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Новини Атака безпілотників
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Окупанти запустили ударні БпЛА по території України, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська та Запорізька області - загроза застосування ворогом БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 18:23.

"Ворожі БпЛА на півночі Запорізької області, курс -на Дніпропетровщину. Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - південно-західний", - повідомлялося о 18:52.

"Дніпро та Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 18:54.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 19:24 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА на півночно-східному напрямку Запорізької області, курс - на Дніпропетровщину.
  • Ворожі БпЛА на заході та в центрі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на сході Ченігівщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.
  • Увага! Дніпро та Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

"Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:32.

"Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:35.

"Черкащина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 19:57.

"Чернігів та Кременчук - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:08.

"Київщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:13.

"Черкаси та Павлоград - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 20:16. 

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 20:33 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА на півдні та сході- Дніпропетровської області, курс - північно-західний.
  • Ворожі БпЛА в центрі Кіровоградщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на заході Сумщини, курс - східний. Шахеди в районі Сум!
  • Ворожі БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний.

"Полтава та Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:42.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:45.

"Миколаївщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 21:04.

"Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:05.

"Кривий Ріг, Полтава та Павлоград- загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:16.

Оновлення

О 21:40 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА на півночі Херсонщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Миколаївщини, курс - північний, на Кіровоградщину.
  • Ворожі БпЛА на півдні Запорізької області, курс - на Запоріжжя.
  • Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровської області, курс - північно-східний. Шахед в районі Павлограда.
  • Ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА в центрі, на півдні та сході Полтавщини, курс - північно-західний.
  • Ворожі БпЛА в центрі Сумщини, курс - східний та західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на півдні, сході та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Київщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА на сході Житомирщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА в своїх союзників на півдні білорусії, курс - західний.

"Київ, Кропивницький та Чернігів - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:57. 

"Велике скупчення ворожих БпЛА на Чернігівщині, вектором руху на Київщину. Залучено засоби щодо їх збиття. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 22:32.

"Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 22:39. 

Оновлення

О 22:50 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Миколаївщини, курс - північний, на Кіровоградщину.
  • Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровської області, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА на заході Полтавщини, курс - північно-західний та південний.
  • Ворожі БпЛА розтягнуті по всій Чернігівщині, курс - південно-західний, на Київщину.
  • Ворожі БпЛА на півночі та на сході Київщини, курс - південно-західний. Шахеди в районі столиці.
  • Ворожі БпЛА в центрі Черкащини, курс - північно-західний.
  • Ворожі БпЛА в своїх союзників на півдні білорусії, курс - на Мазир.

"Київ та область під масованою атакою ударних БпЛА противника! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 23:28.

"Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - повідомлялося о 23:35.

О 23:49 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - південний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Вінниччини, курс - північний, на Житомирщину.
  • Ворожі БпЛА на півдні Житомирщини, курс - на Київщину.

Оновлення

О 00:57 ПС повідомляли про:

  • Ворожі БпЛА на сході Житомирської області, курс - південний.
  • Ворожі БпЛА в центрі Харківщини, курс -південно-західний.
  • Ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний.

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Автор: 

безпілотник (4083) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+7
Дивно шо на Цензорі нема новини. В Хітроу колапс, схоже кацапи теракт замутили, спалили подстанцію. Весь аеропорт знеструмлений, ніхто не вилітає, всі прибуваючі рейси розкидали по всій Європі. Враховуючи, шо це найбільш загружений аеропорт в європах, кабздець розгортається на повну катушку.
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21.03.2025 21:00
+6
Ху@ло посилає сигнали своєму дружбану Трампу ,
через голови українців 😠
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21.03.2025 20:47
+5
Перемир'я летить. Ідіот трампон радіє.
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21.03.2025 20:34
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21.03.2025 19:18 Відповісти
це слуги пво наше реконструюють?
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21.03.2025 21:24 Відповісти
Перемир'я летить. Ідіот трампон радіє.
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21.03.2025 20:34 Відповісти
Ху@ло посилає сигнали своєму дружбану Трампу ,
через голови українців 😠
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21.03.2025 20:47 Відповісти
Дозвольте уточнити, не через а на голови українців.
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21.03.2025 21:03 Відповісти
як сказав трамп, "вони воюють одне проти одного".

рижий під*р, я впевнений, навіть захоплюється, що путін так робить. Можливо трамп і сам так мріє напасти на сусіда
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21.03.2025 20:56 Відповісти
Пора ставити хрест на нафтоекспорті немитої принаймні з Чорного моря. У нас для цього є можливості, і ми щодня щоночі наближаємо цю благодатну подію.
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21.03.2025 20:56 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, мерщій, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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22.03.2025 00:52 Відповісти
Щось белькоче собі тунгус зайвохромосомний незрозумілою свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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22.03.2025 01:09 Відповісти
Яка тупа свинособака, сама з собою свинособачою розмовляє - думає, що вона в Рязані. )))
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22.03.2025 01:28 Відповісти
Дивно шо на Цензорі нема новини. В Хітроу колапс, схоже кацапи теракт замутили, спалили подстанцію. Весь аеропорт знеструмлений, ніхто не вилітає, всі прибуваючі рейси розкидали по всій Європі. Враховуючи, шо це найбільш загружений аеропорт в європах, кабздець розгортається на повну катушку.
показати весь коментар
21.03.2025 21:00 Відповісти
Зате мокшанські литовища чіпати неможна, а то пуйло нападе..дограються, що літаки падати почнуть..
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21.03.2025 21:29 Відповісти
Зайшов на fr24.com -- так і є. Дуже дивно таку картину бачити для Heathrow....
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21.03.2025 23:15 Відповісти
Людство має виблювати з себе Росію - щоб не загинути від отруєння злом.©Оксана ЗАБУЖКО
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21.03.2025 23:21 Відповісти
Свинособако, на самокаті давно не катався?
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22.03.2025 01:23 Відповісти
Давайте відповідь по москві.
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22.03.2025 01:17 Відповісти
 
 