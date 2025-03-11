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Новини Обстріли Нікопольщини
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Окупанти атакували дронами-камікадзе інфраструктуру на Нікопольщині

Обстріли Нікопольщини

Упродовж дня 11 березня, російські війська кілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, влучання були по Нікополю і Марганецькій громаді.

Унаслідок російських атак пошкоджено інфраструктуру. Ніхто не постраждав.

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Крім того, стало відомо, що до лікарів звернувся 22-річний чоловік, поранений під час уранішнього удару по Нікополю. Йому надали допомогу, оговтуватися буде вдома.

Нині в області триває повітряна тривога.

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обстріл (28212) Нікополь (1172) Дніпропетровська область (3651) Нікопольський район (166)


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