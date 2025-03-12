Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов’ян, - Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".

"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", – додав він.