Потрібно розглядати всі варіанти розвитку подій щодо перемир’я в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто закликав розглядати всі варіанти розвитку подій у ситуації з можливим перемир’ям у війні в України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли це перемир’я настане, і коли воно приведе до угоди на основі певної структури, тоді ми визнаємо ці умови і подивимося, як кожна країна світу, не лише європейські держави, може долучитися до процесу, щоб забезпечити Україні повернення до нормального життя. Те, що почали робити Велика Британія і Франція, і за що я їм дякую, – це аналіз усіх можливих сценаріїв. Тих сценаріїв, з якими ми можемо зіткнутися через місяць, через 15 днів, а, можливо, вже завтра вранці", – заявив міністр 12 березня в Парижі.

Представник Італії наголосив, що міністри оборони не мають права розглядати лише позитивний сценарій.

"Ми зобов’язані розглядати всі можливі варіанти розвитку подій – від найкращого до найгіршого. Якщо раптом станеться найгірший сценарій, і ми не будемо до нього готові, якщо Генеральні штаби не прорахують такий варіант заздалегідь, нас можуть звинуватити в бездіяльності. Саме тому ми маємо готувати технічні рішення і варіанти втручання для кожного можливого сценарію. Це драма, складність і тягар нашої роботи. Ми не можемо мислити лише позитивно, ми повинні розглядати всі варіанти – від найкращого до найгіршого. І саме так ми підходимо до цієї ситуації", – додав Крозетто.

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Нагадуємо, 12 березня в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі, присвячена обговоренню посилення європейської оборони та надання гарантій безпеки Україні.