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44% громадян Канади підтримують вступ країни в ЄС

канада

44% канадців підтримують вступ своєї країни до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як показало опитування компанії Abacus Data наприкінці лютого, 44% канадських респондентів вважають, що їхня країна повинна приєднатися до ЄС, проти цієї ідеї виступили 34%.

На більш загальне питання про загальну підтримку вступу до ЄС позитивно відповіли 46% громадян Канади, які брали участь в опитуванні. Крім того, загалом позитивне ставлення до Євросоюзу мають 68% канадців.

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Коментуючи ці дані, речниця Європейської комісії Паула Піньо сказала, що "ми пишаємося результатами такого опитування". "Вони свідчать про привабливість Європейського Союзу і про те, що дуже велика частка канадських громадян підтримує ЄС і його цінності", – додала вона.

Пізніше Піньо уточнила, що стаття 49 Договору про Європейський Союз виключає вступ неєвропейських держав до ЄС. А отже, Канада не зможе отримати в ньому членства.

Зміна настроїв стосовно Євросоюзу в Канаді відбулась на тлі агресивної політики нової адміністрації США.

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Автор: 

Канада (2186) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+13
Трамп просто волшебнік !

приєднати Північну Америку до Європи це щось неймовірне !

.
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12.03.2025 21:20
+11
Канадці запідозрили шо Трамп іх може проковтнути
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12.03.2025 20:57
+11
А українці після цього не проти вступити в Канаду.
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12.03.2025 20:58
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Канадці запідозрили шо Трамп іх може проковтнути
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12.03.2025 20:57 Відповісти
НуНіфігаСобі
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12.03.2025 20:58 Відповісти
Трамп просто волшебнік !

приєднати Північну Америку до Європи це щось неймовірне !

.
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12.03.2025 21:20 Відповісти
оце люди в шоці...
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12.03.2025 22:28 Відповісти
А нафіга?
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12.03.2025 20:58 Відповісти
Они были часть Британии веками. Им не жалко.
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12.03.2025 20:58 Відповісти
Это как в Европе большинство евроскептиков это просто фантомные боли бывших империй.
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12.03.2025 20:59 Відповісти
А щоб мати спільний захист (та, блін, тормознутий захист краще чим ніякого).
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12.03.2025 21:10 Відповісти
А хто їм там загрожує? Кацапський флот туди недопливе
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12.03.2025 21:12 Відповісти
пане вам досить буде відповіді про те що вони не бажають стати штатом usa.
Так написав з маленької бо вони і є дріб"язкові.
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12.03.2025 21:25 Відповісти
У ЄС нема кордонів. 😉
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12.03.2025 20:58 Відповісти
А українці після цього не проти вступити в Канаду.
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12.03.2025 20:58 Відповісти
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12.03.2025 21:00 Відповісти
Також депутати вважають, що Україна повинна мати можливість відмовитися від поспішних мирних угод.

Європейський парламент під час пленарного засідання у середу, 12 березня, ухвалив резолюцію, в якій йдеться, що ЄС зараз є головним https://zn.ua/ukr/europe/sili-bezpeki-dlja-ukrajini-ponad-30-krajin-doluchatsja-do-zustrichi-u-parizhi.html стратегічним союзником України і повинен допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне припинення вогню та очікують, що Росія припинить всі атаки на цивільних, інфраструктуру і територію України, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/2025031*********/the-eu-must-contribute-to-robust-security-guarantees-for-ukraine йдеться на сайті Європарламенту.
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12.03.2025 21:10 Відповісти
Треба ще Австралію, Нову Зеландію, Тайвань, Японію та Південну Корею у ЄС.
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12.03.2025 20:59 Відповісти
нащо нам ці азіати?
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12.03.2025 21:01 Відповісти
Нам це кому?
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12.03.2025 21:03 Відповісти
європейцям
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12.03.2025 21:13 Відповісти
А росіяни це європейці? чи хто?
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12.03.2025 21:14 Відповісти
треба брати.
а також австралію і нову зеландію.
і британію треба повертати.
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12.03.2025 21:00 Відповісти
НАТО також далеко за окресленими межами і нічо.
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12.03.2025 21:00 Відповісти
орбан - фоця будуть проти.
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12.03.2025 21:02 Відповісти
Вони хай приєднуються до СНД...
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12.03.2025 21:17 Відповісти
Нуашо, Казахстан грає футбол у Єврозоні, а Канаді в ЄС не можна? Шозанах?
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Канада - це Європа!
)
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12.03.2025 21:12 Відповісти
канада? єс?
що, я пропустив?
ми знову перетворилися на пангею?
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12.03.2025 21:13 Відповісти
вони не знають що то таке
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12.03.2025 21:14 Відповісти
Канадська провінція Квебек забезпечує 60% промислового попиту США на алюміній - і це лише один приклад.

Влада Канади 13 березня запровадить 25% мита на імпорт низки американських товарів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на сталь і алюміній із Канади. Про це повідомив міністр фінансів країни Домінік Леблан, передає https://forbes.ua/news/torgova-viyna-kanada-vidpovila-na-mita-trampa-kontrzakhodami-na-20-mlrd-12032025-27960 Forbes з посиланням на CTV News.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/cherez-mita-trampa-fondovij-rinok-ssha-vtrativ-ponad-4-triljoni-.html Через мита Трампа фондовий ринок США втратив понад $4 трильйони

«Канадський уряд у ніч на четвер введе 25% мита на імпорт американських товарів вартістю 29,8 млрд канадських доларів (близько $20 млрд)», - сказав Леблан. За його словами, під тарифи підпадають, зокрема, американська сталь і алюміній, комп'ютери, спортивне обладнання та низка виробів із чавуну.

«Ми не будемо сидіти склавши руки, тоді як наша знаменита сталеливарна та алюмінієва промисловість стає мішенню», - зазначив Леблан.

Міністр також наголосив, що США намагаються поширити «безлад» у торговельних відносинах, які раніше були найуспішнішими у світі.

Водночас міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що мита Трампа суттєво підвищать собівартість усієї продукції, що виробляється у США, через значну залежність американської промисловості від канадського металу, адже у США виробляється лише 16% необхідного їм алюмінію.
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12.03.2025 21:13 Відповісти
Та перекриє Нобелівською премією, льохко .
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12.03.2025 21:54 Відповісти
Страшний сон трампапутіна: Британська Корона проводить "референдуми" у всіх своїх колишніх колоніях і, за результатами тих референдумів, повертає їх в Об'єднане Королівство. Після цього UK вступає до EU і спільними зусиллями створюється військово-економічно-політичний союз "Е4А+", де Е - Європа, 4А - Азія, Африка, Америка, Автралія, а "+" - відкритий для інших (скажімо Японії, Південної Кореї, Індії чи ще когось).
Ото б десь комусь припекло б!

(жанр - фантастика, розділ - науково не обґрунтована)
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12.03.2025 21:17 Відповісти
Є простіший варіант: народ Канади проголошує КНР - канадійську народну республіку!
Навіть кацапи будуть допомогати...
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12.03.2025 21:20 Відповісти
Ось що зробив Трамп і його гоп компанія ,ну не хочуть канадці бути 51 штатом США ,хоя по території Канада навіть більша США.
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12.03.2025 21:34 Відповісти
Це вже буде ЄАС. Європейсько-Американський Союз.))
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12.03.2025 21:44 Відповісти
канада = цэ ЗЭеуропа!
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12.03.2025 21:54 Відповісти
отсылаем Желенского на край просторов воли и свободы бытия. северно-канадский полюс, атомарный
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12.03.2025 21:55 Відповісти
я сказал остсылаем? если не первй раз то аляску можно отвоевать =)
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12.03.2025 22:00 Відповісти
нє!нє!нє! тількі не це! думав в Канаду здриснуть з цієї країни мрій, прийдеться десь в Аргентіну линять...
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12.03.2025 22:16 Відповісти
принимаем Хохландию в состав центральной Украины.
также.. дятлов, долббодятлов и политологов.
еще додатковы рушныцы одноразогового
застосування
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12.03.2025 23:22 Відповісти
если не будет деревьев.. то и дятлов не будет
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12.03.2025 23:23 Відповісти
"точка дятла" (с)
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12.03.2025 23:25 Відповісти
Канада і Франція приєдналися до Європейського Союзу, коли вони об'єдналися
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13.03.2025 08:05 Відповісти
 
 