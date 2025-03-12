44% громадян Канади підтримують вступ країни в ЄС

44% канадців підтримують вступ своєї країни до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як показало опитування компанії Abacus Data наприкінці лютого, 44% канадських респондентів вважають, що їхня країна повинна приєднатися до ЄС, проти цієї ідеї виступили 34%.

На більш загальне питання про загальну підтримку вступу до ЄС позитивно відповіли 46% громадян Канади, які брали участь в опитуванні. Крім того, загалом позитивне ставлення до Євросоюзу мають 68% канадців.

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Коментуючи ці дані, речниця Європейської комісії Паула Піньо сказала, що "ми пишаємося результатами такого опитування". "Вони свідчать про привабливість Європейського Союзу і про те, що дуже велика частка канадських громадян підтримує ЄС і його цінності", – додала вона.

Пізніше Піньо уточнила, що стаття 49 Договору про Європейський Союз виключає вступ неєвропейських держав до ЄС. А отже, Канада не зможе отримати в ньому членства.

Зміна настроїв стосовно Євросоюзу в Канаді відбулась на тлі агресивної політики нової адміністрації США.

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