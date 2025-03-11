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Новини Стрілянина під Хмельницьким СБУ в лютому 2014 року
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Розстріл Майдану в Хмельницькому 19 лютого 2014 року: суд ухвалив виправдувальний вирок

Стрілянина під Хмельницьким СБУ. Оголошено виправдувальний вирок

Хмельницький міськрайонний суд оголосив виправдувальний вирок екскерівнику управління СБУ в Хмельницькій області Віктору Крайтору та співробітнику спецпідрозділу "Альфа" Віталію Тарадаю в рамках справи про стрілянину під управлінням СБУ в Хмельницькому у лютому 2014 року.

Про це пише Watchers, передає Цензор.НЕТ.

Рішення оголосив суддя Олег Антонюк.

Йдеться про події 19 лютого 2014 року. За версією слідства, Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках, а Тарадай - виконав наказ та здійснив постріли. Внаслідок цього загинули двоє людей, десять - дістали поранення.

Читайте також: Суд відпустив на поруки бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в Хмельницькому взимку 2014 року

Їх обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень (частини 2 статті 365 Кримінального кодексу в редакції Закону від 7 квітня 2011 року), вбивстві через необережність (частина 1 статті 119 КК), нанесені необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження (стаття 128 КК).

Обвинувачення просило призначити Крайтору сім років позбавлення волі, Тарадаю - шість. Також просили позбавити їх права обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях на три роки.

Суддя оголосив виправдувальний вирок щодо обвинувачених через відсутність в їх діях складу кримінальних правопорушень і недоведеність винуватості - щодо Тарадая.

Адвокатка потерпілих Ольга Веретільник зазначила, що планує оскаржувати вирок. Прокурор також оскаржуватиме вирок після отримання повного тексту судового рішення.

Читайте також: Ексспівробітника "Альфи" судитимуть у справі розстрілу Майдану в Хмельницькому, - ДБР

Стрілянина в центрі Хмельницького 19 лютого 2014 року

За даними слідства, вночі, 19 лютого 2014 року, в Хмельницькому СБУ підняли по тривозі співробітників через інформацію про нібито можливий штурм приміщення.

Тоді протестувальників під будівлею не було, люди почали збиратися об 11:00.

Вони вимагали недопущення підрозділу СБУ спеціального призначення "Альфа" до розгону активістів на Майдані Незалежності в місті Києві.

Частина активістів прийшла до будівлі Хмельницької прокуратури, інша - до СБУ. Активісти хотіли, щоб керівник - Віктор Крайтор - вийшов до них і запевнив, що "Альфа" до Києва відправляти не будуть.

Учасники протесту були без зброї. Після стрілянини на місці загинула Людмила Шеремет, згодом від поранень помер Дмитро Пагор. Десятеро осіб дістали поранення.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте: Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль

Автор: 

Альфа (49) СБУ (12772) стрілянина (1778) вбивство (3080) Хмельницький (405) Хмельницька область (49) Хмельницький район (10)


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Топ коментарі
+40
"Де покарання для вбивць майданівців?",кричав він на стадіоні.
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11.03.2025 17:35
+13
Не було до 2019 і не буде зараз , бо Система залишилась непохитною і неважливо яка лялька , зараз , сидить в кріслі президента !
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11.03.2025 17:42
+12
За спинами цього суда стояв Татаров
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11.03.2025 17:45
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"Де покарання для вбивць майданівців?",кричав він на стадіоні.
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11.03.2025 17:35 Відповісти
Не було до 2019 і не буде зараз , бо Система залишилась непохитною і неважливо яка лялька , зараз , сидить в кріслі президента !
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11.03.2025 17:42 Відповісти
Та невже? Забули вже як невдовзі після перемоги над здоровим глуздом ЗЕ звільнив чорну роту беркуту?

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11.03.2025 19:59 Відповісти
Згоден з тобою, та ти забуває ще одного президента, який обіцяв те саме зробити по гарячих слідах, та і за вбивство Музичка ні хто не сів!
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11.03.2025 18:03 Відповісти
самі віддані силовики це ті, котрі ходять під статтею!!!
і вони знов будуть стріляти
бо вдмовляться, сядуть
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11.03.2025 18:17 Відповісти
А ХТО повинен був стати Президентом у 2014-му?
Мене завжди цікаво, що зе-типіли ніколи не пропонують альтернатив, або це такі "альтернативи", що краще би ви застрелилися!
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11.03.2025 17:56 Відповісти
А в тебе є альтернатива - хто повинен був стати президентом в 2014? Не побачив?
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11.03.2025 18:06 Відповісти
А якого біса ти у МЕНЕ це питаєш?!!!!!
Це ж НЕ Я пишу, що "вибір Порошенко у 2014-му було програшом"?
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11.03.2025 18:11 Відповісти
юляяяя!
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11.03.2025 18:27 Відповісти
"премьер уряду Януковича"?
Бо, автор того поста, пиняв на Порошенко, що він був "міністром уряду Януковича"...
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11.03.2025 18:30 Відповісти
ну, було ж таке! чи ні?
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11.03.2025 19:17 Відповісти
ЩО "було"?
Ну, БУВ і ЩО?
У тебе є якісь претензії до роботі Порошенко на посаді Міністра Закордонних Справ?
Чи претензії до його роботі на посаді Міністра Розвитку та Торгівлі?
Та й був він на тих посадах - менше року...
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11.03.2025 19:27 Відповісти
ясно.. якщо менше року - то тоді які можуть бути претензії!
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11.03.2025 19:40 Відповісти
У чому проблема?
ВИСЛОВЛЮЙ які в тебе претензії до нього на ціх посадах?
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11.03.2025 19:44 Відповісти
що ж так нервуватися? я ж написав, що , якщо менше року - то це не рахується!
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11.03.2025 20:22 Відповісти
Ти це написав якось... з сарказмом... без належної поваги...
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11.03.2025 20:30 Відповісти
вибач, Хрещений батьку!
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11.03.2025 21:43 Відповісти
Я не зе-типіл ,але можу відповісти,НФ переміг в ВР,якби Сеня пішов в президенти то також переміг би,і історія пішла б по другому,але він як порядний політик пообіцяв коаліції майдану не йти на вибори през-та і не пішов.
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11.03.2025 20:07 Відповісти
22% це НЕ переміг!
А у 2019-ому взагалі злилися і вирішили не позоритися.
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11.03.2025 20:21 Відповісти
Не фантазуй. Ніхто нікого в СБУ не міняв. Ті що працювали там, там і працюють і працюватимуть надалі.
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11.03.2025 18:05 Відповісти
Ти був свідком тих подій і знаєш як все відбувалось? чи просто "а попиз...деть"
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11.03.2025 19:00 Відповісти
певно, тільки справжні військослужбовці СБУ стріляють у цивільних людей без зброї, та й 19 лютого 2014 р. було зрозуміло, що янику п...
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11.03.2025 17:42 Відповісти
Ні - давайте чіпати цю тему !
Бо без розуміння , ЩО було тоді , не буде розуміння нашого сьогодення і майбутнього !
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11.03.2025 17:58 Відповісти
Пiд "що було тодi" ви маете на увазi iстину, чи те що вам хочеться?
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11.03.2025 18:25 Відповісти
Ну, тоді за твоєю логікою, Небесну Сотню розстрілювали справжні військовослужбовці.
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11.03.2025 17:43 Відповісти
Рюзкє, ти таке смішне...
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11.03.2025 18:43 Відповісти
17:36 готуешьсь до зустрічі кацапорашистів , татаровська мокріца
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11.03.2025 17:49 Відповісти
а цікаво зачистили всі коменти ..і забанили )
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11.03.2025 17:53 Відповісти
С дуба рухнул, дебіл? Силовики приймають присягу на відданість народу, а не начальству!!!! Не влада в країні головна, а народ! Народ виришив геть, значить геть, стій струнко і твоя задача дивитися щоб не було мародерства і поножовщини! А не стріляти в людей!!!!
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11.03.2025 18:37 Відповісти
цікаво... а, сьогодні , значить, народ вирішив бути безвиїзним, безправним , бусифікованим і т.д.? цікаве це визначення "народ"! в одній сусідній країні НАРОД вирішив вибрати собі президента, але, влада вирішила, що цей кандидат не такий! то де тут народ? або, в іншій, сусідній країні НАРОДУ набрид чинний президент і вони проголосували проти нього, а за ніч , його вибір було сфальсифіковано , прикриваючись частиною народу , яка проживає далеко від дому. або , наприклад в Грузії , на вашу прогресивну думку , НАРОД складається з 20 % її жителів... ви, визначтеся, хто ж той міфічний НАРОД, яка його дефініція і т.д.
п.с. НАРОД Косова і НАРОД Крима - хотіли ж одного і того самого... але, одні для вас ЛЮБІ ДРУЗІ , а інші - прокляті зрадники...
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11.03.2025 19:29 Відповісти
плюс до всього народ крима не геноцидив практично нікого, а гордий народ косова провів , за допомогою наших "партнерів" справжні етнічні чистки , як і народ хорватії , до речі... так що така собі то штука отой народ. я розумію, що для вас народ - то ті, які вам подобаються або біжать з вами в одну сторону, але, це вже схоже на шовінізм і апартеїд
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11.03.2025 19:33 Відповісти
а тягнибоки,. яроші, корчинські, порошенки, клички , яценюки, парубії, парасюки і т.д. і т.п ? здається, в землю ці істоти не збираються! а тут ще й зебіли підхопили естафету майдану - он як сумно стоять із свічками на різних заходах! а, "майданівці" ще й їх всіляко підтримують! так що не все так погано!
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11.03.2025 19:38 Відповісти
С каждым днём жить всё страшнее, на родине
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11.03.2025 17:43 Відповісти
За спинами цього суда стояв Татаров
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11.03.2025 17:45 Відповісти
... Стояв Портнов, і досі стоїть Татаров.
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11.03.2025 17:48 Відповісти
не можна таке казати - за таке банять ))
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11.03.2025 17:52 Відповісти
Це рішення суду, зроблене неспроста, ой неспроста, уроди отримали індульгенцію на вбивство, таким же чином, можливо звільнити від відповідальності, вбивць з майдану.....
Вітаю, вИ зробили це разом, люмпени..
..
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11.03.2025 17:48 Відповісти
Що,це означає,що при цієї владі за вбивства людей вбивці не відповідают?А як-що вбити ціх мусорів?
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11.03.2025 17:54 Відповісти
Пригадую. Ломилися в двері. Ламали їх. Саме в тій ситуації СБУшники діяли згідно усім статутам та інструкціям.
Думаю, якщо піти зараз ламати гуртом двері в любому поліцейському відділку - теж закінчиться стріляниною.
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11.03.2025 17:59 Відповісти
Х.з., все йде до самосуду. З тих, хто там був під обстрілами, напевно є люди, які зараз в окопах.
Гадаю,що їм буде м'яко кажучи, не до вподоби таке рішення. І судді мабуть теж прилетить "привіт"...
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11.03.2025 18:02 Відповісти
Аууу, модератор!!!
А які правила форуму порушує мій пост:
--------------------------------
Ну, те що АНТІМайдан переміг було зрозуміло ще у 2019 році.
Навіщо було так довго тягнути?

--------------------------------
Що ви його видалили?!!!
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11.03.2025 18:13 Відповісти
Ми що, у 2014-му пішли у Тайожний Союз, як почав пропонувати Янукович, чи все ж йшли до Європейського Союзу?
Ви чомусь забуваєте проти ЧОГО був ЄвроМайдан!
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11.03.2025 18:25 Відповісти
Запитував - ПОТРІБНІ!
Щонайменше, БУЛИ ПОТРІБНІ, коли в нас Президентом був НЕ блазень-зрадник-наркоман-диктатор.
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Убивць з СБУ, за убивство мирних Українців під час Майдану, відмазує злочинна влада, разом із суддівськими-прокурорськими наймитами ригоанальних помічників з ОПУ!!
Сирійці правильно роблять, що судять своїх убивць, приспішників злочинної влади, самостійно!
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11.03.2025 18:19 Відповісти
Антимайданівська влада вже не ховається по кабінетам Банкової. Сміливо вилізають, і діють вже не криючись.
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11.03.2025 18:24 Відповісти
Наріде 73%, ви у 2019 році вибрали антимайданівців, які розстрілювали майдани в Хмельницькому, Києві та інших містах. Татаров і його проросійська команда виправдовує злочинців, а на місце злочинців ставить вас, потерпілих. Ось так лоханувся нарід 73%, але вперто не визнає своєї провини і любими шляхами і діями старається виправдаьти своє рішення.
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11.03.2025 18:29 Відповісти
народний суд - СТРАТА !!! вирок без оскарження.
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11.03.2025 18:38 Відповісти
Був порушений закон! Все подальше-похідне від цього. Порушники не покарані. Повторення вже є."Конституція на паузі". Як вам?
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11.03.2025 19:00 Відповісти
Це ця зелень хоче сказати, що якщо буде Майдан то будем розстрілювати і нам за це нічого не буде!... Ну й попали ви "мудрий нАрід"!
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11.03.2025 19:09 Відповісти
...На війні гинуть найкращі.Так було завжди..А все непотрібне залишається і продовжує свою справу.Нема тут нічого дивного.
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11.03.2025 19:14 Відповісти
Воно й не дивно.
При владі в Україні зараз молодіжне крило анти-майдану - ''юні януковичі''.
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11.03.2025 19:17 Відповісти
Сподіваюсь усім вже зрозуміло що на наст майдані треба буде всіх прокурорів, суддів і голів СБУ перевірити чи будемо й далі сподіватися, що мафія сама себе посадить до в'язниці?
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11.03.2025 20:46 Відповісти
Младо-риги під зеленою маскою зараз при владі, тому іншого і не могло бути
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11.03.2025 21:20 Відповісти
Бо т.зв. суддя таке саме піdoрcьке лайно, як і фсбушники.
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12.03.2025 08:16 Відповісти
 
 