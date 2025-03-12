Якщо РФ відмовиться від припинення вогню, то США мають запровадити проти неї санкції, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував ввести проти Росії нові санкції, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню з Україною.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський законодавець привітав згоду України на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це, - заявив Грем.

У разі відмови РФ від запропонованого припинення вогню, Грем вважає за необхідне запровадити санкції проти країни-агресорки. Ба більше, він вважає, що санкції повинні торкнутися й країн, які купують російські товари.

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"Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль у результаті свого жорстокого вторгнення в Україну", - наголосив сенатор.

Нагадаємо, що раніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що цього тижня подасть в Конгрес законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.

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