Розстріл Майдану в Хмельницькому 19 лютого 2014 року: суд ухвалив виправдувальний вирок

Хмельницький міськрайонний суд оголосив виправдувальний вирок екскерівнику управління СБУ в Хмельницькій області Віктору Крайтору та співробітнику спецпідрозділу "Альфа" Віталію Тарадаю в рамках справи про стрілянину під управлінням СБУ в Хмельницькому у лютому 2014 року.

Про це пише Watchers, передає Цензор.НЕТ.

Рішення оголосив суддя Олег Антонюк.

Йдеться про події 19 лютого 2014 року. За версією слідства, Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках, а Тарадай - виконав наказ та здійснив постріли. Внаслідок цього загинули двоє людей, десять - дістали поранення.

Читайте також: Суд відпустив на поруки бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в Хмельницькому взимку 2014 року

Їх обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень (частини 2 статті 365 Кримінального кодексу в редакції Закону від 7 квітня 2011 року), вбивстві через необережність (частина 1 статті 119 КК), нанесені необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження (стаття 128 КК).

Обвинувачення просило призначити Крайтору сім років позбавлення волі, Тарадаю - шість. Також просили позбавити їх права обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях на три роки.

Суддя оголосив виправдувальний вирок щодо обвинувачених через відсутність в їх діях складу кримінальних правопорушень і недоведеність винуватості - щодо Тарадая.

Адвокатка потерпілих Ольга Веретільник зазначила, що планує оскаржувати вирок. Прокурор також оскаржуватиме вирок після отримання повного тексту судового рішення.

Читайте також: Ексспівробітника "Альфи" судитимуть у справі розстрілу Майдану в Хмельницькому, - ДБР

Стрілянина в центрі Хмельницького 19 лютого 2014 року

За даними слідства, вночі, 19 лютого 2014 року, в Хмельницькому СБУ підняли по тривозі співробітників через інформацію про нібито можливий штурм приміщення.

Тоді протестувальників під будівлею не було, люди почали збиратися об 11:00.

Вони вимагали недопущення підрозділу СБУ спеціального призначення "Альфа" до розгону активістів на Майдані Незалежності в місті Києві.

Частина активістів прийшла до будівлі Хмельницької прокуратури, інша - до СБУ. Активісти хотіли, щоб керівник - Віктор Крайтор - вийшов до них і запевнив, що "Альфа" до Києва відправляти не будуть.

Учасники протесту були без зброї. Після стрілянини на місці загинула Людмила Шеремет, згодом від поранень помер Дмитро Пагор. Десятеро осіб дістали поранення.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте: Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль