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Новини Звільнено командувача ОК Північ Красильникова
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Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнено: причин йому не пояснювали

Дмитро Красильников

Командувач Оперативного командування "Північ" Дмитро Красильников звільнений із посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив сам генерал-майор Красильников.

За його словами, причин звільнення йому не пояснювали. Наказ підписали 7 березня. Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву.

Більше подробиць щодо його звільнення на цю хвилину не відомо. 

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Автор: 

звільнення (2667) ЗСУ (7499) ОК Північ (3)


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Топ коментарі
+33
Генерал Красильников дуже грамотний і толковий Командувач. Простий і людяний. Не розумію Нічого взагалі! В країні багато розумних і досвідчених військових такого рівня? Не на підвищення, а в батальйон Резерву! Це чиясь особіста помста? Що Ви робите?!!!
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12.03.2025 10:55
+32
Чотириразовий ухилянт міняє генералів, як рукавички.
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12.03.2025 10:47
+23
Не пишіть дурниць. Дмитро Красильников бойовий грамотний генерал!
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12.03.2025 10:56
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Швидше за все за Суджу. ІМХО.
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12.03.2025 10:43 Відповісти
Ти бидлота даже не побачило, я не ствержував, а допустив припущення і добавив "ІМХО", але бидло і є бидло.
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12.03.2025 11:13 Відповісти
Зроблять винним у "потужному" ЦИРКУ на Курщині?
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12.03.2025 10:44 Відповісти
Не зроблять. Генерал Красильников вийшов з Курської операції в листопаді 2024.
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12.03.2025 10:48 Відповісти
Ти наївний.
Ось, Порошенко пішов з влади у 2019-му,
але й досі "у всьому винний"!
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12.03.2025 10:54 Відповісти
Чотириразовий ухилянт міняє генералів, як рукавички.
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Не пишіть дурниць. Дмитро Красильников бойовий грамотний генерал!
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12.03.2025 10:56 Відповісти
Це правильно, як тільки чоловік може скласти конкуренцію владі його потрібно замінити, а причину потім вигадають. Військові з такими рішеннями погоджуються, або кто їх буде питати
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12.03.2025 10:51 Відповісти
Генерал Красильников дуже грамотний і толковий Командувач. Простий і людяний. Не розумію Нічого взагалі! В країні багато розумних і досвідчених військових такого рівня? Не на підвищення, а в батальйон Резерву! Це чиясь особіста помста? Що Ви робите?!!!
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12.03.2025 10:55 Відповісти
"нічого не розумієш взагалі"?
А по моєму, все було зрозуміло ще при знятті Залужного!
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12.03.2025 11:06 Відповісти
У 2019 вже все було зрозуміло.
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12.03.2025 12:02 Відповісти
Де Безугла? - випускаите на Сирського
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12.03.2025 10:59 Відповісти
Кожен вважає себе стратегом, бачачи бій з дивана...
Коли не було інета, тільки рідні знали що ти ідіот)
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12.03.2025 11:01 Відповісти
Ти про що?
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12.03.2025 11:03 Відповісти
Сил та наснаги генералу Красильникову! Гнида останні дні на посаді. Скоро все зміниться. Тримайтесь!
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12.03.2025 11:11 Відповісти
Клован, що керує армією під час війн - це хаос, бардак і великі втрати особового складу.
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12.03.2025 11:19 Відповісти
так вже ж були пояснення про залужного.
був звільнений, тому що у зе!гніди є такі повноваження.
може звільняти та призначати як заманеться.
а, що, сирський чи умеров гірші?
сирський, ще нещодавно розхвалював себе, як він кожного солдата вмовляв піти на суджу. в тут такий пройоб.
то, хто винен?
ясна річ, генерал красильніков!
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12.03.2025 11:23 Відповісти
Може в Джидді про якусь сдачу домовилися, а цей задужо добре воює. Ось і треба поміняти на щось недалеке, щоб потім : опс! Так ся стало.
То є гіпотеза, але вона народжується за абсолютною відсутності пояснень з боку прострочених.
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12.03.2025 11:44 Відповісти
З військовими так не можна. БЕЗ ПОЯСНЕНЬ.
Владі це повернеться, справедливість є.
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12.03.2025 11:44 Відповісти
Що тут незрозумілого? Наші виходять з Курщини. Ще в минулому році було зрозуміло що там ми триматися довго не зможемо, що рішення заходити на Курщину було суто політичним і приймалося в ОПє зеленим шутом та єрмаком.Тоді отримали аплодисменти, рейтинг найвеличнішого тоді трошки піднявся. Для цього це й робилося. І що тепер? Ми там зточили наші найбоєздатніші частини, втратили багато наших досвідчених воїнів, техніку. Послабили Донецький напрямок, що дало змогу москалоті просуватися та окуповувати наші землі. А тепре ми виводимо звідти свої частини, але винним знов зробили стрілочника - командувача ОК Північ.
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12.03.2025 12:14 Відповісти
Наказ у Москві готували?
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12.03.2025 12:31 Відповісти
Усі накази, що виходять з ОПи, готуються на мацквє.
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12.03.2025 14:53 Відповісти
Причина - що забагато жрав, об'їдав військову їдальню.
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12.03.2025 13:07 Відповісти
 
 