Суддя почав оголошення рішення у "вугільній справі" о 16:09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше, - адвокати Порошенка

Суддя Печерського суду почав оголошення рішення суду у "вугільній справі" проти Петра Порошенка о 16:09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС" із посиланням на адвокатів політика, інформує Цензор.НЕТ.

Влада готується до виборів і планує усунути Петра Порошенка з політичного процесу через активізацію так званої "вугільної справи" – заявив адвокат Ілля Новіков. після засідання Печерського суду.

"Сьогодні ми отримали підтвердження нашої тези, що ця справа і взагалі все, що у нас відбувається – це все має сенс в контексті підготовки до виборів. Володимир Зеленський, підписуючи санкції 12 лютого цього року проти Петра Порошенка, фактично оголосив про початок передвиборчої кампанії. Він зачищає політичний простір. Він забезпечує, щоб не тільки формально через заборону брати участь у виборах, яка витікає із санкцій, а також через те, що у Порошенка будуть, як вони планують, заморожені, а згодом і конфісковані всі його активи, і також через те, що Порошенко буде прив’язаний до суду, на який він буде ходити, поки Зеленський буде агітувати за себе на цих майбутніх виборах, саме так вони пробують забезпечити комфортні вигідні умови для переобрання президента Зеленського на другий термін, на який він нам усім обіцяв, що він не піде", – сказав Новіков.

"Зараз саме у Печерському суді нам анонсовано другу серію цих передвиборчих заходів передвиборчої кампанії президента Зеленського. Я інакше трактувати не можу", – вважає Новіков.

Як стало відомо, суддя Печерського суду почав оголошеня рішення суду о 16.09, а відповідне відео ДБР було записане на годину раніше.

"ДБР в телеграм-каналі прозвітувало про свою перемогу: сьогдні Печерський суд встановив Порошенку і його адвокатам строк на ознайомлення з матеріалами "вугільній справи Медведчука" до 15 квітня. Реліз опубліковано о 17:39 за посиланням. Ухвалу суддя Новак проголосив о 16:10. В 15:15 від пішов виносити її у нарадчу кімнату. А відео спікерка ДБР Ольга Чиканова записала о 15:02 - так зазначено в метаданих файлу.

Можна було записати заздалегідь переможний реліз - але ДБР не могла знати, що суддя встановить дату 15 квітня. Вони самі в клопотанні просили про 31 березня. Про 15 квітня ніхто не міг знати", - пояснив адвокат Новіков.

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"Вугільна справа" проти Порошенка

Нагадаємо, у грудні 2021 року ДБР направило п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприяння терористичним організаціям у межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Зокрема, Порошенка підозрюють у тому, щов він діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

ДБР завершило розслідування кримінального провадження у вересні 2022 року. Тоді ж матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

У лютому 2025 року ДБР подало до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.