Окупанти запустили ударні БпЛА по території України, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська та Запорізька області - загроза застосування ворогом БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 18:23.

"Ворожі БпЛА на півночі Запорізької області, курс -на Дніпропетровщину. Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - південно-західний", - повідомлялося о 18:52.

"Дніпро та Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 18:54.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 19:24 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА на півночно-східному напрямку Запорізької області, курс - на Дніпропетровщину.

Ворожі БпЛА на заході та в центрі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на сході Ченігівщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

Увага! Дніпро та Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

"Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:32.

"Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:35.

"Черкащина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:57.

"Чернігів та Кременчук - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:08.

"Київщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:13.

"Черкаси та Павлоград - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:16.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 20:33 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА на півдні та сході- Дніпропетровської області, курс - північно-західний.

Ворожі БпЛА в центрі Кіровоградщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на заході Сумщини, курс - східний. Шахеди в районі Сум!

Ворожі БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний.

"Полтава та Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:42.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:45.

"Миколаївщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 21:04.

"Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:05.

"Кривий Ріг, Полтава та Павлоград- загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:16.

Оновлення

О 21:40 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА на півночі Херсонщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Миколаївщини, курс - північний, на Кіровоградщину.

Ворожі БпЛА на півдні Запорізької області, курс - на Запоріжжя.

Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровської області, курс - північно-східний. Шахед в районі Павлограда.

Ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний.

Ворожі БпЛА в центрі, на півдні та сході Полтавщини, курс - північно-західний.

Ворожі БпЛА в центрі Сумщини, курс - східний та західний.

Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на півдні, сході та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.

Ворожі БпЛА на півночі Київщини, курс - західний.

Ворожі БпЛА на сході Житомирщини, курс - західний.

Ворожі БпЛА в своїх союзників на півдні білорусії, курс - західний.

"Київ, Кропивницький та Чернігів - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:57.

"Велике скупчення ворожих БпЛА на Чернігівщині, вектором руху на Київщину. Залучено засоби щодо їх збиття. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 22:32.

"Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 22:39.

Оновлення

О 22:50 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Миколаївщини, курс - північний, на Кіровоградщину.

Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровської області, курс - західний.

Ворожі БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - західний.

Ворожі БпЛА на заході Полтавщини, курс - північно-західний та південний.

Ворожі БпЛА розтягнуті по всій Чернігівщині, курс - південно-західний, на Київщину.

Ворожі БпЛА на півночі та на сході Київщини, курс - південно-західний. Шахеди в районі столиці.

Ворожі БпЛА в центрі Черкащини, курс - північно-західний.

Ворожі БпЛА в своїх союзників на півдні білорусії, курс - на Мазир.

"Київ та область під масованою атакою ударних БпЛА противника! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 23:28.

"Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 23:35.

О 23:49 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - південний.

Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний.

Ворожі БпЛА на півночі Вінниччини, курс - північний, на Житомирщину.

Ворожі БпЛА на півдні Житомирщини, курс - на Київщину.

Оновлення

О 00:57 ПС повідомляли про:

Ворожі БпЛА на сході Житомирської області, курс - південний.

Ворожі БпЛА в центрі Харківщини, курс -південно-західний.

Ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний.

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