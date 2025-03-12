Якщо РФ відмовиться від припинення вогню, то США мають запровадити проти неї санкції, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував ввести проти Росії нові санкції, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню з Україною.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Американський законодавець привітав згоду України на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.
"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це, - заявив Грем.
У разі відмови РФ від запропонованого припинення вогню, Грем вважає за необхідне запровадити санкції проти країни-агресорки. Ба більше, він вважає, що санкції повинні торкнутися й країн, які купують російські товари.
"Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль у результаті свого жорстокого вторгнення в Україну", - наголосив сенатор.
Нагадаємо, що раніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що цього тижня подасть в Конгрес законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.
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на росії вже три роки всі можливі санкції - і їй пофіг.
вторинні, третинні та десятині санкції !
осторонь не має залишитись нікого
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Якщо до безпілотників додати ще 10 -20 атакамів і виносити хоч по одному заводу за ніч, це і будуть найкращі, найдієвіші санкції...
Реєстрація: 11.03.2025
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Судячи з усього, донбабвійці, які хоч якось володіли українською, у них скінчилися.
Попередні вимоги Києва - насамперед надання Україні дієвих гарантій безпеки перед підписанням будь-якого перемир'я - забуті.
Пропозиція оголосити режим припинення вогню на морі та в повітрі, але не на суші, на якій наполягав Зеленський буквально кілька днів тому - теж.
Зараз Київ заявляє, що згоден припинити вогонь негайно і безумовно, і це в очах Трампа буде вагомим доказом того, що Україна справді хоче миру. І Трамп вже заявив, що чекає відповіді Путіна.
Адже саме в цьому була логіка американського президента. Нікому не відомо, що станеться у майбутньому. Тридцятиденне перемир'я може продовжитись ще одним тридцятиденним перемир'ям, а потім ще і ще одним. Переговорні групи можуть вести перемовини, утрясаючи більш чи менш важливі технічні деталі, хоч до посиніння.
Але, судячи з усього, іншого виходу, окрім як погодитися на план Трампа, в цій ситуації - коли Європа явно не готова негайно замістити Вашингтон у плані допомоги Україні, - не було.
Питання полягатиме тільки у тому, як цією паузою скористається Київ.
Джерела у ЗСУ розповідали журналістам, що відмова Вашингтона від цієї допомоги негайно позначилася на боєздатності українських військових на лінії фронту, тож ця новина з Джидди точно підніме настрій багатьом українцям.
ну щоб *****, ну зовсім нічого не було
Достаточно им ввести санкции против всей банковской системы быдлостана и против всего энергетического и военно-промышленного комплекса, как орда сдохнет, максимум через пару месяцев.
И потом, у американцев есть золотая козырная карта - это хитро сделанный китай, который, при определённых условиях, может заставить путлера закончить войну за один день , с возвратом всех украинских территорий.