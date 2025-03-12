Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнено: причин йому не пояснювали
Командувач Оперативного командування "Північ" Дмитро Красильников звільнений із посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив сам генерал-майор Красильников.
За його словами, причин звільнення йому не пояснювали. Наказ підписали 7 березня. Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву.
Більше подробиць щодо його звільнення на цю хвилину не відомо.
Топ коментарі
+33 Олег Згуровец
показати весь коментар12.03.2025 10:55
+32 Русскоязычный Бандеровец
показати весь коментар12.03.2025 10:47
+23 Олег Згуровец
показати весь коментар12.03.2025 10:56
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Ось, Порошенко пішов з влади у 2019-му,
але й досі "у всьому винний"!
А по моєму, все було зрозуміло ще при знятті Залужного!
Коли не було інета, тільки рідні знали що ти ідіот)
був звільнений, тому що у зе!гніди є такі повноваження.
може звільняти та призначати як заманеться.
а, що, сирський чи умеров гірші?
сирський, ще нещодавно розхвалював себе, як він кожного солдата вмовляв піти на суджу. в тут такий пройоб.
то, хто винен?
ясна річ, генерал красильніков!
То є гіпотеза, але вона народжується за абсолютною відсутності пояснень з боку прострочених.
Владі це повернеться, справедливість є.