Будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України, - Каллас

Будь-яка мирна угода з Росією має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України.

Про це заявила Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі з нетерпінням чекають міцного миру, який покладе край людським стражданням", – наголосила Каллас, коментуючи переговори між делегаціями України та США в Саудівській Аравії.

Водночас, на її переконання, Росія має бути притягнута до відповідальності за скоєні злочини. "Московська війна – це не що інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення на територію суверенного сусіда", – констатувала висока представниця ЄС.

Вона наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, який зазнає щоденних бомбардувань.

"Я згодна з президентом Трампом, що вбивства мають припинитися, – зауважила Каллас, додавши: – Путін може покласти край цій війні. Усе, що йому потрібно зробити, це негайно припинити бомбардування України".

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Натомість в останні дні російські атаки посилилися, що вкотре засвідчує: Росія не хоче миру, вказала дипломатка. "Будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки. Список порушених Росією договорів не залишає місця для довіри", – зауважила Каллас.

Вона запевнила, що Європа "дуже єдина у своїй відповіді (на російську агресію – ред.) та підтримці України", 27 країн змогли зберегти цю єдність. "Це дуже важливо, бо наша сила в єдності", – підкреслила висока представниця ЄС. У відповідь на загрозу з боку Росії лідери ЄС пообіцяли значно збільшити військові витрати, нагадала вона "але не для того, щоб спровокувати конфлікт з Росією, а для його запобігання". Зміцнюючи Європу, ЄС залишатиметься передбачуваним і надійним партнером ООН, підкреслила Каллас.

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