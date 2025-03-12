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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов’ян, - Фіцо

фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".

"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вся Україна "живе з війни", тому Зеленський не хоче її припиняти, - Фіцо

Автор: 

Словаччина (1096) Фіцо Роберт (200) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+33
Пудель ти х@йловський , а не премʼєр - міністр незалежної країни. Тьху .
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12.03.2025 21:27
+27
Ти не корч дурня рашиські варвари прийшли убивати українців ,а такі як ти і орбан підтримують геноцид розв'язаний рф.
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12.03.2025 21:28
+24
Кацапи не слов'яни. Вони самі про це казали.
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12.03.2025 21:28
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12.03.2025 21:25 Відповісти
***** іспанською мовою https://translate.google.com/?sl=es&tl=ru&text=%C3%91****&op=translate звучить, як Ньяуі. Хоча текстуально виглядає смішно.

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12.03.2025 22:30 Відповісти
А тобі все газ і газ...
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12.03.2025 21:26 Відповісти
Пудель ти х@йловський , а не премʼєр - міністр незалежної країни. Тьху .
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12.03.2025 21:27 Відповісти
Роберт Фіцо - чистокровний слов'янин

.
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12.03.2025 21:47 Відповісти
Судячи з імені і прізвища - 146% "словʼянин"
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12.03.2025 22:33 Відповісти
Скоріше справжній арієць
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13.03.2025 07:07 Відповісти
Ти не корч дурня рашиські варвари прийшли убивати українців ,а такі як ти і орбан підтримують геноцид розв'язаний рф.
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Тю. Орбан не слов'янин. Він болотяник з Угри
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12.03.2025 21:38 Відповісти
А сам фіцо-угорець етнічний.
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12.03.2025 22:27 Відповісти
Сьогодні Україна відновила постачання нафти в Словаччину. Очевидно як подяку за блокування продовження санкцій проти ереф...
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12.03.2025 21:28 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://espreso.tv/svit-slovachchina-zayavila-pro-vidnovlennya-postachannya-rosiyskoi-nafti-truboprovodom-druzhba&ved=2ahUKEwiqyI3-o4WMAxUoKxAIHTAbPOoQFnoECEQQAQ&usg=AOvVaw2ydokEiW87xVjfPa2M3aFw

До Словаччини відновили постачання нафти ...

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12.03.2025 21:33 Відповісти
Не буде , тобі , газу з України - заспокойся вже !
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Бо трубу кацапами заклинило.
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12.03.2025 21:36 Відповісти
Кацапи насрали в трубі.
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12.03.2025 22:14 Відповісти
Треба підірвати газонасосну станцію "Суджу", щоб воно перестало рюмсати.
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12.03.2025 21:47 Відповісти
Що воно там вякає.
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Що в нього вже очко розірване на чотири сторони світу.
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12.03.2025 21:35 Відповісти
Кацапи не слов'яни. Вони самі про це казали.
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Німець скаже: «Ви слав'яне».

«Слав'яне! слав'яне!»

Славних прадідів великих

Правнуки погані!

І Коллара читаєте

З усієї сили,

І Шафарика, і Ганка,

І в слав'янофіли

Так і претесь...
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12.03.2025 21:31 Відповісти
Моголи! Моголи!

це про кацапів
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12.03.2025 22:00 Відповісти
кацапи це этнос - як латінос чи араби
одна мова, одна культура - русскій міръ
але різні раси
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12.03.2025 23:22 Відповісти
Руській це погоняло яке дав їм петька 1 у 1721році, до цього були москалі і ще багато різних підвидів
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13.03.2025 07:11 Відповісти
Хто організував вбивство слов"ян? - можеш іти нах на всі чотири сторони світу і як таких дебілів земля носить
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Воно комуняка. Комуняк вибирають пенси. Пенси хочуть дві речі - не робити і дешеву ковбасу.
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12.03.2025 21:37 Відповісти
Ну от я за віком "пенс". В роду по всім лініям жодного комуніста. То ти хочеш щоб я впахував до смерті та ще й здох від голоду? І це після того як все життя платив податки "на старість"?
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12.03.2025 22:48 Відповісти
Я не казав що всі пенси за комуняк. Але вони мають переважно велике значення при голосуваннях. Від вас я нічого не хочу. Хочу щоб право голосу мали громадяни с IQ>90 які сплачують податки зі своєї зарплати, або інших прибутків. А не дебіли, бомжі і пенси.
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12.03.2025 23:27 Відповісти
Мабуть ти не пройшов по своїм же вимогам, дебіл
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13.03.2025 07:13 Відповісти
Мудаку не відомо, що чехи-його сусіди та поляки-його сусіди також слов'яни. Словацька нікчема присвоїла звання слов'ян Орді, яка до слов'ян не має відношення, а просто присвоїла та споганила їхнню древню мову.
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12.03.2025 21:29 Відповісти
Не треба було йому це говорити. Тема слов'янства москалів визнана у всіх енциклопедіях світу, але зараз призведе до тисячі розгніваних постів.
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12.03.2025 21:29 Відповісти
слов'яни це мовна група, а хрюзге ізиг вважають слов'янським, тому типа так, а по факту кацапи не слов'яни, якщо брати по походженню.
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12.03.2025 21:46 Відповісти
от зараз, наприклад, на хрюцком, розмовляють і татари і всякі чебуряти, свою мову вони забули, але ж вони від того слов'янами не стали.
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12.03.2025 21:47 Відповісти
А яка ознака приналежності до слов'ян?
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12.03.2025 21:56 Відповісти
Галогрупа, кацап жидополяцький! В тебе її нема!
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12.03.2025 22:36 Відповісти
Дивлячись де. Якщо в кацапії, то це лапті, балалайка і стакан бояри.

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12.03.2025 22:38 Відповісти
цікаво, де це чмо побачило слов'ян серед кацапопі*дарів? в очі довбиться? чи шо?
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12.03.2025 21:29 Відповісти
Фіцо а московити хіба словʼяни?
подивись на їх нарєчіє воно взагалі штучне і ніяк не схоже на нашу сімʼю словʼянських мов !
абсолютне інородне чуже утворення максимально агресивне і войовниче причому без особливого глибокого змісту
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12.03.2025 21:30 Відповісти
Фіцо, де ти із того боку слов'ян побачив?
Зеньки прочухай...
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12.03.2025 21:30 Відповісти
Кацапські чурки не мають ніякого відношення до слов'ян.
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12.03.2025 21:31 Відповісти
Сплошні слов'яни - казбеки обоєви, рулони помоєви і буряти...
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12.03.2025 21:32 Відповісти
Первая признанная Адольфом Г славянская нацистская страна!
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12.03.2025 21:33 Відповісти
с каких это пор мокшанско-удмуртско-монголо-татарская кацапия стала славянами?!!
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12.03.2025 21:33 Відповісти
і тому словацькі слов'яни дадуть війська для миротворчої місії.
як це нє?
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12.03.2025 21:34 Відповісти
Ой, завали хлебало ничтожество, жертва стокгольмского синдрома
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12.03.2025 21:35 Відповісти
нєнє.
фіноугри, намішані з тюрками та азіатами, в черговий раз полізли на слов'ян, які до речі бережуть європу. вже, в котрий раз.
а, от циган фіцо, кончене недострелене бидло.
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12.03.2025 21:36 Відповісти
Як по мені то достатньо й цього: древляни, тиверці, уличі, волиняни, хорвати, сіверяни, поляни - були пращурами українців. А як тільки з'являються слова слов'яни, русь то починається хаос, у якому самі українці кудись зникають.
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12.03.2025 21:37 Відповісти
Надивився я в окупації на цих славьян , одні бородаті брюнети зі словарним запасом(еее братан)
, другі косоокі з **.....лом наче хтось савковою лопатою **......нув.
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12.03.2025 21:37 Відповісти
рижі то уральська група
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12.03.2025 22:38 Відповісти
Интересно а партнёры Фицоша по "грязным деньгам"-калабрийская мафия,тоже славяне?!А понял..у Фицоша партнёры все,которые через "это..." Отмывают грязные деньги .С пу такой же славянин,как с фицо..."демократ"!Этот тип вступил в чехословацкую компартию тогда,когда из нее верные "ленинцы-сталинцы", сломя ног убегали..Вот такой сей тип "обчанин"
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12.03.2025 21:39 Відповісти
Боже, яке воно **** кончене, це фіцо...які нах...словяни в московії ?!!! тупо ігнорують демографічні та історичні факти ...ну чого воно и всі соромляться бути тим ким є?!! чого лізуть до слов'янства ?!!! хоча ,чого дивуватися, ЄС генетично має 70 % асимільованого арабського та монгольського ДНК...
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12.03.2025 21:40 Відповісти
Але хвилюється він чомусь не за слов'ян, а за кацапів, з яких слов'ян залишилось проценти.
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12.03.2025 21:41 Відповісти
москалі то не слов'яни. то смєсь угрофінів, слов'ян і татаромонгол . їх татаромонголи 300 років трахали, під час татаро-монгольського іга. через те тепер у них в крові 50% татаро-монгольської крові.
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12.03.2025 21:45 Відповісти
Не підтверджується генетиками.
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12.03.2025 21:53 Відповісти
підтверджується. смєсь гаплогрупп r1a (слов'яни), N (угрофіни) та С (татаро-монголи).
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12.03.2025 22:29 Відповісти
60% слов'янської крові, 20% угрофінської крові і 20% татаро-монгольської крові.
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12.03.2025 22:32 Відповісти
кацапськими генетиками? сіді на бутилкє молча, чмо лішнєхромосомноє
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12.03.2025 22:38 Відповісти
Словаки, ваш фвцо ******** неук. Мордва, чуваши, тувінци, кабарда, ерзя, осетини, буряти. дагестанці, якути, балкарци тощо це слов'яне?
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12.03.2025 21:50 Відповісти
Только благодаря таким, как ты и орбан, Европа не может принимать решения в поддержку Украины, поэтому, закрой свой вонючий рот и жди суда.
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12.03.2025 21:54 Відповісти
Воно має відношення до слов'ян десь як я до межгалактичного флоту
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12.03.2025 22:09 Відповісти
ну-ну, дуже погано словянам вбивати словян..
бернолак тобі в дупу
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12.03.2025 22:12 Відповісти
Фіцо, ідіот, пам'ятай, каzапи не слов'яни.
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12.03.2025 22:13 Відповісти
фіцо підар
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12.03.2025 22:25 Відповісти
Бурят,удмурти,мокшанці не є слов'янами - недобитку- фРіцо!
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12.03.2025 22:26 Відповісти
Болотяна мордва не має ні якого відношення до словʼян. Не кажучи вже про якутів, бурятів та інших чеченців.
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12.03.2025 22:28 Відповісти
Твой дружбан Путин убивает славян.
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12.03.2025 22:32 Відповісти
До 17 року 95 відсотків дворянства в Росії було татарського походження. А ця істота угро-фінського походження, нащадок дикого половецького племені. Вони у війську Чингізидів в Паннонію причимчикували. І патякає як потомки орди винищують словян.
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12.03.2025 22:36 Відповісти
А після 17-го стало слов'янского походження? Як цікаво.
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13.03.2025 07:56 Відповісти
у всех русских есть азиатские черты во внешности
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12.03.2025 22:37 Відповісти
"Русские называют себя словянами чтобы потом всё славянское назвать русским" (с) Ярослав Гашек
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12.03.2025 22:48 Відповісти
Гашек был прокацапский. А фраза принадлежит Карлу Марксу.
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12.03.2025 23:06 Відповісти
Слов'яни українці. А фіно-угри не слов'яни.
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12.03.2025 22:49 Відповісти
Ага, во все дырки тебя с одной стороны дручат!
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12.03.2025 22:50 Відповісти
'Вы бурят? Как я рад'
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12.03.2025 22:53 Відповісти
Московити не слов'яни!!! Це замішана маса андрофагів, угрив монголоїдів!!! Фіцо вчи історію!!! Довбодятел!!!
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12.03.2025 22:57 Відповісти
В рашці вже біля 20 млн. мусульман,якщо додати мігрантів то напевно третина.Рашка поступово перероджується в свій початковий стан ординської провінції.
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13.03.2025 02:25 Відповісти
В свій час Словаччина була союзником Гітлера. Історія повторюється.......
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13.03.2025 04:22 Відповісти
А з якого бодуна буряти, тува, кодирівці та угрофінські дикуни стали слав'янами?
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13.03.2025 07:54 Відповісти
Яким боком кацапи до слов'ян?
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13.03.2025 08:23 Відповісти
Нема на московії слов'ян, нас ідуть вбивати раби з туви, башкірії, кадирівці. А якщо ми впадем, то й до фіци прийдуть
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13.03.2025 09:00 Відповісти
коли це кацапи стали слав"янами?
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13.03.2025 09:03 Відповісти
 
 