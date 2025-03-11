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Новини Вугільна справа проти Порошенка
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Суддя почав оголошення рішення у "вугільній справі" о 16:09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше, - адвокати Порошенка

адвокати Порошенка

Суддя Печерського суду почав оголошення рішення суду у "вугільній справі" проти Петра Порошенка о 16:09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС" із посиланням на адвокатів політика, інформує Цензор.НЕТ.

Влада готується до виборів і планує усунути Петра Порошенка з політичного процесу через активізацію так званої "вугільної справи" – заявив адвокат Ілля Новіков. після засідання Печерського суду.

"Сьогодні ми отримали підтвердження нашої тези, що ця справа і взагалі все, що у нас відбувається – це все має сенс в контексті підготовки до виборів. Володимир Зеленський, підписуючи санкції 12 лютого цього року проти Петра Порошенка, фактично оголосив про початок передвиборчої кампанії. Він зачищає політичний простір. Він забезпечує, щоб не тільки формально через заборону брати участь у виборах, яка витікає із санкцій, а також через те, що у Порошенка будуть, як вони планують, заморожені, а згодом і конфісковані всі його активи, і також через те, що Порошенко буде прив’язаний до суду, на який він буде ходити, поки Зеленський буде агітувати за себе на цих майбутніх виборах, саме так вони пробують забезпечити комфортні вигідні умови для переобрання президента Зеленського на другий термін, на який він нам усім обіцяв, що він не піде", – сказав Новіков.

"Зараз саме у Печерському суді нам анонсовано другу серію цих передвиборчих заходів передвиборчої кампанії президента Зеленського. Я інакше трактувати не можу", – вважає Новіков.

Як стало відомо, суддя Печерського суду почав оголошеня рішення суду о 16.09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше.

"ДБР в телеграм-каналі прозвітувало про свою перемогу: сьогдні Печерський суд встановив Порошенку і його адвокатам строк на ознайомлення з матеріалами "вугільній справи Медведчука" до 15 квітня. Реліз опубліковано о 17:39 за посиланням. Ухвалу суддя Новак проголосив о 16:10. В 15:15 від пішов виносити її у нарадчу кімнату. А відео спікерка ДБР Ольга Чиканова записала о 15:02 - так зазначено в метаданих файлу.

Можна було записати заздалегідь переможний реліз - але ДБР не могла знати, що суддя встановить дату 15 квітня. Вони самі в клопотанні просили про 31 березня. Про 15 квітня ніхто не міг знати", - пояснив адвокат Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Порошенка: адвокати готують позови до Верховного Суду

адвокат Новіков про відео ДБР

"Вугільна справа" проти Порошенка

Нагадаємо, у грудні 2021 року ДБР направило п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприяння терористичним організаціям у межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Зокрема, Порошенка підозрюють у тому, щов він діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

ДБР завершило розслідування кримінального провадження у вересні 2022 року. Тоді ж матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

У лютому 2025 року ДБР подало до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Автор: 

Новіков (169) Порошенко Петро (15160) ДБР (3473) Печерський суд Києва (38)


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Топ коментарі
+27
зелене кривосуддя копія срасійського
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11.03.2025 19:03
+22
Коли буде суд на зебандою за купівлю вугілля та електроенергії в рашці в 2019-2022 роках та за транзит нафти і газу під час війни в 2022-2025?
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11.03.2025 19:12
+13
порвіть його зелене шоблу разом з глав сцико-ухилянтом.
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11.03.2025 19:08
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зелене кривосуддя копія срасійського
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Коли буде суд на зебандою за купівлю вугілля та електроенергії в рашці в 2019-2022 роках та за транзит нафти і газу під час війни в 2022-2025?
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11.03.2025 19:12 Відповісти
Пиню ти вже посадило?
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11.03.2025 21:29 Відповісти
порвіть його зелене шоблу разом з глав сцико-ухилянтом.
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11.03.2025 19:08 Відповісти
Єднання українців перед лицем смертельного ворога. Так?
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11.03.2025 19:13 Відповісти
Чомусь янєлох теж ніяк не забуде. він же ніби нє соєвий, чи такі так?
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11.03.2025 20:48 Відповісти
Хто одинаково ненавидить Порошенка? ЗЕ та ПУ.
Хто неавидить ще +до ПУ самого ЗЕ - ? Трамп.
Кому хоче прислужитися Трамп, вимагаючи перевибори ЗЕ в Україні ? ПУ.
А чи хотітиме Трамп, догоджуючи ПУ участі Пороха - ні .
Що матимемо на виході
Трамп по-пацанськи використає ЗЕ , бо для ПУ він вже розірвана тряпка , але використає його ресурсы в Україні для знаыщення Пороха в угоду ПУ , а вовку просто "амністують" та випустять нахер віддавши офшори .
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11.03.2025 19:21 Відповісти
Обоє й Трамп й ПУ, використовуючи на вовку компромат, будуть знищувати єрмаківською татарівщиною й Залужного й Порошенко. Юля закомпромачена Кремлем ще їх може задовольнити поряд , наприклад, з Мураєвим. як опозиція. А там. ще наберуться Стерненки з ПРитулами... Та різні Азвоці з запогоненими військовими від Аваковщини.
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11.03.2025 19:27 Відповісти
интересно. что значит - Юля, закомпромаченная кремлем? за посты против нее еще платят или это по инерции?
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11.03.2025 19:52 Відповісти
а шо такое -Портнов з Медведчуком не писали для неї з Вітьком-шапокрадом конституцію "УСЬО ПРОПАЛО??"
Я вже не кажу про газові домовленості ... Про усіх юристів з Дінпра,Олійник тк ко , котрі пішли на співпррацю з ОПЗЖ + СЛУГАМИ після виструганого Бєнєй Буратіно - це доречі в її біографії стало іс торію "усьо пропало-2"
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11.03.2025 20:47 Відповісти
этот поток я не понял. впрочем, после слов "газовые договоренности" можно и не пытаться...
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11.03.2025 23:27 Відповісти
а про усьопропало? не?
ПРОПАЛО ВСЕ. Тимошенко. ютуб
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12.03.2025 02:47 Відповісти
Цікаво, а відколи у нас Президент керує Урядом? А від 2019. До цього у нас керувала коаліція. І Спікер Ради, і Прем'єр міністр були не з партії Порошенка. Мали свої погляди, свої методи, а не керувались з Банкової.
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11.03.2025 19:37 Відповісти
нехристи зеленые - на святого человека замахнулись. впаривать народу воюющей страны уголь с днр-овских копанок как купленный и привезенный с Роттердама - это ж богоугодное дело
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11.03.2025 19:58 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять".Зеленский (Великий "гений")
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11.03.2025 21:27 Відповісти
Може просто спікерка ДБР живе іншим локальним часом, не київським?
А Зеленський по Конституції України є узурпатором влади, бо рік тому Верховна Рада повинна була призначити тимчасового виконувача обов'язків Президента України.
Тим часом Зеленський з "Республіки Україна" зробив царство "аки моськовія" й робить все що він може для приєднання "свого царства" до моськовії: гроші платників податків направив на "велике крадівництво: замість армії, розмінував Чонгар, у командуванні ВСУ успішних замінив на слухняних, пересварився з партнерами: бо партнери не бажають мати справи з мародером з "декількома ефективними менеджерами".
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11.03.2025 20:00 Відповісти
якось не дивно , замість того шоб використовувавти розумну, патриотичну Людину ,в державних інтересах , зеленська 🤡 шобла , обс* рається від страху, коли звучить його ім'я ...але відносини з трампом відновили ,завдякі зв'язкам Пороха ...
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11.03.2025 20:26 Відповісти
 
 