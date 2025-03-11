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Новини Побиття підлітків
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Підліток побив 16-річну дівчину в Білій Церкві: проводиться перевірка, - Нацполіція

У Білій Церкві побили 16-річну дівчину

11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква Київської області неповнолітній хлопець побив ровесницю, ще одна учасниця інциденту в цей момент здійснювала відеозйомку.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що подія трапилася наприкінці минулого року. Серед учасників конфлікту: 16-річна потерпіла, хлопець, який завдавав ударів неповнолітній, та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.

Зазначається, що в поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка.

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Автор: 

Біла Церква (153) побиття (928) Київська область (4004) підлітки (394) Нацполіція (15132) Білоцерківський район (20)


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11.03.2025 16:29 Відповісти
зелений гівнофонд.
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11.03.2025 17:07 Відповісти
минулого разу там же підліткам все зійшло з рук, а ЗМІ ще й зробили їх популярними. тепер таких випаків буде ще більше.
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11.03.2025 16:54 Відповісти
От за це треба киздити. Таке ж покарання як і воно вчинило, бити треба сильніше в два рази як компенсацію за моральну шкоду.
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11.03.2025 17:27 Відповісти
Розкрию величезну таємницю - такі конфлікти трапляються щоденно. Підлітки завжди конфліктують, якщо хтось цього не знав чи вже забув.
Чому і навіщо саме ця "новина" потрапила на "Цензор", то вже інше питання.
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11.03.2025 17:45 Відповісти
 
 