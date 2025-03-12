Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег, - Кличко

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві частково відновлять рух Південним мостом. Його перекрили ще у 2022 році

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься: