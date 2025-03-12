Чехія допоможе із модернізацією українських лікарень, погоджено 6 проєктів, - МОЗ

Чехія допоможе модернізувати низку українських медичних закладів. Наразі вже погоджено шість відповідних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів зустріч з урядовим уповноваженим Чехії з питань відбудови України Томашем Копечним та чеською делегацією, щоб обговорити проєкти модернізації українських медзакладів.

"Згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів. І ця цифра, на жаль, не фінальна. Так, лише за останній рік кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла майже на 40%, - заявив Ляшко.

Він наголосив на критичній важливості для України підтримки з боку партнерів.

"Чехія – учасник програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні Єврокомісія погодила чеським партнерам підтримку 6 публічних інвестиційних проєктів", - сказав міністр.

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Отож, наразі Єврокомісія погодила проєкти модернізації, які стосуються таких закладів охорони здоров’я:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи; Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни; Волинська обласна клінічна лікарня; КНП "Криворізька міська лікарня № 5" Криворізької міської ради; КНП "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради; Київська обласна дитяча лікарня.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили деталі реалізації погоджених проєктів та плани щодо подальшої співпраці, аби покращити ефективність українських медичних закладів.

Також у відомстві нагадали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство закордонних справ Чехії виділило 4,3 мільйона євро на медичне обладнання та техніку для лікарень, машини швидкої допомоги, автобуси та засоби зв'язку для медичних підрозділів.

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