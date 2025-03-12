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Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег, - Кличко

Південний міст відкриють

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві частково відновлять рух Південним мостом. Його перекрили ще у 2022 році

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься:

  • Північним мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом ім. Є. О. Патона;
  • Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
  • Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
  • Південним мостом – з лівого на правий берег.

Автор: 

Київ (19410) Кличко Віталій (3507) міст (1230)


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цікаво, чим південний міст такий важливіший за північний?
до північного ближче ракетами та дронами.
а, південний захищений з кончи.
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12.03.2025 11:31 Відповісти
От зараз ГШ ЗСАУ вам доповість. Почекайте, вон тільки розгонится від Кія з Шеком та Хорівом і Либедю.
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12.03.2025 11:35 Відповісти
Шо там доповідати, там раніше ппо стояло.
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12.03.2025 13:12 Відповісти
В тебе мізки з кончи.
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12.03.2025 13:11 Відповісти
хахаха. хохохо. хіхіхі.
ти, пройшов тренінг гумору в 95 кварталі?
і шо, на роялі вмієш?
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12.03.2025 13:15 Відповісти
З якого числа?
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12.03.2025 11:36 Відповісти
 
 