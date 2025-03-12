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Новини Санкції США проти Росії Припинення вогню між Україною та РФ
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Якщо РФ відмовиться від припинення вогню, то США мають запровадити проти неї санкції, - сенатор Грем

Грем пропонує карати РФ санкціями, якщо та не піде на припинення вогню

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував ввести проти Росії нові санкції, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню з Україною.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський законодавець привітав згоду України на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це, - заявив Грем.

У разі відмови РФ від запропонованого припинення вогню, Грем вважає за необхідне запровадити санкції проти країни-агресорки. Ба більше, він вважає, що санкції повинні торкнутися й країн, які купують російські товари.

Читайте також: Трамп запровадить додаткові санкції проти РФ, якщо Путін відмовиться від мирних переговорів, - сенатор Грем

"Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль у результаті свого жорстокого вторгнення в Україну", - наголосив сенатор.

Нагадаємо, що раніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що цього тижня подасть в Конгрес законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.

Читайте також: Сенатор Грем заявив, що подасть законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії, щоб спонукати Кремль до перемовин

Автор: 

санкції (11768) США (22497) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+15
а можно до санкцій додати сотню AIM-120D і оперативну радіолокаційну обізнаність на сотні три км у глибину від ЛБЗ одночасно з підтримкою наведення цих AIM-120D?? Мешканці Костянтинівки, Запоріжжя, Харкова , Краматорська були би дуже вдячні.
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12.03.2025 00:25
+11
трамп казав, що якщо Росія відмовиться закінчувати війну, я дам українцям все, що їм треба, я завалю їх зброєю. де зараз ці слова?
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12.03.2025 00:07
+8
Ага... Агент ***** Краснов введе "патужні санкції"... Угу...
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12.03.2025 00:06
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і все? так слабо?
на росії вже три роки всі можливі санкції - і їй пофіг.
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12.03.2025 00:05 Відповісти
поки що далеко не всі можливі, а також ніфіга їм не пофіг, в них реальний сектор економіки згортається, працює тільки військовий.
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12.03.2025 00:16 Відповісти
Роман не вірь що ********* каже та сцікульов. Не пофіг санкції засрашці, зараз тримаються на "спалюванні" накопиченого але вже пздц близько. Санкції така річь що не працюють швидко. Ср4ному ссср теж Санкції були "пофіг" , чим закінчилося всі знають.
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12.03.2025 00:24 Відповісти
санкції повинні торкнутися й країн, які купують російські товари -

вторинні, третинні та десятині санкції !
осторонь не має залишитись нікого
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12.03.2025 00:37 Відповісти
ну то ти вже загнув
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12.03.2025 00:57 Відповісти
"Головне в процесі накладення санкцій - не накласти їх на самих себе".
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12.03.2025 02:23 Відповісти
Ага... Агент ***** Краснов введе "патужні санкції"... Угу...
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12.03.2025 00:06 Відповісти
Вірно. Запустив Ліндсі, свого клєврета, засорити ефір.
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12.03.2025 02:06 Відповісти
Ох і клоуни...
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12.03.2025 00:06 Відповісти
трамп казав, що якщо Росія відмовиться закінчувати війну, я дам українцям все, що їм треба, я завалю їх зброєю. де зараз ці слова?
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12.03.2025 00:07 Відповісти
Ну казав, ну говорив, ну і шо(с)...
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12.03.2025 00:10 Відповісти
він потім скаже: "я таке говорив? не можу повірити, що я таке сказав" )))
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12.03.2025 00:58 Відповісти
Дійсно. Щойно одному журналюзі прямо сказав- ви вишлі із моєго довєрія.
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12.03.2025 02:08 Відповісти
запровадити санкції

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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12.03.2025 00:08 Відповісти
Да срала рашка на ваші санкції. Що Тампон їй зробить, підніме тарифи на ягель і лапті які вона в сша поставляє? Єдині дієві санкції проти Сосії це поставки зброї. Можу поспорити що якщо сша надасть Україні дальнобійні ракети повітря-повітря до F-16 то рашисти завиють. В них весь фронт тільки на перевазі в повітрі і тримається
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12.03.2025 00:12 Відповісти
💯
Якщо до безпілотників додати ще 10 -20 атакамів і виносити хоч по одному заводу за ніч, це і будуть найкращі, найдієвіші санкції...
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12.03.2025 00:26 Відповісти
Не якщо, а коли
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12.03.2025 00:13 Відповісти
Походу можете вже запроваджувати
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12.03.2025 00:14 Відповісти
Кацапи дадуть "отвєт Чембєрлєну". )))

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12.03.2025 00:14 Відповісти
Досвід показує що санкції не працюють.
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12.03.2025 00:17 Відповісти
Працюють, Ви просто не сильні в економіці. Чи лаптєногий провокатор.
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12.03.2025 00:26 Відповісти
Так не працюють, що пуйло навіть вклався в трампа, щоб той робив все, щоб їх зняти
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12.03.2025 08:06 Відповісти
Не Трамп. Той - мовчить. Дистанціювався, якщо що - "то не я".
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12.03.2025 00:21 Відповісти
а можно до санкцій додати сотню AIM-120D і оперативну радіолокаційну обізнаність на сотні три км у глибину від ЛБЗ одночасно з підтримкою наведення цих AIM-120D?? Мешканці Костянтинівки, Запоріжжя, Харкова , Краматорська були би дуже вдячні.
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12.03.2025 00:25 Відповісти
І сотню AMRAAM-ER з трьома NASAMS
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12.03.2025 01:37 Відповісти
Дмитрий Г.

Реєстрація: 11.03.2025

.
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12.03.2025 00:39 Відповісти
там уже сотні разів були шатдауни. і що? і нічого. просто бюджет приймали частинами протягом року. у них таке часто практикується. а от коли пекельні санкції введуть, то цапам відразу буде срака. тільки одна пекельна санкція буде дієва - це повністю весь тіньовий танкерний флот поставити на припон біля Находки. не проти 170 тіньових танкерів санкції ввести, а проти усіх 700 чи скільки там цапи їх вже понаскуповували. більше того, санкції такі ввести мало, їх потрібно ще контролювати, бо за кілька тижнів-місяців цапи ці свої посудини умудряються вивести з-під санкцій змінивши власників тих корит, їх назву і прапор країни, під яким вони ходили. ну і разом з тим потрібно цінову стелю на цапську нафту знизити із 60 нинішніх до 40 або навіть 30.
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12.03.2025 01:55 Відповісти
ага. ігралі в поддавкі.. бо ввести мало. потрібно ще постійно слідкувати за їх дотриманням. і тільки в кінці минулого року Байден ввів санкції проти 170 корит відразу. бо боявся, що ціни на пальне в Америці підскочать перед виборами... а коли Чуб зараз буде нарощувати добуток нафти, араби иеж збільшать добуток нафти, який замістить цапську нафту на світовому ринку безболісно.
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12.03.2025 02:23 Відповісти
Черговий кацап. 😁
Судячи з усього, донбабвійці, які хоч якось володіли українською, у них скінчилися.
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12.03.2025 01:10 Відповісти
BBC

Попередні вимоги Києва - насамперед надання Україні дієвих гарантій безпеки перед підписанням будь-якого перемир'я - забуті.

Пропозиція оголосити режим припинення вогню на морі та в повітрі, але не на суші, на якій наполягав Зеленський буквально кілька днів тому - теж.

Зараз Київ заявляє, що згоден припинити вогонь негайно і безумовно, і це в очах Трампа буде вагомим доказом того, що Україна справді хоче миру. І Трамп вже заявив, що чекає відповіді Путіна.

Адже саме в цьому була логіка американського президента. Нікому не відомо, що станеться у майбутньому. Тридцятиденне перемир'я може продовжитись ще одним тридцятиденним перемир'ям, а потім ще і ще одним. Переговорні групи можуть вести перемовини, утрясаючи більш чи менш важливі технічні деталі, хоч до посиніння.
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12.03.2025 01:15 Відповісти
Те, що Росія десятки разів зривала перемир'я в період дії Мінських угод, Трампа, схоже, не надто цікавить: хто старе згадає, тому око геть, плюс путін особисто сказав йому, що щиро хоче закінчити війну, а своєму російському колезі американський президент вірить беззастережно.
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12.03.2025 01:16 Відповісти
Чи змінив Зеленський свою думку щодо того, що Росія використає будь-яку паузу в бойових діях для перегрупування своїх військ та переозброєння своєї армії? Навряд чи.

Але, судячи з усього, іншого виходу, окрім як погодитися на план Трампа, в цій ситуації - коли Європа явно не готова негайно замістити Вашингтон у плані допомоги Україні, - не було.

Питання полягатиме тільки у тому, як цією паузою скористається Київ.
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12.03.2025 01:17 Відповісти
цілком зримий і найбільш відчутний для України наслідок переговорів у Джидді описується фразою "Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідувальними даними та відновлюють безпекову допомогу Україні".

Джерела у ЗСУ розповідали журналістам, що відмова Вашингтона від цієї допомоги негайно позначилася на боєздатності українських військових на лінії фронту, тож ця новина з Джидди точно підніме настрій багатьом українцям.
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12.03.2025 01:19 Відповісти
Війна почалася через накладені на рашку санкцї, якщо між Україною і рашкою буде підписана мирна угода і з них знімуть санкції, то в них не буде причини на нас нападать і знову дохнуть. Оскільки русня не захоче відати Крим, а силою ми його забрать не зможем, то для того щоб задовольнити обидві сторони і більше не воювати рашка має викупити Крим для підписання угоди і зняття санкцій, це б більш менш задовольнило б обидві сторони, може так і буде подивимось.
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12.03.2025 03:50 Відповісти
І в скільки ти Крим оцінив?
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12.03.2025 08:26 Відповісти
Ну не приживається ШІ з Сіліконової долини в голові Рудого Донні.
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12.03.2025 02:10 Відповісти
В стране бедных санкции не работают почти. А там где ещё и бухают и исторически---- пустая затея. Как ни странно, но санкции тогда наоборот как бы дух и веру в начальника укрепляют. Пайка выданная становится святой. Ей рады. Бедность порождает приспособленчество. Хлебом единым. А совок рухнул изнутри, внешние факторы просто ускорили процесс.
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12.03.2025 06:32 Відповісти
зпочатку треба зняти санкції щоб потім запровадити їх же
ну щоб *****, ну зовсім нічого не було
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12.03.2025 07:48 Відповісти
Дело в том, что настоящие санкции ни Америка, ни Европа, ещё не вводили, всё предыдущее было чистой воды пустышкой, щекотанием под ложечкой.

Достаточно им ввести санкции против всей банковской системы быдлостана и против всего энергетического и военно-промышленного комплекса, как орда сдохнет, максимум через пару месяцев.

И потом, у американцев есть золотая козырная карта - это хитро сделанный китай, который, при определённых условиях, может заставить путлера закончить войну за один день , с возвратом всех украинских территорий.
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12.03.2025 08:10 Відповісти
 
 