Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов’ян, - Фіцо
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".
"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", – додав він.
Топ коментарі
+33 Sarah Connor
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+24 Валерій Кваша
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До Словаччини відновили постачання нафти ...
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь...
це про кацапів
одна мова, одна культура - русскій міръ
але різні раси
подивись на їх нарєчіє воно взагалі штучне і ніяк не схоже на нашу сімʼю словʼянських мов !
абсолютне інородне чуже утворення максимально агресивне і войовниче причому без особливого глибокого змісту
Зеньки прочухай...
як це нє?
фіноугри, намішані з тюрками та азіатами, в черговий раз полізли на слов'ян, які до речі бережуть європу. вже, в котрий раз.
а, от циган фіцо, кончене недострелене бидло.
, другі косоокі з **.....лом наче хтось савковою лопатою **......нув.
бернолак тобі в дупу