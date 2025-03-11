FPV-пілоти СБУ "розібрали" 5 БМП окупантів, 3 "Гради" та командирський "крузак". ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують знищувати ворожу техніку. Воїни довели, що російська система захисту не рятує окупантів від наших FPV.
У відеоогляді своєї роботи вони розповіли як "розібрали" 5 російських БМП, які збиралися на штурм. Бійці показали, як горіли ворожі "Гради", та командирський Toyota Land Cruiser, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар11.03.2025 18:02 Відповісти Мені подобається 7
Василь Воробець
показати весь коментар11.03.2025 20:39 Відповісти Мені подобається 1
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