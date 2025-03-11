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Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва
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Бригада НГУ "Рубіж" отримала 400 FPV-дронів від киян, - Кличко

Дрони від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади партію дронів бійцям 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" імені Героя України сержанта Сергія Михальчука.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушили 400 цифрових FPV-дронів 8 Thermal, які допомагатимуть нищити ворога", - написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що з від початку року з міського бюджету 4-й бригаді виділено вже 64 млн грн.

"Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. Минулого року з бюджету столиці ця бригада отримала 435 млн грн. У січні військовим 4-ї бригади столиця передала 500 fpv-дронів та 50 Mavic 3Т", - повідомив Кличко.

Дрони для бригади Рубіж від громади Києва

Він також підкреслив, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму "Захисник Києва". Це кошти, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

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"Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам – і за кошти громади столиці, і за небюджетні кошти", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ спрямував на допомогу військовим майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільше серед усіх регіонів.

Автор: 

Київ (19410) Кличко Віталій (3507) Національна гвардія (1518) дрони (4624)


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чекаємо завтра під міською радою - КЛІІІЧКО! (тема вимог ще інсталюється)
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11.03.2025 17:06 Відповісти
А зермак все клепает уголовные дела на Легитимного мера.
Старается, иностранный агент
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11.03.2025 17:11 Відповісти
зе! перезбудиться - як це?? Гроші з бюджету Києва на якісь дрони, а не на його офшори, через дебілопитування..
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11.03.2025 17:15 Відповісти
цікаво, а скільки дронів отримали від держави?
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11.03.2025 18:41 Відповісти
 
 