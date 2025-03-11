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Новини Заяви про мир
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Наші дії в найближчі тижні будуть вирішальними для наступних 5-10 років, - Брекельманс

Заява Брекельманса про НАТО та мир в Україні

Глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що найближчі тижні будуть вирішальними у формуванні наступних 5-10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що НАТО було створено для запобігання майбутнім війнам "за допомогою об'єднаної сили".

"І сьогодні, коли ми йдемо до входу в штаб-квартиру НАТО, ми проходимо повз… шматок сталі від веж-близнюків, нагадування про 11 вересня і нагадування про наслідки тероризму. Це також нагадування про те, що коли наші американські союзники просять про допомогу, європейські союзники відповідають на цей заклик", - сказав Брекельманс.

Міністр запитав, які реліквії війни стоятимуть через 5-10 років.

"Чи буде це шматок бетону від житлового будинку в Харкові? Це неможливо передбачити, але я вже знаю, що наші дії в найближчі дні і тижні будуть вирішальними у формуванні наступних п'яти-десяти років", - додав він.

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Автор: 

НАТО (6422) Нідерланди (1553) війна в Україні (3518)


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Є три практичних питання, з яких існують ключові суперечки - територіальний вимір, суверенітет України і безпека України. Власне по всіх трьох позиціях України і позиція РФ виключають одна одну.

А на ці всі моменти накладається те, що для Путіна збереження суверенної України із здатністю гарантувати свою безпеку навіть в нинішніх межах це - найбільше приниження.

Як наслідок оці всі спроби вивчити умови сторін - це радше про відтягування визнання неминучого. А саме того, що будувати компромісне врегулювання дуже важко. Єдине врегулювання, яке може бути - це те, яке підкріплене стримуванням і балансом сил/загроз. Як, власне, сталося на Корейському півострові, про який так ******* часто згадувати.
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11.03.2025 15:16 Відповісти
В розбудові та захисті Південної Кореї активно брали участь США. Тут цього не буде.
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11.03.2025 15:20 Відповісти
В Україні корейській сценарій неможливий, радше в'єтнамський. Забагато "какойразніци" і совкодрочерів.
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11.03.2025 15:58 Відповісти
От після таких заяв кацапи , вчергове , переконуються які нікчеми керують Європою !
Коли 11 років тому кацапи окупували Крим - вже було зрозуміло , що світовий порядок змінився назавжди ! Але європа мовчала ...
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11.03.2025 16:03 Відповісти
То, что мы нафиг не нужны ни евро, ни США, я знал когда ещё девяностые не наступили.
Оказывается, очень много украинцев до сих пор верят в Европу, мировой порядок и прочую лапшу.
Снимайте очки. А то под сраку лет (скорей всего), а только только что-то в голове щёлкать начало
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11.03.2025 16:28 Відповісти
Так, а що хотів сказати?
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11.03.2025 16:06 Відповісти
Боюсь, что всё это так и останется словами, Европа, увы, слаба, как никогда, обмельчали политики, опустился народ.
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11.03.2025 17:34 Відповісти
 
 