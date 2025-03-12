Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнено: причин йому не пояснювали

Командувач Оперативного командування "Північ" Дмитро Красильников звільнений із посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив сам генерал-майор Красильников.

За його словами, причин звільнення йому не пояснювали. Наказ підписали 7 березня. Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву.

Більше подробиць щодо його звільнення на цю хвилину не відомо.

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