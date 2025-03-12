У Кривому Розі серія вибухів: ворог атакував місто ракетами, влучання в інфраструктурний об’єкт, поранено людину, є постраждалі (оновлено)

Зранку 12 березня 2025 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Все розуміємо, всі працюємо. Дотримуємося інформаційної гігієни. Можливі повторні виходи - бережіть себе та близьких", - написав він.

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Повітряні сили інформували про балістику на Кривий Ріг.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Оновлена інформація

О 7.37 ПС повідомили про швидкісну ціль з півдня на Кривий Ріг. За даними місцевого телеграм-каналу, у місті знову чути вибухи.

"Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", - інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленими даними Вілкула, зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на місто.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби. Подробиці - потім. Усі працюють. Прохання дотримуватись інформаційної тиші", - написав він.