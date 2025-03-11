FPV-пілоти СБУ "розібрали" 5 БМП окупантів, 3 "Гради" та командирський "крузак". ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують знищувати ворожу техніку. Воїни довели, що російська система захисту не рятує окупантів від наших FPV.

У відеоогляді своєї роботи вони розповіли як "розібрали" 5 російських БМП, які збиралися на штурм. Бійці показали, як горіли ворожі "Гради", та командирський Toyota Land Cruiser, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники лише за тиждень знищили САУ, кілька автомобілів та накрили позиції з боєкомплектом. ВIДЕО