Розстріл Майдану в Хмельницькому 19 лютого 2014 року: суд ухвалив виправдувальний вирок
Хмельницький міськрайонний суд оголосив виправдувальний вирок екскерівнику управління СБУ в Хмельницькій області Віктору Крайтору та співробітнику спецпідрозділу "Альфа" Віталію Тарадаю в рамках справи про стрілянину під управлінням СБУ в Хмельницькому у лютому 2014 року.
Про це пише Watchers, передає Цензор.НЕТ.
Рішення оголосив суддя Олег Антонюк.
Йдеться про події 19 лютого 2014 року. За версією слідства, Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках, а Тарадай - виконав наказ та здійснив постріли. Внаслідок цього загинули двоє людей, десять - дістали поранення.
Їх обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень (частини 2 статті 365 Кримінального кодексу в редакції Закону від 7 квітня 2011 року), вбивстві через необережність (частина 1 статті 119 КК), нанесені необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження (стаття 128 КК).
Обвинувачення просило призначити Крайтору сім років позбавлення волі, Тарадаю - шість. Також просили позбавити їх права обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях на три роки.
Суддя оголосив виправдувальний вирок щодо обвинувачених через відсутність в їх діях складу кримінальних правопорушень і недоведеність винуватості - щодо Тарадая.
Адвокатка потерпілих Ольга Веретільник зазначила, що планує оскаржувати вирок. Прокурор також оскаржуватиме вирок після отримання повного тексту судового рішення.
Стрілянина в центрі Хмельницького 19 лютого 2014 року
За даними слідства, вночі, 19 лютого 2014 року, в Хмельницькому СБУ підняли по тривозі співробітників через інформацію про нібито можливий штурм приміщення.
Тоді протестувальників під будівлею не було, люди почали збиратися об 11:00.
Вони вимагали недопущення підрозділу СБУ спеціального призначення "Альфа" до розгону активістів на Майдані Незалежності в місті Києві.
Частина активістів прийшла до будівлі Хмельницької прокуратури, інша - до СБУ. Активісти хотіли, щоб керівник - Віктор Крайтор - вийшов до них і запевнив, що "Альфа" до Києва відправляти не будуть.
Учасники протесту були без зброї. Після стрілянини на місці загинула Людмила Шеремет, згодом від поранень помер Дмитро Пагор. Десятеро осіб дістали поранення.
Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і вони знов будуть стріляти
бо вдмовляться, сядуть
Мене завжди цікаво, що зе-типіли ніколи не пропонують альтернатив, або це такі "альтернативи", що краще би ви застрелилися!
Це ж НЕ Я пишу, що "вибір Порошенко у 2014-му було програшом"?
Бо, автор того поста, пиняв на Порошенко, що він був "міністром уряду Януковича"...
Ну, БУВ і ЩО?
У тебе є якісь претензії до роботі Порошенко на посаді Міністра Закордонних Справ?
Чи претензії до його роботі на посаді Міністра Розвитку та Торгівлі?
Та й був він на тих посадах - менше року...
ВИСЛОВЛЮЙ які в тебе претензії до нього на ціх посадах?
А у 2019-ому взагалі злилися і вирішили не позоритися.
Бо без розуміння , ЩО було тоді , не буде розуміння нашого сьогодення і майбутнього !
п.с. НАРОД Косова і НАРОД Крима - хотіли ж одного і того самого... але, одні для вас ЛЮБІ ДРУЗІ , а інші - прокляті зрадники...
Вітаю, вИ зробили це разом, люмпени..
..
Думаю, якщо піти зараз ламати гуртом двері в любому поліцейському відділку - теж закінчиться стріляниною.
Гадаю,що їм буде м'яко кажучи, не до вподоби таке рішення. І судді мабуть теж прилетить "привіт"...
А які правила форуму порушує мій пост:
--------------------------------
Ну, те що АНТІМайдан переміг було зрозуміло ще у 2019 році.
Навіщо було так довго тягнути?
--------------------------------
Що ви його видалили?!!!
Ви чомусь забуваєте проти ЧОГО був ЄвроМайдан!
Щонайменше, БУЛИ ПОТРІБНІ, коли в нас Президентом був НЕ блазень-зрадник-наркоман-диктатор.
Сирійці правильно роблять, що судять своїх убивць, приспішників злочинної влади, самостійно!
При владі в Україні зараз молодіжне крило анти-майдану - ''юні януковичі''.