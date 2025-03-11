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Підліток побив 16-річну дівчину в Білій Церкві: проводиться перевірка, - Нацполіція
11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква Київської області неповнолітній хлопець побив ровесницю, ще одна учасниця інциденту в цей момент здійснювала відеозйомку.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що подія трапилася наприкінці минулого року. Серед учасників конфлікту: 16-річна потерпіла, хлопець, який завдавав ударів неповнолітній, та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.
Зазначається, що в поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка.
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Чому і навіщо саме ця "новина" потрапила на "Цензор", то вже інше питання.