'яти-десяти років", - додав він.
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А на ці всі моменти накладається те, що для Путіна збереження суверенної України із здатністю гарантувати свою безпеку навіть в нинішніх межах це - найбільше приниження.
Як наслідок оці всі спроби вивчити умови сторін - це радше про відтягування визнання неминучого. А саме того, що будувати компромісне врегулювання дуже важко. Єдине врегулювання, яке може бути - це те, яке підкріплене стримуванням і балансом сил/загроз. Як, власне, сталося на Корейському півострові, про який так ******* часто згадувати.
Коли 11 років тому кацапи окупували Крим - вже було зрозуміло , що світовий порядок змінився назавжди ! Але європа мовчала ...
Оказывается, очень много украинцев до сих пор верят в Европу, мировой порядок и прочую лапшу.
Снимайте очки. А то под сраку лет (скорей всего), а только только что-то в голове щёлкать начало