Наші дії в найближчі тижні будуть вирішальними для наступних 5-10 років, - Брекельманс

Глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що найближчі тижні будуть вирішальними у формуванні наступних 5-10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що НАТО було створено для запобігання майбутнім війнам "за допомогою об'єднаної сили".

"І сьогодні, коли ми йдемо до входу в штаб-квартиру НАТО, ми проходимо повз… шматок сталі від веж-близнюків, нагадування про 11 вересня і нагадування про наслідки тероризму. Це також нагадування про те, що коли наші американські союзники просять про допомогу, європейські союзники відповідають на цей заклик", - сказав Брекельманс.

Міністр запитав, які реліквії війни стоятимуть через 5-10 років.

"Чи буде це шматок бетону від житлового будинку в Харкові? Це неможливо передбачити, але я вже знаю, що наші дії в найближчі дні і тижні будуть вирішальними у формуванні наступних п'яти-десяти років", - додав він.

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