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Новини Ситуація на фронті Знищення російської техніки
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FPV-пілоти СБУ "розібрали" 5 БМП окупантів, 3 "Гради" та командирський "крузак". ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують знищувати ворожу техніку. Воїни довели, що російська система захисту не рятує окупантів від наших FPV.

У відеоогляді своєї роботи вони розповіли як "розібрали" 5 російських БМП, які збиралися на штурм. Бійці показали, як горіли ворожі "Гради", та командирський Toyota Land Cruiser, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники лише за тиждень знищили САУ, кілька автомобілів та накрили позиції з боєкомплектом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) СБУ (12772) знищення (7138) БМП (407)


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Подяка хлопцям "А"!!!!
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11.03.2025 18:02 Відповісти
В Мадяра якось ефектніше все горить і вибухає
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11.03.2025 20:39 Відповісти
 
 