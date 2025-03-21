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Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
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Рашисти атакували дроном Дніпропетровщину, постраждав 14-річний підліток

На Дніпропетровщині поранено дитину через дронову атаку РФ

У п'ятницю, 21 березня, окупанти атакували безпілотником Межівську громаду в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав підліток.

Про це в Телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"По Межівській громаді, що на Синельниківщині, поцілив ворожий дрон. Постраждав 14-річний юнак. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - написав Лисак, додавши, що деталі з'ясовуються.

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