44% громадян Канади підтримують вступ країни в ЄС
44% канадців підтримують вступ своєї країни до Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як показало опитування компанії Abacus Data наприкінці лютого, 44% канадських респондентів вважають, що їхня країна повинна приєднатися до ЄС, проти цієї ідеї виступили 34%.
На більш загальне питання про загальну підтримку вступу до ЄС позитивно відповіли 46% громадян Канади, які брали участь в опитуванні. Крім того, загалом позитивне ставлення до Євросоюзу мають 68% канадців.
Коментуючи ці дані, речниця Європейської комісії Паула Піньо сказала, що "ми пишаємося результатами такого опитування". "Вони свідчать про привабливість Європейського Союзу і про те, що дуже велика частка канадських громадян підтримує ЄС і його цінності", – додала вона.
Пізніше Піньо уточнила, що стаття 49 Договору про Європейський Союз виключає вступ неєвропейських держав до ЄС. А отже, Канада не зможе отримати в ньому членства.
Зміна настроїв стосовно Євросоюзу в Канаді відбулась на тлі агресивної політики нової адміністрації США.
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приєднати Північну Америку до Європи це щось неймовірне !
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Так написав з маленької бо вони і є дріб"язкові.
Європейський парламент під час пленарного засідання у середу, 12 березня, ухвалив резолюцію, в якій йдеться, що ЄС зараз є головним https://zn.ua/ukr/europe/sili-bezpeki-dlja-ukrajini-ponad-30-krajin-doluchatsja-do-zustrichi-u-parizhi.html стратегічним союзником України і повинен допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне припинення вогню та очікують, що Росія припинить всі атаки на цивільних, інфраструктуру і територію України, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/2025031*********/the-eu-must-contribute-to-robust-security-guarantees-for-ukraine йдеться на сайті Європарламенту.
а також австралію і нову зеландію.
і британію треба повертати.
)
що, я пропустив?
ми знову перетворилися на пангею?
Влада Канади 13 березня запровадить 25% мита на імпорт низки американських товарів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на сталь і алюміній із Канади. Про це повідомив міністр фінансів країни Домінік Леблан, передає https://forbes.ua/news/torgova-viyna-kanada-vidpovila-na-mita-trampa-kontrzakhodami-na-20-mlrd-12032025-27960 Forbes з посиланням на CTV News.
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https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/cherez-mita-trampa-fondovij-rinok-ssha-vtrativ-ponad-4-triljoni-.html Через мита Трампа фондовий ринок США втратив понад $4 трильйони
«Канадський уряд у ніч на четвер введе 25% мита на імпорт американських товарів вартістю 29,8 млрд канадських доларів (близько $20 млрд)», - сказав Леблан. За його словами, під тарифи підпадають, зокрема, американська сталь і алюміній, комп'ютери, спортивне обладнання та низка виробів із чавуну.
«Ми не будемо сидіти склавши руки, тоді як наша знаменита сталеливарна та алюмінієва промисловість стає мішенню», - зазначив Леблан.
Міністр також наголосив, що США намагаються поширити «безлад» у торговельних відносинах, які раніше були найуспішнішими у світі.
Водночас міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що мита Трампа суттєво підвищать собівартість усієї продукції, що виробляється у США, через значну залежність американської промисловості від канадського металу, адже у США виробляється лише 16% необхідного їм алюмінію.
Ото б десь комусь припекло б!
(жанр - фантастика, розділ - науково не обґрунтована)
Навіть кацапи будуть допомогати...
также.. дятлов, долббодятлов и политологов.
еще додатковы рушныцы одноразогового
застосування