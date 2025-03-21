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Новини Розкрадання 60 млн грн у КМДА
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Підозри заступникам керівника Департаменту соцполітики вручено без наявності обґрунтованих доказів, - КМДА

киевсовет,кмда,київрада

Київ – єдине місто, яке надає послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення, відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. Проте правоохоронці інкримінують департаменту вже другу статтю за надання соціальних послуг за соціальним замовленням.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні Київ – єдине місто в Україні, що почало надавати соціальні послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". Надавачі послуг – громадські та інші неприбуткові організації – чітко дотримуються державних стандартів, вимог до якості та обсягу надання послуг, які прописані в законі та нормативних актах. Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. За версією слідства, кошти в розмірі близько 57 млн грн були використані не на обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги. Фактичне використання коштів, сплачених станом на зараз, Департаменту надавачі послуги підтвердили актами виконаних робіт", - йдеться у повідомленні КМДА.

В департаменті зазначають, що це вже друга стаття, яку правоохоронці інкримінують за надання соціальних послуг за соціальним замовленням.

"Вперше виїмка документів та обшуки без ухвали суду та без жодних на те підстав проводили в Департаменті 24 грудня 2024 року за статтею 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", - повідомляють в КМДА.

Надання соціальної послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення включає роботу мультидисциплінарних команд. Вони забезпечують отримувача послуги доглядом, спостерігають за станом його здоров’я, сприяють у наданні медичних послуг, допомагають у забезпеченні технічними засобами реабілітації, надають допомогу у веденні домашнього господарства та багато іншого, пояснюють в КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим, викрито в КМДА, - СБУ. ФОТОрепортаж

Надавач послуг подав усі необхідні документи і переміг у конкурсі, оголошеному конкурсною комісією Департаменту. До складу цієї комісії також входять співробітники правоохоронних органів.

Усі конкурсні процедури проводяться згідно закону і прозоро. Вартість послуг та їх обсяги також визначені нормами і стандартами законів і підзаконних актів, наголошують в КМДА.

В мерії також додають, що працівники Департаменту надають правоохоронним органам усі запитувані документи, пов’язані із соціальним замовленням соціальних послуг. Та всіляко сприяють правоохоронним органам. І, зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Як повідомлялося, сьогодні співробітники Служби безпеки України вручили повідомлення про підозру нібито у привласненні, розтраті майна (за статтею 191 ч. 5 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або групою осіб") заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Автор: 

КМДА (2363) Київ (19405) підозра (756)


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Топ коментарі
+2
Дивина дивна: якщо ти не з зеленої команди, то винен у всіх гріхах земних, але якщо ти належиш до "обраних", то в тебе "імунітет". Якщо гроші перераховувались на рахунки ГО та інших і цьому є підтвердження (як йдеться у новині), а до отримувача надходив мізер, то перевіряйте ті ГО та інші організації! І, якщо там знайдете "кешбек" до тих хто виділив ту допомогу, то тоді і оголошуйте підозри.
А за такою схемою підозри вже повинні були б оголошені МінЦифри, Шмигалю, Умерову, МінЕкономіки, Кірюші Тимошенку, дєрьмаку, Баканову, Мері Поппінс (Верещук), Татарову, агрохімії, Коливану і т.д.
Але ж вони "наближені до особи", а не кістка в горлі, як Кличко.
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21.03.2025 20:47
+1
Доречі, оті всі закупівлі товарів та послуг проводять - кожен районний центр окремо. Потім передають просто протокол засідання і мерія вже перераховує виконавцю кошти. Ну а виконавець відповідно, дерибанить із замовником кошти. Щоб Ви розуміли, ті самі памперси дорожче в 2 - 2,5 рази, ніж в онлайн магазинах, маркетах та аптеках. Охрініли від безкарності, у видатних накладних в них вартість однієї пачки 1400 - 1700 грн..причому, закуповують якусь хрінь постійно..
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21.03.2025 21:16
+1
Ех, якби так різним ''рєзніковим'' підозри висували!
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21.03.2025 21:21
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Фантастастичні за обсягами розкрадання бюджетних коштів здійснюються у сфері соц.політики та соц. допомоги
Наберить в Гуглі у пошуці слова "у Мінсоцполітики Галицький сморкався у 100-долларові купюри з відкатів".
1 з 100 000 таких випадків розкрадання ось тут задокументували правоохоронці й чиновники КМДА одразу атакують правоохоронців у ЗМІ.
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21.03.2025 20:41 Відповісти
Коли припиниться крадівництво кругом та всюди?
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21.03.2025 20:44 Відповісти
Коли повернуть смертну кару та конфіскацію всього майна й рахунків не тільки у винуватців, а й у всіх близьких родичів та пов'язаних осіб. А близьким родичам, у яких конфіскували майно давати мінімум по 15 років.
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21.03.2025 21:07 Відповісти
Дивина дивна: якщо ти не з зеленої команди, то винен у всіх гріхах земних, але якщо ти належиш до "обраних", то в тебе "імунітет". Якщо гроші перераховувались на рахунки ГО та інших і цьому є підтвердження (як йдеться у новині), а до отримувача надходив мізер, то перевіряйте ті ГО та інші організації! І, якщо там знайдете "кешбек" до тих хто виділив ту допомогу, то тоді і оголошуйте підозри.
А за такою схемою підозри вже повинні були б оголошені МінЦифри, Шмигалю, Умерову, МінЕкономіки, Кірюші Тимошенку, дєрьмаку, Баканову, Мері Поппінс (Верещук), Татарову, агрохімії, Коливану і т.д.
Але ж вони "наближені до особи", а не кістка в горлі, як Кличко.
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21.03.2025 20:47 Відповісти
Доречі, оті всі закупівлі товарів та послуг проводять - кожен районний центр окремо. Потім передають просто протокол засідання і мерія вже перераховує виконавцю кошти. Ну а виконавець відповідно, дерибанить із замовником кошти. Щоб Ви розуміли, ті самі памперси дорожче в 2 - 2,5 рази, ніж в онлайн магазинах, маркетах та аптеках. Охрініли від безкарності, у видатних накладних в них вартість однієї пачки 1400 - 1700 грн..причому, закуповують якусь хрінь постійно..
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21.03.2025 21:16 Відповісти
Якщо зважити на те, що голови РВА в Києві призначені з Банкової і саме вони займаються розподілом коштів на місцях, то все стає ще цікавішим!
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21.03.2025 21:25 Відповісти
А я про що можна робити ще цікавіше - що вони й роблять, походу. Самі зривають тендер, а потім проводять як нагальну необхідність й закупівлю у одного учасника..ото бачити б ті документи - там відразу видно, кого можна відразу сажати..
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21.03.2025 21:36 Відповісти
Ну в нас завжди так було, хто при владі сам себе садити точно не буде! Но набагато гірше коли вони домовляються між собою, і взагалі нікого не сажають! В нас таке постійно було - за роки правління різних президентів взагалі ні одного діла про корупцію, як будто її і небуло!
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22.03.2025 00:52 Відповісти
Ех, якби так різним ''рєзніковим'' підозри висували!
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21.03.2025 21:21 Відповісти
Зараз почнеться - Porche ****** дуже був потрібен інвалідам, не подумайте ні в якому разі не собі купував і т.д. В нас при владі по ходу одне гірше другого. І "печалька" в цьому що ми же самі їх і вибираємо!
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22.03.2025 00:57 Відповісти
 
 